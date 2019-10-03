EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1418  72
Материалы по теме:
Все про:выборы (23022) посольство (547) США (15502) Донбасс (19522)

 Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США

В посольстве США в Украине заявляют, что условием проведения местных выборов на востоке Украины является выведение оттуда подконтрольных РФ сил и незаконных вооруженных формирований, для чего РФ должна проявить политическую волю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети Твиттер.

"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - говорится в сообщении.

Также читайте: Призываем к срочному и тщательному расследованию поджога дома экс-главы НБУ Гонтаревой, - посольство США

Источник: https://censor.net.ua/n3151991
 
   
 Топ комментарии
 
Цього ніколи не станеться добровільно.
Рашка вивела війська з Придністров'я ? З Абхазії ?
НІ.
 показать весь комментарий
 
То кого ми дуремо ?
Самі себе ? Тобто наш през розводить український народ.
Люди на сході протестують, плачуть, не хочуть відпускати українську армію.
 показать весь комментарий
 
Бред не неси.Пока шо ноешь только ты.И хто сказал,шо ВСУ оттуда уходят?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Цього ніколи не станеться добровільно.
Рашка вивела війська з Придністров'я ? З Абхазії ?
НІ.
 показать весь комментарий
 
 
То кого ми дуремо ?
Самі себе ? Тобто наш през розводить український народ.
Люди на сході протестують, плачуть, не хочуть відпускати українську армію.
 показать весь комментарий
 
 
Бред не неси.Пока шо ноешь только ты.И хто сказал,шо ВСУ оттуда уходят?
 показать весь комментарий
 
 
зебил, тебе шмаркля лично сказал..- ВСУ по формуле путина-зеленского - ОТВОДИТ войска. Как УЖЕ отвел из Луганского...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
дурко шоколадное,как в таком случае пройдут выборы?
 показать весь комментарий
 
 
зебил, моника ж тебе сказала - под присмотром "народнай милиции дЫнЫрЫ".. к которой применят амнистию(документы на амнистию боевикам моника УЖЕ приказал готовить) и выплатят "КОМПЕНСАЦИИ выплате компенсаций жертвам "украинских карателей".
Эти законы, как и закон о привлечении к ответственности АТОшников - моника зеленски УЖЕ подготовила - а на кнопки зебилы давить умеют
 показать весь комментарий
 
 
зебил, факт в том - шо ты тупое недавно орало что "никто не будет не будет отводить войска из станицы Луганское".. Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 9584
Так и сейчас орёшь о Золотом и петровском..
 показать весь комментарий
 
 
Названа дата начала отвода войск в Золотом и Петровском
Стало известно, когда начнется разведение войск в районе Золотого и Петровского, о котором сегодня сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Минске. Дату на брифинге озвучил спецпредставитель ОБСЕ Марин Сайдик, пишет БелТА.

Разведение сил начнется в понедельник, 7 октября - как подарок на день рождения путина. Информацию об этом подтвердил президент Зеленский
 показать весь комментарий
 
Пе-лядь,это ты у петюшары на фб выдрало? Посмотри новости на трк ахмет, там зе выступал и иди на путинапетю
 показать весь комментарий
 
зебил.. ну ты реально тупой)) это ОФИЦИАЛЬНОЕ сообщение от твоей зеленой шмаркли!
Более того, "Информацию об этом подтвердил президент Зеленский" Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 9685


https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
Зеленский анонсировал разведение войск еще на двух участках.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговорная группа по Донбассу в Минске договорилась о разведении сил и средств еще на двух участков в Донбассе. Об этом он сказал на брифинге во вторник вечером.



пля, зебилы.. вы там от г+г и методичек-то оторвитесь.. Ну или хоть обновляйте их почаще чем раз в год))


 показать весь комментарий
 
вже і фортифікаційні споруди порозбирали.
читайте новини, як наших обстрілюють під час зелькіного відведення..
 показать весь комментарий
 
 
Названа дата начала отвода войск в Золотом и Петровском

Стало известно, когда начнется разведение войск в районе Золотого и Петровского, о котором сегодня сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Минске. Дату на брифинге озвучил спецпредставитель ОБСЕ Марин Сайдик, пишет БелТА.
Разведение сил начнется в понедельник, 7 октября - как подарок на день рождения путина. Информацию об этом подтвердил президент Зеленский
 показать весь комментарий
 
не меньш цікаво, чому зебіли й моника шмаркль більше не виходять з плакатами про торгівлю на крові ? Не актуально вже ?

