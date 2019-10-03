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 Политика Украины, Экономика
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Все про:налоги (2677) Гетманцев (27)

 Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев

В целях борьбы с использованием упрощенной системы налогообложения для минимизации налогов при выплате заработных плат в Украине могут запретить физическим лицам-предпринимателям предоставлять услуги. ФОПам хотят разрешить только торговать и заниматься производством.

Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".

"Если говорить о третьей группе (ФОП - ред.), я не понимаю, в чем проблема поднять порог. Если люди платят 5% от налоговой нагрузки, бизнес на общей системе платит меньше 5%, платит 2-3% от оборота. Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФОП. Но если совместить эти вещи, чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", - сказал Гетманцев.

Он подчеркнул, что государство вынуждено идти на такие шаги из-за злоупотреблений большого бизнеса.

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"Сегодня во всех ресторанах, во всех сетях продажи электроники вам дадут чек ЧПшника, не фискальный. Проблема в том, что крупный бизнес уклоняется от налогов с использованием ФОП, мы все это понимаем. Заявление одного крупного интернет-магазина, что власть преследует малый бизнес, и что этому крупному магазину надо будет свернуть свою работу – это явка с повинной. Фактически, это признание того, что мы и так знаем – крупные магазины используют ФОП для уклонения от налогообложения", - отметил нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151997
 
   
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Свирид Опанасович
6 мин. ·
Ну ось бачите, друзі, трошки лише потиснули на пана Зеленського, а він нам уже й відосік записав. Корявенький відосік і непереконливий, але ж записав. Значить ми з вами на правильному шляху - на пана Зеленського таки слід тиснути.

Але в його сьогоднішньому відосіку головний месседж - не ходіть на Майдан, бо вас іспользують. Ясненько. Значить, пан Зеленський явно не в курсі, що таке Майдан, яка його природа і хто насправді головний організатор та стимулятор Майданів. А це завжди влада.

Аби йому і його зеленій команді було зрозуміліше, як організовуються Майдани, дід рекомендує їм почитати Інструкцію. Я її колись давно написав, але бачу, що вона й досі актуальна. Може почитають і хоч щось зрозуміють.

Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.

Алгоритм дій:

1. Учудить якусь вопіющу херню.

2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.

3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.

4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.

5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.

6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.

7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.

8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.

9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.

10. ???????

11. PROFIT.

На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.

Не дякуй. Те
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Тут Зєбєня все робить вірно. Бариги такі сотні мільярдів наварюють на нас з вами.При цьому нічого не платячи в бюджет. Внутрішня політика більш - менш ясно. Не рахуючи воплів холуїв Рижого. А от зовнішня - катастроффа. А по Кримінальному Кодексу - державна зрада.
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Зебилоиды, вы лошары😂
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Ой идиоты... ну реально, на сколько надо быть отсталым, что бы до этого дойти. Даже не знаю, что страшнее, то что эти недолюди у власти или то, что в стране таких 73%
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страшно, звісно, друге: 73%. Утім, не 73, а всі 90. Додайте "опоблок" та "юлю". Тому: Ви велиииикий оптиміст. Все набагато гірше. Совок тут ще буде років з 200. І це -- оптимістичний сценарій.
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Тільки за!!! Зебілам, працюючим в цій галузі поки що як ФОПи має сподобатися!
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АХАХАХАХ... Зебилы вы зробылы це разом!
теперь даже самые простые категории фотографы, парикмахеры да даже таксисты по сути не смогут работать )))
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каждому таксисту нужно будет открыть ТОВку, офис и посадить туда бухгалтера на зарплату теперь... Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 5132
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а парикмахеру как быть ?я что то ваще не понял как оно будет
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ну и парикмахеру тоже нужен будет офис и ТОВка и бухгалтер.. обстригла кончики, позвонила Анне Степановне, сказала проведите платеж на 55 грн Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев - Цензор.НЕТ 1928
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А ТИПА ЩА ТАКСИСТЫ ПЛАТЯТ НАЛОГИ. НЕ СМЕШИ, ПОРОХОСКОТ.
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какую модель предлагают в замен,как будет ?кто то может обьяснить это все?
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Я ТАК ПОНИМАЮ, ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ИЗ ФОПА В КАТЕГОРИЮ ПОВЫШЕ.
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они оказывают услуги.. завтра сам такси не дождешься, совсем...))))
какие вы все же идиоты )))))
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И много ты знаешь таксистов-ФОПов, которые работают в одиночку, а не на фирму (с диспетчером, названием, рекламой и так далее)?
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самое смешное, что таксисты фотографы и парикмахеры в раде проголосуют за запретить самих себя ))))))))))))))))))))))))))))
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Ушли одни ушлепки - на смену пришли другие.
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на тебя не угодишь.

хуже ж не будет, вы орали
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Увеличение налогов позволит справедливее распределять богатства в стране, ведь социальная политика напрямую зависит от бюджета, а бюджет от наполняемости налогами. Поэтому я только приветствую такую меру, дети и старики станут жить еще лучше, а многочисленный средний класс, на которого в принципе ляжет увеличившаяся нагрузка, практически её не ощутит.
Мы все граждане великой страны и считать копейки просто кощунство. Особенно если эти копейки идут на благо державы и народа.
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НЕ УВЕЛИЧЕНИЕ НАЛОГОВ ПОЗВОЛИТ СПРАВЕДЛИВЕЕ РАСПРЕДЕЛЯТЬ БОГАТСТВА, А ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НАГЛОГО РАЗВОРОВЫВАНИЯ НАЛОГОВ. И КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СО СТОРОНЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ.
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Вот-вот. Распил, откат. Как говорили про Курченка "очень талантливый мальчик", так как он умел красивые схемы с офшорами проворачивать. В итоге стал кошельком Януковича-младшего и одним из богатейших людей Украины за два года.
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У народа фамилии есть - Коломойский, Пинчук, Левочкин. Которые недополучили свое в прошлые пять лет. Так что не скромничайте.
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Рашен платит налоги. Порошенко выгодно платить налоги, так как отрасль которой он занимается основана на местных потребителях. Чем больше зарплаты украинцев, тем больше у него денюжек, так как покупают больше конфет.
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Деньги откуда-то надо брать. Не с олигархов же.
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Гетманцев трошки недалекий. Услуги ведь представляют не в виде консалтинга или юридических, но и бухгалтерские и т.д. Порог поднять? Возможно. Запретить? Не умно.
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колишній помічник ригла сівковіча...колядун зі стажем...
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Я произвожу оборудование.

Теперь его монтаж я делать не смогу ?
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Ккрупный бизнес, те кто торгует рудой, газом и углем или занимается производством техники вроде Apple, Bosch, Samsung, Lenovo или делает автомобили и т.п., а наезд в основном на средний бизнес и смешно требовать от людей платить налоги честно и начинать с ФОПов, когда по оффшорным схемам неуплаты налогов в десятки раз больше
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Идиоты, люди оформили ФОП не для красоты, а для уплаты налога... Если человек работает в ресторане не на ставке, а на проценте, почему ему как предпринимателю нельзя делать этого. Все банально просто.
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