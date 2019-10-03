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Все про:Данилюк Александр (412) операция Объединенных сил (1649) Золотое (16) Станица Луганская (76)

 "Разведением войск мы увеличиваем "серую зону", в которой могут работать и диверсионные группы, и снайперы", - Данилюк

Бывший секретарь СНБО Александр Данилюк перед отставкой побывал в зоне проведения ООС и утверждает, что разведение сил ничего не гарантирует, но создает пространство для провокаций.

Об этом он рассказал в интервью "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я ездил на прошлой неделе, кажется, на Восток. И там я посетил три участка, где планируется отвод войск (Золотое, Петровское и Станица. – Ред.), чтобы поговорить с военными о том, как они оценивают готовность и ситуацию. Очень был откровенный разговор, они мне показали места, чтобы я сам почувствовал, что произойдет, если будет разведение в конкретном месте", - сказал Данилюк.

"Во-первых, зимой это делать сложно, даже опасно, потому что надо двигаться по открытой местности, так как нет листьев, и так далее. Но есть еще другие моменты чисто технические, когда мне показывали, что создаются риски. Другой вопрос - будет ли это способствовать уменьшению потерь на фронте. На самом деле, мы увеличиваем "серую зону", в которой смогут работать и диверсионные группы, и снайперы, и это совершенно не гарантирует ничего и открывает простор для провокаций", - добавил он.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Станице Луганской завершился первый этап разведения войск, - Минобороны

По словам бывшего секретаря СНБО, военнослужащие на передовой не доверяют мирным инициативам власти.

"У них на фронте - даже не у людей на Майдане - у военных там должно быть доверие к таким решениям, иначе не поймут. Нельзя на это закрывать глаза, надо это доносить, так как от этих людей зависит это на самом деле", – сказал Данилюк.

На вопрос журналиста о том, есть ли, по его мнению, такое доверие, политик ответил: "Однозначно, нет. Я этого не почувствовал".

Также на Цензор.НЕТ: Разведение войск - это не конец войны, но это те шаги, которые решаются при участии Путина и могут свидетельствовать о готовности РФ договариваться, - Яременко

Источник: https://censor.net.ua/n3151993
 
   
 Топ комментарии
 
Зашибись ты, Данилюк, Главнокомандующего нам подсунул !
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Да кто угодно лишь бы не Порошенко да ? Получите и распишитесь
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"Разведением войск мы увеличиваем "серую зону", в которой могут работать и диверсионные группы, и снайперы", - Данилюк - Цензор.НЕТ 5308 Игорь Д
Кто мешает это делать нашим снайперам?
"Разведением войск мы увеличиваем "серую зону", в которой могут работать и диверсионные группы, и снайперы", - Данилюк - Цензор.НЕТ 2918

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Зашибись ты, Данилюк, Главнокомандующего нам подсунул !
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вчера и позавчера на ТСН вообще не было ни слова что митингуют на майдане и на банковой
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Так бомжи и на вокзалах труться постоянно, че про них говорить?
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Яж говорил засланый казачек.
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Да кто угодно лишь бы не Порошенко да ? Получите и распишитесь
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Он эту фразу говорит регулярно - потому этот текстик явно намалеван где-то в Лахте, где никогда не смотрели выступления Зели.
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Смотри в пльщу не сбежи, свидомит!
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Так её, альтернативы, зебил ты зеленосопельный
и сейчас нет.

