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 Политика Украины, За рубежом
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 Трамп посоветовал Украине и Китаю расследовать деятельность Байдена

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что и Украине и Китаю следовало бы начать расследования в отношении деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если бы они (украинская сторона - Ред.) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.

"Таким же образом Китаю следует начать расследование деятельности Байдена, потому что произошедшее в Китае - то же самое, что случилось с Украиной", - отметил президент США.

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В то же время на вопрос, просил ли Трамп председателя КНР Си Цзиньпина помогать в расследовании в отношении Байдена, американский президент ответил отрицательно.

"Я не просил, но очевидно, это то, о чем мы можем начать думать", - уточнил Трамп.

Согласно утверждениям Трампа, Байдены заключали "мошеннические" сделки и в Китае, и в Украине.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151990
 
   
 Топ комментарии
 
про Хуйла не забудьте.
це злочинець намбер ван.
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А заодно і діяльність волкера, йованович, джереськи та інших їм подібних................
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про ***** не забудьте.
це злочинець намбер ван.
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Да иди ты с этим Байденом. Зациклился. Между прочим, вряд ли демократы выставят Байдена кандидатом. Сейчас там какая-то тетка лидирует. А ещё будут праймериз. Байден уже очень возрастной и не так уж и популярен. Почему рыжего клоуна перемкнуло на Байдене - хз. Это из разряда "не думай о розовом слоне", видимо.
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кому що, а цей ідіот з Байденом ніяк не розминеться
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он и с Хилари никак не разминется, она уже вчерашний ужин,
а доня все ее незлым тихим словом поминает...
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Пускай советует своей бабушке Путину Ху, у нас своих разборок хватает в Украине между олигархами, еще нам США не хватало
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И вот не знаешь, что и делать... Бедняга Зеленский..
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Комиссия Сената по импичменту записала эту фразу?
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"Если бы они (украинская сторона - Ред.) были бы честны в этом вопросе, они начали бы масштабное расследование в отношении Байдена", - сказал Трамп в ответ на вопрос журналиста.
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Надо же, о честности заговорил. Что-то сам про честность забываешь когда Путлеру задницу вылизываешь и тебе плевать что он развязал войну в Украине где погибло тысячи людей. Жесткие санкции против Рашки так и не ввел, видимо все-таки есть у Путлера компромат.
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Да, что ж его так корчит то от Байдена, прям как нашего зебила накрывает когда про президента Порошенко слышит)
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Украина вправе давать деньги кому хочет, и сколько хочет.
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