Торговля на крови. Коломойский занялся продажей российской электроэнергии
2 жовтня 2019, середа, 16:19
Первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была осуществлена 1 октября. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.
 показать весь комментарий
 
 
твоє дурне зе зробить вибори за будь-яких умов.
 показать весь комментарий
 
 
Ксения ты я смотрю у порошистов научилась. Зе же сказал если будут Русские выборов не будет
 показать весь комментарий
 
 
Я не така наївна як типовий зебіл.
тому - НЕ ВІРЮ.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
вера понятие поповское! Нужно головой думать.
 показать весь комментарий
 
 
ви ж не вмієте думати головою
у вас присутня лише віра в зеленого афериста.
 показать весь комментарий
 
 
кто вам это сказал? Я сужу по фактам и реальным делам! Ничего не выдумываю из дурных методичек.
 показать весь комментарий
 
.....а кто сказал что они там есть?....их и в Крыму не было в 2014...не?
 показать весь комментарий
 
 
зе много чего "сказал".. особенно оно громко орало о "никаких друзей и кумовьев во власти, а ВСЕ назначения - по открітім конкурсам, а зп - по 4000 евро" Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 2817
 показать весь комментарий
 
 
От скажи, що з ваших ідіотских мантр збулося? Жодної. А вас все не попускає.
 показать весь комментарий
 
чому ж не збулось ?
у влади - зрадник, ще і риготня вся повернулась.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
он сегодня специально для порохоботов повторил несколько раз обратное.
 показать весь комментарий
 
 
І хто буде відвойовувати Даунбас, Зєля чи Богдан? Зрадник? Більш вірогідно.
 показать весь комментарий
 
 
Ксения если будут там русские выборов не будет
 показать весь комментарий
 
уже про кумовство было. просто он скажет
что когда друзья и коллеги - это не кумовство.
виноват - милиция повстанцев это не русские войска.. и ФСЬООО ))))
 показать весь комментарий
 
 
а рузьких там "ихтамнет" Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 9964.. К остальным - амнистия и выплата компенсации как "жертвам украинских карателей"(с)мендель..
Зеленский приказал готовить закон о выплате компенсаций жертвам "украинских карателей"
и закон о привлечении к ответственности атошников
 показать весь комментарий
 
 
Сбрось ссылку на эту новость или ты балабол
 показать весь комментарий
 
скоро увидишь на сайте ВР..
тебе ж сказано, ГОТОВЯТ...
Впрочем, даже после публикации проектов этих законов на сайте ВР - ты как оголтелое будешь орать что "все правильно, это Порох виноват.. гражданская война.. украинские каратели"..
п.с... ну, про "обстрел украинскими карателя мирных жителей дамбаса"(с) от мендель и зеленского ты УЖЕ слышал?
тогда читай поручение о ПОДГОТОВКЕ законов
Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 1508
 показать весь комментарий
 
Зеленский знает, что в стране есть 73% дебилов, которые поверят ему в очередной раз
 показать весь комментарий
 
 
чи не забуде про це шмаркля під час зустрічі в нормандському форматі?
 показать весь комментарий
 
 
Наріт ще не збагнув, що привів до влади іпанутого блазня, іпанутого Бєні?
 показать весь комментарий
 
 
Рюський трампушка прєходящий , а велика Америка вічна.
 показать весь комментарий
 
 
Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю Источник: https://censor.net.ua/n3151991
....коротко и понятно....
 показать весь комментарий
 
 
а шо може бути по іншому?!
***** і його ************** треба вказати/визначити резервацію!
 показать весь комментарий
 
 
Їм вже визначили резервацію і успішно резервують.Піт шар родючого грунту на глибину 2 метри.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно Уточнить., не вывода а Уничтожения. Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США - Цензор.НЕТ 3198
 показать весь комментарий
 
В посольстве США в Украине заявляют, что условием проведения местных выборов на востоке Украины является выведение оттуда подконтрольных РФ сил и незаконных вооруженных формирований, дл Источник: https://censor.net.ua/n3151991\\\\\\\\

Твари:
1) Вы видели как сволочи убивали наших солдат из механизированных бригад наших
2) вы сами назвались полицейскими Европы
3) вы гандоны(писатель такой был, решение суда было, все дела
4) вы просто Обамовцы, твари, взрастившие совок, ублюдки.
Трамп - иди вна Путина, чмо.
чмо
чмо
 показать весь комментарий
 
Українців вбивали РУССКІЄ.
Не Американці.
 показать весь комментарий
 
 
Читав.
Українців вбивали русскіє.
Американці українців НЕ вбивали.
 показать весь комментарий
 
