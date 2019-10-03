 "Нашу партию надо назвать "Слуга МВФ", - депутат от "СН" Дубинский

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - написал Дубинский.
"Ты хорош. Уважение", - прокомментировал его пост российский пропагандист Анатолий Шарий.
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Коломойского
Украину
На.бали
Смеясь
СКУНС
Депутат Верховной Рады за один месяц зарабатывает довольно крупную сумму, если сравнивать со средней зарплатой украинцев. Что же, кроме официального оклада, входит в заработок народного избранника, в материале Styler.
Так, материальное обеспечение нардепа за месяц может составлять от 100 до 150 тысяч гривен. https://www.rbc.ua/rus/styler/skolko-poluchaet-narodnyy-deputat-mesyats-1567590239.html
Но предлагаю назвать себя - Саша-Зашквар.
А че - и так ниче он него не зависит то.
И да - ...... иди арбайтать....
сам бы выжрал бл.
п.с.
гандон ты саша. типа ты этого раньше не знал, кто чей слуга.
А еще Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы после них делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что Станичка не разведена. Только сам Зеленский лично военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию.
Никто не понимает, куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом по отведению - мы отходим на 1 километр в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще в Золотом около 4 тыс. человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать семь дней. Семь дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в "Спортлото"? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух клоунов из "дыры" орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в Офисе президента.