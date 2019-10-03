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Все про:Черновицкая область (344) колония (337) наркотики (1605) СБУ (13884)

 Охранник колонии в Черновицкой области попался на поставках наркотиков заключенным, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины задержала поставщика психотропных веществ и наркотических средств в исправительную колонию в Черновицкой области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Охранник колонии в Черновицкой области попался на поставках наркотиков заключенным, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что охранник одной из исправительных колоний Буковины наладил поставки наркотиков заключенным. Правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленника и задержали его "на горячем" за пределами территории колонии, которую он самовольно оставил во время рабочей смены.

Охранник колонии в Черновицкой области попался на поставках наркотиков заключенным, - СБУ 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ

Охранник колонии в Черновицкой области попался на поставках наркотиков заключенным, - СБУ 03

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 1 и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Смотрите также: Жители Хмельнитчины контрабандой ввозили большие партии психотропов с Восточной Азии, - СБУ. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3152004
 
   
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стандартная схема, садишь на ауе лошков, делаешь биткоингрузин-ферму что сидят на солях, покупаешь им пару телефонов, они в интернете и звонками ********* людей, через карты приватбанка выводят деньги на часть их покупают наркоту и крышу. А через кого идет вся наркота? Через ментов. В итоге гордые аыешники работают на ментов и их содержат.
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Борьба с коррупцией бесполезна если об участии в ней почти весь народ мечтает. И уверенно внедряет свою мечту в жизнь.
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...а как так ,это безобразие ещё не победили, как корупцию на таможне....ай яй яй...
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Маленькая хорошая новость на ночь:
В оккупированном Крыму в порту Севастополя загорелся военный ракетный катер «Шуя». Об этом сообщает Telegram-канал «112«.

«Ракетный катер «Шуя» был пришвартован на ремонт. Пожар начался в моторном отсеке, однако, оказался не таким серьезным, как казалось сначала и ранг пожара понизили с 4-го на 2-ой», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все 46 человек экипажа были эвакуированы с судна и пострадавших нет. Сейчас пожарные проводят разведку. В пресс-службе Южного военного округа РФ также рассказали, что на корабле вооружения не было, из-за пожар возникло сильное задымление, однако судно не пострадало.

Р-71 "Шуя" (бортовой номер 962) - большой ракетный катер проекта 12417, предназначенный для уничтожения боевых кораблей, транспортов и десантных средств противника, усиления ПВО групп кораблей, транспортов, ракетных и торпедных катеров от низко летящих средств воздушного нападения, прикрытия этих групп от атак легких сил противника.
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...пососать полезно перед сном... (из песни Токарева).
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