А то, что твоя Зелёная Сопля предлагает - это Минск без всякой безопасности
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Пороходрочер ти комсомольский,ти безпечно себе ніколи не почував, ні коли за яника агітував та в його шарфах ходив.а потім перекрасився бігом .але все одно боявся,і зараз ти як кіт шолудивий та серливий тільки гадиш із підтишка,а все одно боїшся,така твоя участь.
І не повзай слідом,як собака непривязана і не тявкай
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И шо? Порох в 15-ом объявлял выборы в ОРДЛО? нет, насыпали под Марьинкой. А в 16-ом? Тоже нет, восстанавливали армию, подымали экономику, и в 17-ом, и в 18-ом. Но пришел 19-ий, и зеленый "миротворец"....
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та ты шо? сурьезно? сам догадался или чудо-юдо преЗЕдент подсказал?
бери шинель...иди...
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Ну, уставших от войни 73,22% там нема....так шо їх є це нє волнуєт...
Хай порохоботи думають, як боротися з русскіми снайперами..
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Что тут думать, всех порохоботов уже собирают по мобилизации - пойдут на фронт бороться.
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Подтверждаю. В двух шагах от моего дома есть рынок, там : продукты ,турецкие шмотки и всякая бытовая утварь. Искал лезвия для бритвы ,заодно стал невольным свидетелем разговора продавцов лотков потенциальных избирателей Зеленского. Разговор шел о кассовых аппаратах,о тарифах и о ценах на колбасу. Ни о каком плане Штанмаера,разведении войск,оккупации и тд. не было и речи. Оно им не интересно и не нужно. Бедная моя Украина(((
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Кто мешает это делать нашим снайперам?
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Игорь Д
Кто мешает это делать нашим снайперам?
"Разведением войск мы увеличиваем "серую зону", в которой могут работать и диверсионные группы, и снайперы", - Данилюк - Цензор.НЕТ 2918

