 Я думаю он искренне хочет добиться урегулирования проблемы Донбасса, - Путин о Зеленском

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс, об этом российский президент сказал в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.
"Я не знаю, насколько сильнее на сегодняшний день те, кто против урегулирования (на Донбассе), особенно на основе Минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса", - сказал Путин.
"Если у него (Зеленского) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.
Президент РФ подчеркнул, что "мы видим, конечно, определенные колебания".
"Это вроде бы неизбежно - он (Зеленский) должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - сказал Путин.
за те, що той виконує любу його "хотєлку".
«Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы одобрено в Трехсторонней контактной группе в Минске то, что называется сейчас «формула Штайнмайера», - сказал он.
По его мнению, сейчас нужно привести в Париж концепцию реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма. Таким образом, Франции и Германии были бы предложены конструктивные вещи.
«Если не знаете, что делать, в материалах Минского процесса Трехсторонней контактной группы есть концепция, которая докладывалась, в том числе и мной, летом 2015 года. Там есть все ответы на вопросы, перед которыми сегодня предстал президент и его совершенно непрофессиональная команда в вопросах внешней политики», - добавил он.
По его информации, в настоящий момент действия Владимира Зеленского во внешней политике контролирует человек, еще недавно занимавшийся киноиндустрией, а не МИД Украины, а задача министра Вадима Пристайко сводится только к объяснению действий главы государства.
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«Очевидно, что на ушах у президента в вопросах внешней политики сидит господин Ермак - человек, который занимался до вчерашнего дня съемками кино, а сегодня стал асом в вопросах внешней политики. Вообще более парадоксальной ситуации допустить трудно», - отметил политик.
Он уточнил, что человек, который в системе международных отношений не находился ни одного дня, не просто выстраивает, реализует, контролирует внешнюю политику, но и контролирует в этой сфере действия президента. Бессмертный считает, что в любой цивилизованной стране уже давно был бы поднят вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, не обладающему соответствующими знаниями.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332384-bessmertnyj_vneshnej_politikoj_u_zelenskogo_zanimaetsja_chelovek_eshche_vchera_snimavshij_kino_mid_otstranen
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А Украинскому народу такой продажный кремлёвский прихвостень Иуда уж точно не нужен.
Мародер,олігархи і усі, хто 5 років гнобив три
чверті України. Дурні, отямтесь. Ви стали на шлях
громадянського протистояння, яке може привести
до катастрофічних наслідків. А корито Мародера
ви вже втратили без вороття.
Этим всё сказано.
пуйло похвалило одночасно дві свої консерви - криворізьку Зелену шмарклю та рудого кловуна Трампа. Це фактично тавро.
ину ,уехали оттуда ,надо отказываться от этой формулы и соглашаться только на наши условия,а эти шуфричи,королевские ,рабиновичи,медведчуки,пусть открывают свое вещание на окупированные территории,а не прохлаждаются в Киеве,хорошо пристроились