 Рассматривается вопрос запрета ФОПам предоставлять услуги, - глава налогового комитета Рады Гетманцев

Об этом рассказал председатель налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина".
"Если говорить о третьей группе (ФОП - ред.), я не понимаю, в чем проблема поднять порог. Если люди платят 5% от налоговой нагрузки, бизнес на общей системе платит меньше 5%, платит 2-3% от оборота. Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФОП. Но если совместить эти вещи, чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", - сказал Гетманцев.
Он подчеркнул, что государство вынуждено идти на такие шаги из-за злоупотреблений большого бизнеса.
"Сегодня во всех ресторанах, во всех сетях продажи электроники вам дадут чек ЧПшника, не фискальный. Проблема в том, что крупный бизнес уклоняется от налогов с использованием ФОП, мы все это понимаем. Заявление одного крупного интернет-магазина, что власть преследует малый бизнес, и что этому крупному магазину надо будет свернуть свою работу – это явка с повинной. Фактически, это признание того, что мы и так знаем – крупные магазины используют ФОП для уклонения от налогообложения", - отметил нардеп.
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Ну ось бачите, друзі, трошки лише потиснули на пана Зеленського, а він нам уже й відосік записав. Корявенький відосік і непереконливий, але ж записав. Значить ми з вами на правильному шляху - на пана Зеленського таки слід тиснути.
Але в його сьогоднішньому відосіку головний месседж - не ходіть на Майдан, бо вас іспользують. Ясненько. Значить, пан Зеленський явно не в курсі, що таке Майдан, яка його природа і хто насправді головний організатор та стимулятор Майданів. А це завжди влада.
Аби йому і його зеленій команді було зрозуміліше, як організовуються Майдани, дід рекомендує їм почитати Інструкцію. Я її колись давно написав, але бачу, що вона й досі актуальна. Може почитають і хоч щось зрозуміють.
Як організувати Майдан. Швидко та ефективно.
Інструкція для влади.
Алгоритм дій:
1. Учудить якусь вопіющу херню.
2. Потурбуватися, аби небайдужі громадяни дізналися про вопіющу херню випадково. Або повідомити про неї у якійсь ізвращонній формі.
3. Початок протестів обов'язково ігнорувати. На цьому етапі владі рекомендується якомога сильніше тупити і гальмувати.
4. Визнати нарешті, що совершили вопіющу херню, але назвати її охренєнним здобутком.
5. Наростаючі протести назвати проплаченими. На цьому етапі владі слід уже не лише тупити, але й потроху бикувати.
6. По мірі наростання протесту підтримувати градус його кипіння хитрими технологіями: вироки судів, тітушки, провокації і т.п. Що більше буде технологічних новинок, то грандіознішим у вас вийде Майдан. І він неодмінно порадує вас у відповідь такими креативними родзинками, які вам і не снилися.
7. Запросити лідерів Майдану на переговори. Дискредитувати їх. Паралельно організувати Антимайдан.
8. Із здивуванням дізнаватися, що Майдан не розходиться, а його вимоги з кожним днем стають жорсткіші. Продовжувати тупити і бикувати.
9. Вдатися до силових акцій. Насолоджуватися миттєвою появою самооборони Майдану та його стрімкою радикалізацією.
10. ???????
11. PROFIT.
На підсумковій прес-конференції зламати авторучку.
Не дякуй. Те
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теперь даже самые простые категории фотографы, парикмахеры да даже таксисты по сути не смогут работать )))
какие вы все же идиоты )))))
хуже ж не будет, вы орали
Мы все граждане великой страны и считать копейки просто кощунство. Особенно если эти копейки идут на благо державы и народа.
Теперь его монтаж я делать не смогу ?
и обслуживание.