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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (19522) Билецкий (128) минские соглашения (2659)

 Билецкий: "Надо отказаться от Минска-2"

Зеленский должен исходить из ловушки минского формата, если он действительно хочет добра для Украины и возвращения Донбасса и Крыма. Он должен искать новые форматы, в которых Украина может отстаивать собственные интересы.

Об этом лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Он отметил: "Мы должны отказаться от всех 13 пунктов Минска-2, так как они были нарушены в первый же день. Карта, которая существует на момент его подписания, включает Дебальцево к контролируемым Украины территориям. После Минска-2 оно было захвачено пророссийскими боевиками и непосредственно российскими войсками, и сейчас находится в "Л/ДНР".

"Поэтому у нас есть все основания разрывать все эти договоренности, сосредоточиться, в первую очередь, на новом формате на внешней арене, на экономике страны и построении мощного безопасности блока. И уже имея эту силу, решать ситуацию на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен был требовать нового формата урегулирования для Донбасса, - Билецкий

Источник: https://censor.net.ua/n3151994
 
   
 Топ комментарии
 
в білецького вставили батарєйку і він запрацював.
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Нам пора уже отправлять зелннского на покой иначе от Украины нихрена не останется в ближайшее пару лет . Думай ТЕ
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в білецького вставили батарєйку і він запрацював.
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Билецкий говорит правильные вещи. Зелю схватили за хвост и с этим Минском ничего хорошего не будет. Как он ни крутит, а разночтение подписанной туалетной бумажки налицо и никто ее выполнять не собирается, а наши сдают свои позиции зря. Надо Зелю уже гнать с президентского кресла, он слишком слабый и никчемный президент.
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Предложите свой вариант решения проблемы.Если есть.
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война до последнего украинца как завещал бандера и как хочет билецкий.
Вот и весь вариант.
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надо исходить из того что донбасс и нафик не нужен, а крым вернуть в этом тысячелетии не получится. И минские соглашения - это прежде всего прекращение войны, а не территориальные претензии как говорит Билецкий. Если Билецкий не понимает элементарных вещей, то это не значит что Зеленский глупый и слабый..
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Згоден, що Лугандонія нам і нафін не потрібна і Крим нам... А от припинення війни - читай заяви лідерів ОРДЛО. Зєля ніколи не переплюне наглість Пуййла.
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ПОТОРЯЮ ДЛЯ ТУГОДУМАЮЩИХ И АМЕБ
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ НЕ БЫЛИ РАТИФИЦИРОВАНЫ РАДОЙ БОЛЕЕ ТОГО ПОРОШЕНКО НЕ ИМЕЛ ПОЛНОМОЧИЙ НИ ПО КОНСТИТУЦИИ А ДАЖЕ НАВПАКИ ЗАПРЕТЫ И ТЕМ БОЛЕЕ ИНЫХ ВНУТРЕНИХ ЗАКОНОВ УКРАИНЫ НА ИХ ПОДПИСАНИЕ (НО МЫ ПОНМИАЕМ ФРОНТ ВОЙНА И ВСЕ ТАКОЕ) НО КОГДА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ТЕЗИСОВ И НАМЕРЕНИЙ ДЕЛАЮТ ТОРГОВЛЮ УКРАИНОЙ ЕЕ ТЕРРИТОРИЕЙ НАРОДОМ ЕЙ ПОВЕЛИВАЮТ И ПРИКАЗЫВАЮТ ТО НАДО ПРОСТО ПОСЫЛАТЬ МАТОМ!!!!! ВСЕХ... БОЛЬШЕ БЫЛО БЫ ТОЛКУ ДАЖЕ ПУТИН И ТОТ БЫ И СКАЗАЛ НУ СРАЗУ ТАК БЫ И СКЗАЛИ ПО НОРМАЛЬНОМУ..... И ТАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ИМЕЮТ НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.....А ЗЕЛЕНСКИЙ СОВЕРШАЕТ ПОКУШАЕТСЯ НА ТАКОЕ- УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДЕЛАЯ ВЕЩИ ОТ ДОКУМЕНТА БУМАЖКИ КОТОРОГО НЕТ В ПРИРОДЕ ЭТО ПРОСТО ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ И ВСЕ..НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ СИЛЫ ОНИ МИНСК 1 И МИНСК 2 НЕ ИМЕЮТ КАК ФАКТ ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТАКОЕ ЗАКОНЫ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ И ТАК ДАЛЕЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ.... Билецкий: "Надо отказаться от Минска-2" - Цензор.НЕТ 4465
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А чего Билецкий раньше молчал?Полгода назад?Год?Порошенко боялся?
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Нам пора уже отправлять зелннского на покой иначе от Украины нихрена не останется в ближайшее пару лет . Думай ТЕ
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я в акуї то Бенька в топ новинах, то дівчинкам Квакова, ЦЕНЗОР, давай вже сільські плітки публікуй, це ХФІГУРИ ВСЕЛЕНСЬКОГО масштаба? Чому всі новини на цьому лайні закручені?
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Нельзя так марення выдавать за истину.Аваков держит Зе за яйцы и без Билецкого.А Билецкий , ему подобные ,няхай гоняють ЛГБТ и молоддю займаються.У них это красивше получается.А кумекалка заменяется быкованием.Направить их активность прямо на Кремль.Пусть позмагаються.Хлопцы молоди, кметливые,авось кремлёвского плешивого педофила одолеють.
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А то что? Пускай россия его выполняет, потом посмотрим. Всегда можно достать Будапешт и Нормадию.
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Помните сегодняшнюю новость про то что за 1 грн сделали реформу на таможне с помощью системы IDoc?

