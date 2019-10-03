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 Политика Украины
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Все про:МВФ (2729) Шарий Анатолий (27) Слуга народа (336) Дубинский (8)

 "Нашу партию надо назвать "Слуга МВФ", - депутат от "СН" Дубинский

Депутат от партии "Слуга народа", телеведущий Александр Дубинский заявил о необходимости переименования своей политической силы.

Об этом он написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Слуга МВФ. Мне кажется, это более точное название для нашей партии", - написал Дубинский.

"Ты хорош. Уважение", - прокомментировал его пост российский пропагандист Анатолий Шарий.

Нашу партию надо назвать Слуга МВФ, - депутат от СН Дубинский 01

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Источник: https://censor.net.ua/n3151995
 
   
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Лакеи олигарха ,прислужники путина.
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Слуги
Коломойского
Украину
На.бали
Смеясь

СКУНС
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Да, правильно сказал, МВФ - это масонская барыжная организация,загоняющая страны в долги, которые невозможно отдать и превращающая их в нищебродов. Ни одна страна, сотрудничающая с МВФ не богата, все нищие, а богатые и средние страны порвали с МВФ.Тем более они Украине дают в долг под огромный процент, больший чем любой европейской стране, хотя мы воюем с врагом, но это никого не колышет.
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Дубинский работает на кремль, что он может нормального ещё сказать?
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так и Лариса fb3d953c туда же работает, что она о Дубинском может ещё сказать ?
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Глупо думать, что кредитка от Привита сделает Вас богаче, если при этом, не привыкли работать.Может помочь в трудное время, но работать надо самому
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Зебил дубинский и петуШарий ватные братья😂
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Народ убрал мародера из-за того, что захотел жить лучше. Но из-за вас, которые проросли во всех гос.службах, выкорчевывание идет тяжело. Очень надеюсь, что получится под самый корень.
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Депутат Верховной Рады кроме оклада имеет множество различных льгот
Депутат Верховной Рады за один месяц зарабатывает довольно крупную сумму, если сравнивать со средней зарплатой украинцев. Что же, кроме официального оклада, входит в заработок народного избранника, в материале Styler.
Так, материальное обеспечение нардепа за месяц может составлять от 100 до 150 тысяч гривен. https://www.rbc.ua/rus/styler/skolko-poluchaet-narodnyy-deputat-mesyats-1567590239.html
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готується суспільна думка для ****** про непотрібність і шкідливість співпраці з МВФ.....щоб повернути Приват пархатому мародеру
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у тебя все смешалось в голове, люди, кони, кокс
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У бота "воздух", между "0" и "1", электронщики меня поймут.
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з логікою в зебілів проблема.... спробую пояснити - повернення Привату каломойші означає припинення співпраці з Україною з боку МВФ і невдоволення частини населення.... для цього зебіли сформують суспільну думку , що з МВФ надалі працювати не потрібно, а вже після цього віддадуть Приват пархатому мародеру каломийському
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Дубинскому стоит отдать должное за принципиальную позицию по рынку земли - что до выборов, что после.
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Ну и к чему покрасовался? Что, есть возможность отказаться от услуг МВФ? Но ведь для этого надо поднять уровень экономики.
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Готовятся к возврату Привата Коломойскому. После этого о сотрудничестве с МВФ можно забыть.
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Это в Будке назвали, та что ПП???
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Пока нормально все поддержка народа у Вас высочайшая так что работайте , а без МВФ скорее всего не обойтись
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"Пока нормально все поддержка народа у Вас высочайшая так что работайте".....набивайте карманы....времени осталось мало.....
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Ой щось не лади у зеленому королівстві... "Нашу партию надо назвать "Слуга МВФ", - депутат от "СН" Дубинский - Цензор.НЕТ 4628
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Хотел бы я знать,кто этого матюгальника еврейского в Раду избрал?
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І Дубінський тако ж єврей? А чи є українці у Верховній Раді? Чи вони там зайві?
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У кацапов только одна тема - это еврейский вопрос, черносотенцы в пятом поколении.
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Говорящая жопа Коломойского ,начала озвучивать забаганки своего хозяина. Бородатая бабушка, еще год назад говорила.что МВФ Украине совсем не нужен...
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Два питушка Дубинский и Шарий целуют друг друга в очко, это так мило.
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Дубинский прав. Только переименовать надо не только СН а и практически все партии что были во власти.
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Так выходи из партии, если она тебя не устраивает. Силой ведь держать не будут.
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Не порохоботтє, у них просто квитки на літак вже були придбані, та таксі вже у аеропорт замовлене. "Нашу партию надо назвать "Слуга МВФ", - депутат от "СН" Дубинский - Цензор.НЕТ 8367
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Обслуживанием интересов МВФ занимались предыдущие, гнали тарифы во время войны, сами обогащались, грабили народ, пойдете их путем, можете тоже так называться
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Уважаю его бо типо зашкваривает взяточников.
Но предлагаю назвать себя - Саша-Зашквар.
А че - и так ниче он него не зависит то.
И да - ...... иди арбайтать.... "Нашу партию надо назвать "Слуга МВФ", - депутат от "СН" Дубинский - Цензор.НЕТ 6545
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Памятаю нещодавно вліпив цьому псевдожурналісту мер Дніпра Філатов - "говорящая ж...па Коломойского". прям в десятку. Адже говорить все те що Коломойський, в його інтересах, майже в його манері говорити, тільки все подає набагато паскудніше!
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Дубинский просто за Коломойского. Вот и всё.
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Вашу продажную антиукраинскую прокремлёвскую партию - капитулянтов надо назвать Слугой кремлёвских фашистов оккупантов.
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о. тебя ж на помойке нашли. пригрели змию.
п.с.
гандон ты саша. типа ты этого раньше не знал, кто чей слуга.
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Зеленский знает, что по Станице Луганской разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно.
А еще Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы после них делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что Станичка не разведена. Только сам Зеленский лично военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию.
Никто не понимает, куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом по отведению - мы отходим на 1 километр в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще в Золотом около 4 тыс. человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать семь дней. Семь дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в "Спортлото"? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух клоунов из "дыры" орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в Офисе президента.
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