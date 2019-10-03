 Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети Твиттер.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - говорится в сообщении.

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