Два скрина.
Билецкий: "Надо отказаться от Минска-2" - Цензор.НЕТ 3724
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Цирковой пудель сливает страну быстрее, чем сливной бачок.
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Причем тут кацапская компания iDoc, дебил?
Сервис iDoc разработан и принадлежит вовсе не мокшанской компании, а нашей отечественной, это не более чем совпадение в названии.
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Коли весь світ признає Мінськ-2,якесь лайно требує ії відміни.Тоді весь світ відвернеться від України.Ось що бажає оце лайно.
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Світові насрати на "времЙА". Тому він визнає мінск2.
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Пускай пойдет откажется, еще в Европе и США с названием национал-социалисты, а кто ты такой его спросят? Давай до свидания, мы тебя не знаем
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Месть карлика клоуна к Порошенко настолько силтна что он готов сдать все чтоб утереть нос и закончить войну( как он может закончит сам если не начинал? Ответ сдаться врагу) это следует из обиашения из за митингов-"призвал граждан не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых политиков, которые, по его словам, хотят использовать протесты, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности
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Блок кто будет ставить на войне??Ты?Или Порох,который войну позорно назвал АТО??
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курка запарєбрівська, йди нах!!! без тебе розберемося, кремлівська шльондра!!!
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хоче, гидота, "очолити" супротив, щоб ним (супротивом) керував бєня руками авакова!!! От і вилізлозі схрону...бо надали команду "фас" після того, як переконалися, що народ не настільки "втомився" від війни, щоб здати Україну ***** і олігархам, що сплять і мріють знову торгувати з рософашистами!
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Давайте снимем с РФ санкции, которые на неё накладывают и продлевают, за невыполнение МС-2.
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Это санкции ЕС.

Ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм;
наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием;

Введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;
ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти;