 
б*же, ти єврей?
а який біс Сраліну дав 1500 заводів?
не домах.й мене з очевидними питаннями, мужик
 показать весь комментарий
 
БО РУССКІЄ: СТАЛІН І ПОСТИШЕВ, ВІДНЯЛИ У СЕМИ МІЛЬЙОНІВ УКРАЇНЦІВ ПШЕНИЦЮ, І ЗАПЛАТИЛИ США ЗА ЦІ ЗАВОДИ.
 показать весь комментарий
 
 
Скажите это лучше "Величайшему политику современности".
 показать весь комментарий
 
 
Может хоть штаты ( не трампушка) нашей ЗепреЗе мозги вправят....?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У 2015 році в Давосі Порошенко назвав мінські угоди - мій мирний план. Не формула Штайнмайєра пропонує місцеві вибори, а мінські угоди Порошенка. Формула Штайнмайєра - це лише план по реалізації положень мінських угод.

Якщо ви приберете формулу Штайнмайєра, то нікуди не подінуться вибори, амністія і особливий статус, які в мінських угодах прописав не Зеленський, а Порошенко.
 показать весь комментарий
 
 
малчик, есть такая наука - теория графов...
так вот в ней результат похода сильно зависит от пути,
даже если начальная и конечная точки похода совпадают....
но зебилам этого не понять... совсем )))
 показать весь комментарий
 
 
..а я, как раз в США -- плаваю по Территории -- рассказываю:
Многие не поверят, но Зелю надо исключить из текстов и базаров -- он нихто -- передатчик.
Проблема! С кем договариваться, о чём, где гарантии?
Зелины руководители и избиратели -- тупо молчат и сидят в жопе.
Трамп психанул так, шо до него нихто!
...я б и больше рассказал.... ...да я ж уже гуляю, а не воюю...*) ...и радио не слухаю.
Ещё 2 часа в интеренете буду... ...хочу на Майдан, на эти выходные! -- выносите нахер жлобов, жидов и коммуняк.... -- поддержал!
Слава Украине!
 показать весь комментарий
 
сцикун вам не американець, і проведе вибори з російськими військами.
 показать весь комментарий
 
В сегодняшнем обращении моники зеленски об этом ни слова. Да и не будет расея никого выводить, снимут картинку, где 15 "военных советников" выезжают за пределы Украины и ЕС и США с удовлетворение констатируют, что вывод иностранных войск успешно произведен, можно проводить выборы.
 показать весь комментарий
 
длы дебилов он несколько раз повтрял выборы ПО УРАИНСКИМ ЗАКОНАМ И КОНСТИТУЦИИ!
 показать весь комментарий
 
 
и под жовто-блакитными флагами????
дурачок, ну зачем ты так бездарно врешь???
 показать весь комментарий
 
 
Скорее всего так и будет. Для этого ***** зачистил всех главных бандитов вроде мотроллы и захарченко. ФСБ натаскили местных аборигенов и тепрь они будут считаться украинцами где нет расейских войск.
 показать весь комментарий
 
только так, но россия этого делать не собирается, потому что понимает что как только потеряют контроль.. то война там закончится а россия не хочет чтобы на Донбассе был мир
 показать весь комментарий
 
не должно быть, но с этими кучмами что хочешь можно ожидать
 показать весь комментарий
 
Кучма непричем. Будет спецальный закон по этому поводу.
 показать весь комментарий
 
твой клоун клялся мамой - никакого кумовства - И ГДЕ???
шел бы ты в опу, пропагандон.
ты ведь тоже орал про "никакого кумовства"
 показать весь комментарий
 
"В погоне за "нормандским саммитом" Зеленский поддержал российский вариант выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. где речь шла о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для применения "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы"
________________
И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь он будет исправлять ситуацию?
 показать весь комментарий
 
"И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту?"

Потому что все другие форматы лишют рашу санкций.
 показать весь комментарий
 
 
"Потому что все другие форматы лишют рашу санкций."
___________________
А что вы имели ввиду?
 показать весь комментарий
 
клоуны, вы определитесь - вы за мир или за реки крови?
 показать весь комментарий
 
Зеленский знает, что по Станице Луганской разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно.
А еще Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы после них делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что Станичка не разведена. Только сам Зеленский лично военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию.
Никто не понимает, куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом по отведению - мы отходим на 1 километр в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще в Золотом около 4 тыс. человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать семь дней. Семь дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в "Спортлото"? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух клоунов из "дыры" орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в Офисе президента.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх