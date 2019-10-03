 Выборы на Донбассе требуют вывода оттуда возглавляемых РФ сил и НВФ, – заявление посольства США

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства в соцсети Твиттер.
"Мы приветствуем прогресс в направлении достижения мира на востоке Украины и призываем к восстановлению контроля Украины над ее международной границей. Свободные и честные выборы требуют выведения возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований с территории Украины, а также безопасной среды. Чтобы это произошло, Россия должна проявить политическую волю", - говорится в сообщении.
Рашка вивела війська з Придністров'я ? З Абхазії ?
НІ.
Самі себе ? Тобто наш през розводить український народ.
Люди на сході протестують, плачуть, не хочуть відпускати українську армію.
Эти законы, как и закон о привлечении к ответственности АТОшников - моника зеленски УЖЕ подготовила - а на кнопки зебилы давить умеют
Так и сейчас орёшь о Золотом и петровском..
Стало известно, когда начнется разведение войск в районе Золотого и Петровского, о котором сегодня сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Минске. Дату на брифинге озвучил спецпредставитель ОБСЕ Марин Сайдик, пишет БелТА.
Разведение сил начнется в понедельник, 7 октября - как подарок на день рождения путина. Информацию об этом подтвердил президент Зеленский
Более того, "Информацию об этом подтвердил президент Зеленский"
https://news.liga.net/politics/news/zelenskiy-anonsiroval-razvedenie-voysk-esche-na-dvuh-uchastkah
Зеленский анонсировал разведение войск еще на двух участках.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что переговорная группа по Донбассу в Минске договорилась о разведении сил и средств еще на двух участков в Донбассе. Об этом он сказал на брифинге во вторник вечером.
пля, зебилы.. вы там от г+г и методичек-то оторвитесь.. Ну или хоть обновляйте их почаще чем раз в год))
читайте новини, як наших обстрілюють під час зелькіного відведення..
Стало известно, когда начнется разведение войск в районе Золотого и Петровского, о котором сегодня сообщил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Минске. Дату на брифинге озвучил спецпредставитель ОБСЕ Марин Сайдик, пишет БелТА.
Разведение сил начнется в понедельник, 7 октября - как подарок на день рождения путина. Информацию об этом подтвердил президент Зеленский
Торговля на крови. Коломойский занялся продажей российской электроэнергии
2 жовтня 2019, середа, 16:19
Первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта была осуществлена 1 октября. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт.
тому - НЕ ВІРЮ.
у вас присутня лише віра в зеленого афериста.
у влади - зрадник, ще і риготня вся повернулась.
что когда друзья и коллеги - это не кумовство.
виноват - милиция повстанцев это не русские войска.. и ФСЬООО ))))
Зеленский приказал готовить закон о выплате компенсаций жертвам "украинских карателей"
и закон о привлечении к ответственности атошников
тебе ж сказано, ГОТОВЯТ...
Впрочем, даже после публикации проектов этих законов на сайте ВР - ты как оголтелое будешь орать что "все правильно, это Порох виноват.. гражданская война.. украинские каратели"..
п.с... ну, про "обстрел украинскими карателя мирных жителей дамбаса"(с) от мендель и зеленского ты УЖЕ слышал?
тогда читай поручение о ПОДГОТОВКЕ законов
....коротко и понятно....
***** і його ************** треба вказати/визначити резервацію!
Твари:
1) Вы видели как сволочи убивали наших солдат из механизированных бригад наших
2) вы сами назвались полицейскими Европы
3) вы гандоны(писатель такой был, решение суда было, все дела
4) вы просто Обамовцы, твари, взрастившие совок, ублюдки.
Трамп - иди вна Путина, чмо.
чмо
чмо
Не Американці.
Українців вбивали русскіє.
Американці українців НЕ вбивали.
а який біс Сраліну дав 1500 заводів?
не домах.й мене з очевидними питаннями, мужик
2 я теж не ж.д.
Якщо ви приберете формулу Штайнмайєра, то нікуди не подінуться вибори, амністія і особливий статус, які в мінських угодах прописав не Зеленський, а Порошенко.
так вот в ней результат похода сильно зависит от пути,
даже если начальная и конечная точки похода совпадают....
но зебилам этого не понять... совсем )))
Многие не поверят, но Зелю надо исключить из текстов и базаров -- он нихто -- передатчик.
Проблема! С кем договариваться, о чём, где гарантии?
Зелины руководители и избиратели -- тупо молчат и сидят в жопе.
Трамп психанул так, шо до него нихто!
...я б и больше рассказал.... ...да я ж уже гуляю, а не воюю...*) ...и радио не слухаю.
Ещё 2 часа в интеренете буду... ...хочу на Майдан, на эти выходные! -- выносите нахер жлобов, жидов и коммуняк.... -- поддержал!
Слава Украине!
дурачок, ну зачем ты так бездарно врешь???
шел бы ты в опу, пропагандон.
ты ведь тоже орал про "никакого кумовства"
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И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь он будет исправлять ситуацию?
Потому что все другие форматы лишют рашу санкций.
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А что вы имели ввиду?
А еще Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы после них делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что Станичка не разведена. Только сам Зеленский лично военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию.
Никто не понимает, куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом по отведению - мы отходим на 1 километр в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще в Золотом около 4 тыс. человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать семь дней. Семь дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в "Спортлото"? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух клоунов из "дыры" орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в Офисе президента.