Индивидуальные ограничительные меры, т.е. запрет на выдачу визы и замораживание активов, действуют в отношении 164 физических и 44 юридических лиц сроком до 15 марта 2019 года
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и поэтому пропагандист пять лет по 16 часов в сутки перепечатывал сайты ДНРи РФ. Типа клин клином.
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А не сходить ли билецкому на.....? Где это чмо вылезло?
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Краще булоб, щоб жидо-кацапи в товарних вагонах покинули територію України за 24 години.
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"Разошелся, так и сыпит, треугольник будет выпит,
Будь он хоть параллепипед, будь он круг, ядрена вошь!"
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Уважал чувака.Когда он отвоевывал Украину. Низкий поклон ему. Но потом был авакав и его связи с ним. Потом он заглох и начал бороться с голубыми. Для героя это смешно и бесполезно. При тотальном захвате Украины прокремлевскими шуфричами ,медведчуками и прочими. Ахметова тоже не трогал. Тогда кто он сейчас ? Ляшко тоже коммунистов гнал и этим был одобрен народом. Но потом все изменилось.
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«Минск», заключенный Петром Порошенко и обмененные им пленные - для порохолюбов это великое благо, подвиг и победа. Для них же тот самый «минск», который намерен реализовать Владимир Зеленский, и обмененные им пленные - это предательство, капитуляция и всеобщий крах. И наоборот.
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кому "надо" ...шо "надо" ...гніда землею збирається торгувати (нашою) а ви тут якусь муйню розводите ...для вдалих торгів землею потрібен МІГГГ ...любою ціною (за рахунок України)
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Когда он депутатом был - заседания Рады прогуливал. А сейчас он вдруг начал что - то требовать. .. да и вообще очень разочарован в нем, как и большинство жителей Оболони, от которой он был депутатом (кандидат от него занял 4 или 5 место на летних выборах, растеряли рейтинг).
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печально, что нет у нас националистов, которые бы думали об нации, развитии страны, а есть такие, кто над подкорме у олигархов, разных структур, говорят правильные речи, но они как собаки на привязи, когда их выпкскают, на поводке, когда нужно лаять
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Минск - капитуляционные для Украины договоренности, но отказаться в одностороннем порядке нельзя. Под ними стоят росписи европейских лидеров, под них завязаны санкции.
Для ликвидации и пересмотра в более выгодную сторону желателен "черный лебедь" в РФ (ослабление позиций в силу непредвиденных обстоятельств) или заметное усиление санкций к РФ за очередное невыполнение договоренностей .
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А можно я скажу -- киевлянин коренной, украинец и немец -- шо клейма негде ставить!
60 лет отороду -- 33 в Украине прожил. Можна пару ласковых сказать?
Значит так:
Отрубаемся от Росиии -- по всем границам, которые она оккупировала. Нехай через Беларусь торгуется с нами -- нам *****!
Нам будет плохо, но мы свою Землю отберём назад!
Все информации и агитации -- через контроль по соответствию Украинской Государственности! -- или в тюрягу -- на усмотрение.
Весь сектор Экономики -- повернуть на Запад! ...Братва и Олигархи посопротивляются, конечно -- но, полюбэ -- нафуй! По всем Западным Законам! -- а не по разрулирову и декларациям воровским...
-- ещё много чего можно -- ...но мне ж вчера 60 -- и я Совок завалил -- лично участвовал!
... с меня хватит -- можно отдохнуть трошки? ... Спасибо! *)
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почему это говориться только сейчас и здесь?
это чтобы просто кинуть камешек в болото и... не больше...
но так как камень из пенопласта, а болото не пробиваемое...то все зубочесательное действо - напрасно!!! ничего нового не сказал! ни одного движения не сделал...
мы тебя услышали!!! следующий...
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Знаете чем отличается украинская семья от еврейской? У нас будут обливать гразью друг дурга, что бы ваяснить кто прав, а еври будут помогать друг друг, особенно тем кто не прав. Порошенко яркий пример, заврил кашу и тепрь бростеся дерьмом, типа не причем.
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тогда нужно было с самого начала не подписывать минск где статус и амнистия. Но на тот момент когда орда напала и нужно было ее остановить, подписали не глядя.
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Пєдро засрав в 2014 році, підписав хрензна що. Однак це не дає ПРАВА Зєбєні зраджувати Україну.
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Теперь уже поздно! В ОБСЕ все бумаги приняли, нас никто не поддержит.
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Если бы полсе Илловайска Петя обьявил военное положение и всеобщую мобилизацию, как того требовла обстановка. А не пошел договриваться с фрау Рибентроп, как ему спасать свои офшоры, то сегодня мы об этом не говорили. Или нас небыло, или небыло *****.
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Праааальна!!!! И на майдан тада выходить нинада...ждём шо Пе скажет, шо ваберет между тюрьмой и порохнявым майданом
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Если мы откажемся от минска - с кацапов снимут санкции, которые ввели за невыполнение минска. Билецкому это нужно?
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