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проснулся. ты же привел к власти этого диверсанта
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Пусть расскажут Зеле как оно копать новые окопы в мерзлой земле Донбасса, и сколько стоит создание новых позиций !
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А туда силой никто не гонит! Не хочешь копать, езжай на гражданку и ищи работу за те же 15 тыс!
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В нього є робочий орган яким і по клавішам можна херачити і мерзлу землю копати "Разведением войск мы увеличиваем "серую зону", в которой могут работать и диверсионные группы, и снайперы", - Данилюк - Цензор.НЕТ 6830
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Пеца специально сузил серую зону для больших потерь,кто ещё не понял кто такой Парашенка
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та давайте вже до Дніпра відведемо. Тоді взагалі втрат не буде, да ?
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Пеца хотел все сдать до Днепра,но добробаты не дали ему осуществить этот зловещий план
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певно ні, він не такий дурний, щоби поступатися українськими територіями.
не порівнюйте його із ЗЕ.
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Уклоніст не здатний це зрозуміти.
Тож не його життя в небезпеці, подумаєш, когось вб'ють.. тож не його рідних.
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Почувствовал, что попал в дерьмо... Когда квартал каламойского разбежится ,надо будет искать пропитание. А, придет пора ,когда за измену будут головы отрывать!
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Пеце за измену предлагаешь оторвать голову или яйца?
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Пусть возращает 30 копеек (серебреников)
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Зеленский знает, что по Станице Луганской разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно.
А еще Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы после них делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что Станичка не разведена. Только сам Зеленский лично военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию.
Никто не понимает, куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом по отведению - мы отходим на 1 километр в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще в Золотом около 4 тыс. человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать семь дней. Семь дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в "Спортлото"? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух клоунов из "дыры" орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в Офисе президента.
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За Данюляка не скажу -- скажу за себя... -- я ж тоже в КГБ был -- пригласили, уговаривали -- пока показания не сняли... -- до 1987 года карячились, уроды! *)
"Александр, мы понимаем что Вы прогрессивный и всё такое... -- но, на ваших плечах, в наши тылы ворвутся наши враги, где их ждёт наша пятая колонна! -- и что потом? -- погибнет наше ж Государство!
(это у меня спрашивает майор КГБ, как буд-то я Батька Махно, а не Кобзарь с Нивок ...)*)
1984 год... -- возле Арсенала -- хто в курсе? ...
До сих пор дрожу! *)
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Ликвидация унитарного характера Украины и сдача суверенитета российским спецслужбам - вот что означает реализация "формулы Штайнмайера".
Первое обязательство Зеленского - принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей - означает, что в Украине появятся территории с особым правовым статусом, отличающимся от правового статуса остальных украинских регионов. Тем самым ликвидируется унитарный характер государственного устройства Украины и осуществляется переход к федерализации страны, энергично проталкиваемой Путиным как минимум с весны 2014 года. По сути, президент Зеленский публично подписался под обязательством разрушить единое государственное тело Украины.
Второе обязательство президента Зеленского заключается в том, что закон об особом статусе начнет действовать после публикации отчета ОБСЕ о соответствии выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей стандартам этой организации. Иными словами, значительная часть государственной власти в Украине передается от ее легитимных органов - Верховной Рады, президента, ЦИК, судебных органов - к неподотчетным Украине чиновникам международной организации.
По сути, это означает, что глава украинского государства передает важнейшие властные полномочия на территории Украины зарубежным лицам, не имеющим, строго говоря, прямого отношения к Украине. Это прямая сдача государственного суверенитета страны. Властные полномочия в государстве, какие были делегированы Владимиру Зеленскому и другим органам, избранным украинскими гражданами, теперь передаются зарубежной организации.
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"У них на фронте"... себя тоже к хайфомэшканцям видносыть?
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я ж казав - вiн порядна людина...вiн все розуміє, тому й не міг більше серед цієї зеленої срані перебувати, насравши на посаду і привілеї .
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ОП в серую зону, Там должно быть рабочее место Моники... шоб умиротворять...
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Военному командованию прекращение войны не выгодно, поэтому одерживать победу им не выгодно.
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проснулся.
Че, может еще перед Порошенко извинишься?
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Хай щастить нашим воякам!
Доброго полювання на рашистських орків!
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Негодяй Порошенко снова предлагает свою «помощь» украинцам - Касьянов.
Негодяи, расталкивающие друг друга локтями у бюджетной кормушки, используют любую возможность чтобы утопить конкурентов и пролезть на их плечах и наших костях поближе к власти.
Такое мнение высказал в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
Руками и устами своих рабов-порохоботов, отставной козы барабанщик Пётр Алексеевич - ясное солнышко снова навязывает украинским обывателям мысль, что только он защитит нас от дефолта, агрессии, формулы штайнмайера, и всей прочей беды.
- Семенченко призвал патриотов на Майдане гнать порохоботов и других предателей со своих рядов
Маленькое уточнение. Именно этот негодяй обещал нам скорое окончание войны в 2014 году.
Этот негодяй объявил первое «перемирие», как только получил президентскую булаву, и тогда погибло ребят больше, чем за время до перемирия.
Этот негодяй позволил Гиркину выйти из окружения в Славянске и занять наш тогда ещё Донецк.
Этот негодяй не позволил в августе 2014 взять пустой тогда Луганск.
Этот негодяй бросил на растерзание добровольцев под Иловайском, договорившись с путиным об их расстреле. А сам в это время провёл грандиозный парад в Киеве…
Этот негодяй открыл врагу дорогу на Мариуполь, сдав Новоазовск.
Этот негодяй подписал преступный «минск», вместо того, чтобы объявить военное положение, провести всеобщую мобилизацию, и раздать патриотам оружие.
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Этот негодяй пять лет назад в эти дни договаривался с путиным о доставке воды и продовольствия на окружённый 32-й блок-пост - и тех, кого отправляли через сепарские позиции с водой и продуктами, сепары расстреливали как в тире…
…Я был 29 октября 2014 года на 31-м блок-посту, когда к нам приковылял с 32-го «урал» с простреленными колёсами, в кузове которого вповалку лежали изъеденные червями, обугленные тела и части тел наших солдат, отвозивших воду по поручению Петра Алексеевича - ясное солнышко.
Останки, из которых густо сыпали черви, перегрузили в волонтёрские «медички», и кто-то воскликнул в истерике «Что же вы делаете?!.. Куда же вы кладёте наших бойцов, ведь тут везде черви!..» - Не понимая, что черви теперь они и есть… А потом ребята с 32-го блок-поста поехали обратно, попрощавшись навсегда.
Так мы жили и воевали «по-новому» при Порошенко. И так больше не будет. Попытка всунуть нам обратно старое дерьмо не пройдёт.
Выбирать надо не между Порошенко и Зеленским, а между победой и поражением, честью и бесчестьем, правдой и ложью. Между Украиной и Россией (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18).
https://www.economics-prorok.com/2019/10/%d0%bd%d0%b5%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%8f%d0%b9-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d1%81.html#more-83649
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