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Все про:взятка (4723) правоохранительные органы (317) Черкасщина (623) прокурор (911) ГБР (608)

 Прокурор задержан на Черкасщине при получении 10 тыс. грн взятки от чиновника РГА, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали прокурора Смелянского местной прокуратуры Черкасской области во время получения им взятки от чиновника одной из местных районных государственных администраций.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Прокурор задержан на Черкасщине при получении 10 тыс. грн взятки от чиновника РГА, - ГБР 01

Прокурор требовал и получил от должностного лица РГА 10 тыс. гривен; за указанные средства правоохранитель обещал не начинать досудебное расследование в отношении потерпевшего.

Прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения им всей суммы взятки.

Читайте: ГБР задержало начальницу отдела прокуратуры Полтавщины за вымогательство $5 тыс.

Прокурор задержан на Черкасщине при получении 10 тыс. грн взятки от чиновника РГА, - ГБР 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Смотрите также: При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3151999
 
   
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А вот были-бы купюры по 1000 и 5000 то быстро бы сьел, как Порошенко киевский торт с мышами.

А по 200 кушать долго, это таможеник подтвердит любой.
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Как быстро, теперь в зеваты не ***** виноват в войне и остальных проблемах, а Порошенко. Куда мы катимся...
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При парасенка такава небіла, рошен введі вайска
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позор прокурору, такая мелочевка,позорит должность
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Такого, нужно гнать из прокуратуры...Систему позорит мерзотник. Такую мелочёвку брать, уму не постижимо.. Прокурор задержан на Черкасщине при получении 10 тыс. грн взятки от чиновника РГА, - ГБР - Цензор.НЕТ 2122
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