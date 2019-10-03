 Билецкий: "Надо отказаться от Минска-2"

Об этом лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил в интервью Цензор.НЕТ.
Он отметил: "Мы должны отказаться от всех 13 пунктов Минска-2, так как они были нарушены в первый же день. Карта, которая существует на момент его подписания, включает Дебальцево к контролируемым Украины территориям. После Минска-2 оно было захвачено пророссийскими боевиками и непосредственно российскими войсками, и сейчас находится в "Л/ДНР".
"Поэтому у нас есть все основания разрывать все эти договоренности, сосредоточиться, в первую очередь, на новом формате на внешней арене, на экономике страны и построении мощного безопасности блока. И уже имея эту силу, решать ситуацию на Донбассе и в Крыму", - подчеркнул Билецкий.
Вот и весь вариант.
МИНСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ НЕ БЫЛИ РАТИФИЦИРОВАНЫ РАДОЙ БОЛЕЕ ТОГО ПОРОШЕНКО НЕ ИМЕЛ ПОЛНОМОЧИЙ НИ ПО КОНСТИТУЦИИ А ДАЖЕ НАВПАКИ ЗАПРЕТЫ И ТЕМ БОЛЕЕ ИНЫХ ВНУТРЕНИХ ЗАКОНОВ УКРАИНЫ НА ИХ ПОДПИСАНИЕ (НО МЫ ПОНМИАЕМ ФРОНТ ВОЙНА И ВСЕ ТАКОЕ) НО КОГДА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ТЕЗИСОВ И НАМЕРЕНИЙ ДЕЛАЮТ ТОРГОВЛЮ УКРАИНОЙ ЕЕ ТЕРРИТОРИЕЙ НАРОДОМ ЕЙ ПОВЕЛИВАЮТ И ПРИКАЗЫВАЮТ ТО НАДО ПРОСТО ПОСЫЛАТЬ МАТОМ!!!!! ВСЕХ... БОЛЬШЕ БЫЛО БЫ ТОЛКУ ДАЖЕ ПУТИН И ТОТ БЫ И СКАЗАЛ НУ СРАЗУ ТАК БЫ И СКЗАЛИ ПО НОРМАЛЬНОМУ..... И ТАКИМ ОБРАЗОМ НЕ ИМЕЮТ НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ ДЛЯ УКРАИНЫ.....А ЗЕЛЕНСКИЙ СОВЕРШАЕТ ПОКУШАЕТСЯ НА ТАКОЕ- УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ДЕЛАЯ ВЕЩИ ОТ ДОКУМЕНТА БУМАЖКИ КОТОРОГО НЕТ В ПРИРОДЕ ЭТО ПРОСТО ЗАМЕТКИ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ И ВСЕ..НИКАКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ СИЛЫ ОНИ МИНСК 1 И МИНСК 2 НЕ ИМЕЮТ КАК ФАКТ ПОСМОТРИТЕ ЧТО ТАКОЕ ЗАКОНЫ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И МЕЖДУНАРОДНО ПРАВОВЫЕ ДОГОВОРЫ И ТАК ДАЛЕЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ....
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2453178914924785&id=100006981015136
Два скрина.
Сервис iDoc разработан и принадлежит вовсе не мокшанской компании, а нашей отечественной, это не более чем совпадение в названии.
Ограничение доступа к первичным и вторичным рынкам капитала ЕС для 5 российских финансовых учреждений с мажоритарной долей государства в уставном капитале и их дочерних подразделений, в которых эти организации имеют мажоритарную долю которые учреждены за пределами ЕС, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных фирм;
наложение экспортного и импортного запрета на торговлю оружием;
Введение запрета на экспорт в Россию товаров двойного назначения для военных нужд или для российской армии;
ограничение доступа России к отдельным, имеющим стратегическое значение технологиям и услугам, которые могут использоваться для разработки и добычи нефти;
Индивидуальные ограничительные меры, т.е. запрет на выдачу визы и замораживание активов, действуют в отношении 164 физических и 44 юридических лиц сроком до 15 марта 2019 года
Будь он хоть параллепипед, будь он круг, ядрена вошь!"
Для ликвидации и пересмотра в более выгодную сторону желателен "черный лебедь" в РФ (ослабление позиций в силу непредвиденных обстоятельств) или заметное усиление санкций к РФ за очередное невыполнение договоренностей .
60 лет отороду -- 33 в Украине прожил. Можна пару ласковых сказать?
Значит так:
Отрубаемся от Росиии -- по всем границам, которые она оккупировала. Нехай через Беларусь торгуется с нами -- нам *****!
Нам будет плохо, но мы свою Землю отберём назад!
Все информации и агитации -- через контроль по соответствию Украинской Государственности! -- или в тюрягу -- на усмотрение.
Весь сектор Экономики -- повернуть на Запад! ...Братва и Олигархи посопротивляются, конечно -- но, полюбэ -- нафуй! По всем Западным Законам! -- а не по разрулирову и декларациям воровским...
-- ещё много чего можно -- ...но мне ж вчера 60 -- и я Совок завалил -- лично участвовал!
... с меня хватит -- можно отдохнуть трошки? ... Спасибо! *)
это чтобы просто кинуть камешек в болото и... не больше...
но так как камень из пенопласта, а болото не пробиваемое...то все зубочесательное действо - напрасно!!! ничего нового не сказал! ни одного движения не сделал...
мы тебя услышали!!! следующий...