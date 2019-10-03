 Прокурор задержан на Черкасщине при получении 10 тыс. грн взятки от чиновника РГА, - ГБР. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Прокурор требовал и получил от должностного лица РГА 10 тыс. гривен; за указанные средства правоохранитель обещал не начинать досудебное расследование в отношении потерпевшего.

Прокурора задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения им всей суммы взятки.

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Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

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