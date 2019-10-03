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 Политика Украины
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Все про:Ляпина (303) Госрегуляторная служба (5)

 Закон об аренде государственного и коммунального имущества – шаг назад от децентрализации, - глава Регуляторной службы Ляпина

Новый закон об аренде государственного и коммунального имущества предусматривает наступление на права местного самоуправления, которому практически не будут давать распоряжаться имуществом общины, что является их правом по закону.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на тв24, об этом сообщила глава Государственной службы Украины Ксения Ляпина.

По словам Ляпиной, закон предусматривает диктат со стороны Киева в отношении регионов. А это является шагом назад в процессе децентрализации власти.

Там происходит наступление на права местного самоуправления, то есть ему практически не будут давать собственноручно распоряжаться по своему усмотрению имуществом общины, на что их уполномочила община. Если мы считаем, что они там коррумпированные или какие-то плохие, то это решается выборами, а никак не старшим братом, который из Киева будет диктовать, как распоряжаться коммунальным имуществом,
– заявила Ляпина.

Также законом предусматривается ограничение возможностей размещать оборудования для телекоммуникаций.

"И это в то время, когда мы рассказываем о государстве в смартфоне, о "диджитализации". Так извините меня, это невозможно без того, чтобы развивать сети. Что же мы делаем? Это противоречит уже принятым законам, которые были направлены на развитие отрасли", – сказала глава ГРС.

Кроме того, закон предусматривает брать деньги от облгазов, за аренду, которую они используют. Но здесь возникает масса нюансов, которые не указаны в бюджете.

"А вот тут начинаются нюансы. А что используете, государственное или коммунальное, вообще личное? Никто не провел инвентаризацию. Было соответствующее постановление Министерству энергетики – провести до 1 декабря 2017 года инвентаризацию газораспределительных систем, наличие правоустанавливающих документов проверить и так далее. Или это сделано? Ну судя по всему, нет", – резюмировала Ляпина.



Источник: https://censor.net.ua/n3152001
 
   
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Какая неожиданность да . Не вот правда классно мы махнули первого по настоящему украинского Президента на свору мразей от мы молодцы так молодцы
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Децентрализация - это ерунда с которой носился винницкий друг Пети Гройсман, хвастаться больше не было чем
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Смешно, какие наши небожители незаменимые - Ляпина же депутатом была, а теперь оказывается глава Регуляторной службы. Что оно такое - хрен знает, видимо выдуманная должность для того, кого не удалось пристроить на более хлебное место.
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Какая неожиданность да . Не вот правда классно мы махнули первого по настоящему украинского Президента на свору мразей от мы молодцы так молодцы
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настоящего олигарха Закон об аренде государственного и коммунального имущества – шаг назад от децентрализации, - глава Регуляторной службы Ляпина - Цензор.НЕТ 3171
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Да, нельзя продать, придется мутить схемы с ремонтом и заменой новых труб старыми(((
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Децентрализация - это ерунда с которой носился винницкий друг Пети Гройсман, хвастаться больше не было чем
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Пей зелёнку
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Смешно, какие наши небожители незаменимые - Ляпина же депутатом была, а теперь оказывается глава Регуляторной службы. Что оно такое - хрен знает, видимо выдуманная должность для того, кого не удалось пристроить на более хлебное место.
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Это очередной способ нажиться на гос. имуществе... Взять в аренду, заработать денег и вернуть государству убитое имущество. Или в аренду за гроши взять... Уйма схем, лишь бы оправдать паразитов на теле у государства...
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О, ещё одна неуволенная из прежних появилась. Вангую, скоро попросят.
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Ооо, ляпина нарисовалась. Что то забыли уже про нее. Значит местное самоуправление и дальше (как она хочет) должно управлять гос имуществом по своему личному усмотрению. То есть качать бабло в личный карман. Зашевелилась жаба. Значит все правильно делается.
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Одним особый статус, другим централизацию Сюр какой то
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Ляпіна стара хабарниця ..колись разом з іншим корупціонером Яценко очолювали тендерну палату України де дерли шалені гроші практично " із повітря"
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