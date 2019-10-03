 Охранник колонии в Черновицкой области попался на поставках наркотиков заключенным, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что охранник одной из исправительных колоний Буковины наладил поставки наркотиков заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника и задержали его "на горячем" за пределами территории колонии, которую он самовольно оставил во время рабочей смены.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
биткоингрузин-ферму что сидят на солях, покупаешь им пару телефонов, они в интернете и звонками ********* людей, через карты приватбанка выводят деньги на часть их покупают наркоту и крышу. А через кого идет вся наркота? Через ментов. В итоге гордые аыешники работают на ментов и их содержат.
В оккупированном Крыму в порту Севастополя загорелся военный ракетный катер «Шуя». Об этом сообщает Telegram-канал «112«.
«Ракетный катер «Шуя» был пришвартован на ремонт. Пожар начался в моторном отсеке, однако, оказался не таким серьезным, как казалось сначала и ранг пожара понизили с 4-го на 2-ой», - говорится в сообщении.
Отмечается, что все 46 человек экипажа были эвакуированы с судна и пострадавших нет. Сейчас пожарные проводят разведку. В пресс-службе Южного военного округа РФ также рассказали, что на корабле вооружения не было, из-за пожар возникло сильное задымление, однако судно не пострадало.
Р-71 "Шуя" (бортовой номер 962) - большой ракетный катер проекта 12417, предназначенный для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника, усиления ПВО групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от низко летящих средств воздушного нападения, прикрытия этих групп от атак легких сил противника.