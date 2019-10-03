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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3112) Путин (25085)

 Я думаю он искренне хочет добиться урегулирования проблемы Донбасса, - Путин о Зеленском

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому хватит политического мужества для урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс, об этом российский президент сказал в рамках пленарного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

"Я не знаю, насколько сильнее на сегодняшний день те, кто против урегулирования (на Донбассе), особенно на основе Минских договоренностей. Запрос общества на урегулирование очевиден. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса", - сказал Путин.

"Если у него (Зеленского) хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление. Сможет ли он это сделать или нет, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать", - отметил Путин.

Президент РФ подчеркнул, что "мы видим, конечно, определенные колебания".

"Это вроде бы неизбежно - он (Зеленский) должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они не придерживались. Но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинского народа", - сказал Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленскому прежде всего нужно решить, как будут развиваться отношения Украины с Донбассом, - Путин

Источник: https://censor.net.ua/n3152000
 
 
 Топ комментарии
 
Если Хуйло нахваливает ЗЕкловуна это приговор для Украины.
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Правильною дорогою йде товаришч - прямо в обійми путлера.
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При Порохе Путин не хвалил Порошенко...🤔
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пока еще рано говорить. Поживем -увидим.
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путин раньше времени Зелю нахваливает? боишься, что совсем спалит?
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Пукин случайных людей на празднование 9 мая не приглашает...
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Звісно, що ні. Ти кацапська троляка, яку дістали з нафталіну. "Путин пригласит Зеленского посетить парад Победы в 2020 году". Інформація кацапТіВі. https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20198301718-4mE09.html
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шикарный источник кацапский - думаю его достаточно чтоб понятьчто фейк - вот ты и доказал - спасибо Я думаю він щиро хоче домогтися врегулювання проблеми Донбасу, - Путін про Зеленського - Цензор.НЕТ 4029
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******** вихваляє *******,
за те, що той виконує любу його "хотєлку".
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...В настоящее время украинская власть находится в состоянии дезориентации в вопросах внешней политики. Об этом заявил экс-представитель Украины в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный, сообщает «Прямой».
«Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы одобрено в Трехсторонней контактной группе в Минске то, что называется сейчас «формула Штайнмайера», - сказал он.

По его мнению, сейчас нужно привести в Париж концепцию реинтеграции оккупированных Донбасса и Крыма. Таким образом, Франции и Германии были бы предложены конструктивные вещи.

«Если не знаете, что делать, в материалах Минского процесса Трехсторонней контактной группы есть концепция, которая докладывалась, в том числе и мной, летом 2015 года. Там есть все ответы на вопросы, перед которыми сегодня предстал президент и его совершенно непрофессиональная команда в вопросах внешней политики», - добавил он.

По его информации, в настоящий момент действия Владимира Зеленского во внешней политике контролирует человек, еще недавно занимавшийся киноиндустрией, а не МИД Украины, а задача министра Вадима Пристайко сводится только к объяснению действий главы государства.

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«Очевидно, что на ушах у президента в вопросах внешней политики сидит господин Ермак - человек, который занимался до вчерашнего дня съемками кино, а сегодня стал асом в вопросах внешней политики. Вообще более парадоксальной ситуации допустить трудно», - отметил политик.

