 "Нашу партию надо назвать "Слуга МВФ", - депутат от "СН" Дубинский

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - написал Дубинский.

"Ты хорош. Уважение", - прокомментировал его пост российский пропагандист Анатолий Шарий.

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