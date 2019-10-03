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 Политика Украины, Экономика
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Все про:Кривой Рог (647) металлургия (317)

 Призываем Зеленского не допустить экономической катастрофы в Кривом Роге, - металлурги о повышении ставок на железную руду

Принятие законопроекта 1210, которым предусмотрено повышение рентных ставок на добычу железной руды в несколько раз, заставит собственников останавливать производства, потому что привезти руду из России будет стоить в разы дешевле.

Об этом говорится в письме главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького и руководителя Центрального комитета профсоюза металлургов и горняков Сергея Комышева президенту Украины Владимиру Зеленскому, передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на МинПром.

Авторы письма обратили внимание, что самый сильный удар будет нанесен по родному городу главы государства – Кривому Рогу.

"Господин Президент, Вы прекрасно знаете, как строится экономика. Вы знаете, что происходит с городами, в которых закрываются предприятия. Мы все были этому свидетелями в девяностые. Повысив рентную плату на добычу железной руды, уничтожив наши горно-обогатительные комплексы, народные депутаты убьют Кривой Рог", – говорится в письме.

Авторы обращения к главе государства отметили, что в случае остановки ГОКов без работы останется масса людей, работающих в том числе и в малом бизнесе – продавцы магазинов, работники АЗС, мастера салонов красоты и многие другие, поскольку у горняков не будет денег.

"Сначала это будет удар по Кривому Рогу – молодежь начнет искать новые города и страны для жизни, профессионалы также уедут за границу и останутся у нас только старики, которые будут тихо доживать свой век. А потом ударит и по Украине", – предостерегают авторы письма.

Они подчеркивают, что такого развития событий в нашей стране нельзя допустить. "Вас избрал народ Украины, и Вы обещали заботиться о народе. Вы просили каждого из нас взять на себя ответственность за развитие страны и люди охотно помогают Вам каждый день на своем рабочем месте. Владимир Александрович, люди поддерживают Вас во всем, но сейчас они просят Вас поддержать их. Ваш народ просит о помощи и надеется, что Вы действительно заботитесь о людях, а не о интересах олигархов. Подумайте, пожалуйста, про каждого украинца и не допустите большой трагедии в родном городе и в Украине", – говорится в обращении к президенту.

Как известно, законопроектом №1210 предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-68% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Ранее международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Источник: https://censor.net.ua/n3151996
 
 
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чекаємо на мітинги з лозунгами "спасіба жітєлям крівбаса за презідєнта п..са" Призываем Зеленского не допустить экономической катастрофы в Кривом Роге, - металлурги о повышении ставок на железную руду - Цензор.НЕТ 7161
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А Ха Ха Ха Ха Ха Ха класс 👍на колени холопы 🙋🙋🙋🙋
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сцикуна , як раз, для катастрофи і поставили.
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Даже не читал что там написано, проголосовали за зе до хрена, теперь радуйтесь.
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так возьмите маму Риму...во главу колонны...она женщина добрая, презедентородительница))
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прєзідєнтородітєльніца? сподіваюсь, що більше дітей в неї немає
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Ахметов как уж извивается, видимо прижали его серьезно. Поскорее бы уже проголосовали за этот закон. Надоело слушать про экономические катастрофы.
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