Он уточнил, что человек, который в системе международных отношений не находился ни одного дня, не просто выстраивает, реализует, контролирует внешнюю политику, но и контролирует в этой сфере действия президента. Бессмертный считает, что в любой цивилизованной стране уже давно был бы поднят вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, не обладающему соответствующими знаниями.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/332384-bessmertnyj_vneshnej_politikoj_u_zelenskogo_zanimaetsja_chelovek_eshche_vchera_snimavshij_kino_mid_otstranen
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читається явний меседж на силову дію проти патріотів України. А усіх хто тут пише про відсотки підтримки Зе в спам. Це лапті пишуть навіть якщо сам комент нормальний.
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Педофил путлерович и Моника зебенски
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що означає "політичне мужество"???)))це здати Країну рогатим бісам путін-*****??
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Дарма Вовік бере ініціативу в справах з Лугандоном. Що б він не учудив, все буде йому у провину. Нехай би патріоти самі вирішували - що, де і як. Це не тому, що мені Вовіка жалко, а тому, що може початись безлад в країні, керований хаос, і під цю "патріотичну" марку можуть чинитись провокації, зрежисовані мордором.
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А чим же ви презЕдентИ займетесь? Ви ж обіцяли, що будете Вовіка на ціпку тримати, контролювати, здулись? Він вже створив в країні хаос, керований мордором. Знову патріотам за вами прибирати?
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***** разожгло войну на дьіре, дал канистру бензина Зеле и теперь сидит втьікает как Зеля побежал тушить
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Если уже само )(уйло высказывается, то - плохой «знак».........
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Шо "десь так і є",юродивий?Зрозуміло і ясно сформулювати думку можеш,морда зєломойська?
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пока не посадят Пороха и его шушеру будет постоянная конфронтация.
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може спочатку зграю кремлядей знищити на чолі з твоїм путін-*****??
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Домбасіт, пуйло якимось боком причеткий до війни і анексії криму?
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А Гиркин сказал что войну начал он. А казалось-бы, причем здесь вообще Гиркин с его бандосами, верно?
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Боже, как приятно, сам Путин похвалил нашего бубочку.
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Кровавый маньяк )(уйло радостно похвалил своего верного исполнительного холуя экс - клоуна продажного ...резидента ЗЕбила за его преступную капитуляцию Украины.... Но если этот проклятый Иуда - ЗЕбил - капитулянт так нравится фашисту )(уйлу. Так пускай он его заберёт к себе во вражескую Украине в паРашу. И пристроит его при себе придворным клоуном - скоморохом !
А Украинскому народу такой продажный кремлёвский прихвостень Иуда уж точно не нужен.
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а я уверен. президент делает то что обещал. обещал приложить максимум усилий что бы вернуть с плена наших ребят . слово держит. один "патриотик" их отправил на буксире и ничего для освобождения не делал . только военное положение пытался объявить. как интересно . во время иловайска дебальцева защиты донецкого аэропорта не объявлял а перед президентскими выборами петух клюнул. а Зеленский молодец не газом с кумом путина приторговывал а послал этого кума подальше и сразу результат. сказал переговоры с россией в нормандском формате - и переговоры с россией в нормандском формате. это не путин с будапештским меморандумом. а то что путин закукарекал ? а что делать надо как то объяснить в курятнике почему должен ехать и разговаривать с президентом Украины.
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Судя по восторгу Путина дела у Зеленского совсем плохи. Скоро в Ростов.
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Лучшей похвалы для предателя и не нужно
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И это похвалы от главного, кровного врага Украины!
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- "еліта", на яку спирається
Мародер,олігархи і усі, хто 5 років гнобив три
чверті України. Дурні, отямтесь. Ви стали на шлях
громадянського протистояння, яке може привести
до катастрофічних наслідків. А корито Мародера
ви вже втратили без вороття.
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"Хватит политического мужества" - путин

Этим всё сказано.
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Сторонники Зе, Вы рады такому пополнению своих рядов?
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Дагестанская женна, где картинка, как Донбасс кормит всю Украину?
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консерва шмаркля зі смородом взірвалась!

пуйло похвалило одночасно дві свої консерви - криворізьку Зелену шмарклю та рудого кловуна Трампа. Це фактично тавро.
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Зачем нам нужен Донбасс в таком виде,где раша угробила всю промышленность,где население и подрастающее поколение,которому уже 15, 17 лет,отравленное вражеской пропагандой ненавидит всё украинское,где у них будет своя милиция,сформированная из боевиков, граждане с российскими паспортами, расползутся по всей территории, разные элементы,которые не дружат с законами,потому,что раше они не нужны ,она умоет руки и повесит всё это на наш народ, те кто любил Укра
ину ,уехали оттуда ,надо отказываться от этой формулы и соглашаться только на наши условия,а эти шуфричи,королевские ,рабиновичи,медведчуки,пусть открывают свое вещание на окупированные территории,а не прохлаждаются в Киеве,хорошо пристроились
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Путин хвалит Зеленского потому что Зеленский готов капитулировать!
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Надо требовать оприлюднить разговоры Зе и Путина!!! Зеленский готов стать на колени перед Путиным!
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А ты б не любил придурка, который за несколько месяцев отдал то, что тебе за 5 лет с кровью и соплями не давалось?
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Если кто помнит , как прокололся Путин , нахваливая Януковича и три раза поздравляя того с "победой" на президентских вьіборах 2004г. ? Так оно сделало вьіводьі , и своих замаскированньіх людей в Украине теперь клянет и обзьівает на чем свет стоит ! А врагов сдержанно хвалит. С Зеленским случай тот самьій , имхо.
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