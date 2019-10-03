 Я думаю он искренне хочет добиться урегулирования проблемы Донбасса, - Путин о Зеленском

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс, об этом российский президент сказал в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Я не знаю, насколько сильнее на сегодняшний день те, кто против урегулирования (на Донбассе), особенно на основе Минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса", - сказал Путин.

"Если у него (Зеленского) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "мы видим, конечно, определенные колебания".

"Это вроде бы неизбежно - он (Зеленский) должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин