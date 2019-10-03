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 Политика Украины
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Все про:добыча (257) Таран Виктор (3)

 Уничтожение бизнеса и безработица, - политолог Таран о последствиях законопроекта 1210

Из-за планов правительства сделать налоговую нагрузку на железорудную отрасль наивысшей в мире, украинская промышленность станет неконкурентной, предприятия вынуждены будут закрываться, а уровень безработицы в Украине существенно возрастет.

Вместо ожидаемых от принятия законопроекта 1210 дополнительных поступлений в бюджет они могут существенно сократиться. Об этом на своей странице в Фейсбук, комментируя проект бюджета на 2020 год, написал политолог Виктор Таран, передает Цензор.НЕТ.

"Программа правительства Гончарука четко продемонстрировала - Кабмин будет продолжать делать ставку на сырьевую, а не инновационную модель экономики. Частично понимаю логику - для трансформации экономической модели нужны миллиардные инвестиции и время. Но вместо того, чтобы начинать открытый диалог с крупным бизнесом о разработке Дорожной карты трансформационной модели - Слуги Народа пошли другим путем зарабатывания денег в бюджет, по формуле "для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока - ее надо больше доить и меньше кормить". Начали они свои фискальные эксперименты с малого и среднего бизнеса, а параллельно решили добить железорудную отрасль", - убежден Таран.

По мнению политолога, принятие законопроекта 1210, который увеличивает ренту на добычу железной руды, может уничтожить отрасль.

"Если примут нынешний законопроект №1210-1, который лоббирует Гетманцев, доля рентных платежей в части прибыли металлургов достигнет 22% и будет самой высокой в мире. Кстати, это не мое мнение, а вывод консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers. При этом добывать железную руду в Украине станет почти в 10 раз дороже, чем в России. То есть, своим законопроектом мы помогаем прямому экономическому конкуренту, с которым пятый год ведем войну", - делает вывод эксперт.

Таран также назвал "манипулятивными" утверждение Гетманцева о том, что уровень финансовой нагрузки в Украине является самым низким среди всех рудодобывающих стран, включая Россию.

"В мире все работает наоборот - страны, которые имеют развитую добывающую промышленность, устанавливают или высокую ставку ренты на узкую базу, или низкую - на широкую. Такой подход позволяет зарабатывать отрасли, оставаться конкурентоспособной в мире и своевременно перечислять налоги в бюджет. В нашей ситуации, если законопроект 1210-1 будет принят, Украина не просто станет мировым рекордсменом по уровню налоговой нагрузки на отрасль, но сделает это со скоростью реактивного самолета", - подчеркнул Таран.

По его мнению, подобные опасные инициативы не только перечеркивают амбициозные планы правительства, но и существенно ухудшат состояние украинской экономики.

"Последствия для экономики будут критическими - уменьшение добычи руды и поступлений в бюджет, закрытие предприятий, безработица. Я уже молчу о том, что мировой бизнес, когда будет анализировать "либертарианские налоговые ноу-хау" новой власти, трижды подумает перед тем, как инвестировать средства в нашу экономики. И тогда красивые картинки из правительственной программы по 1 миллион рабочих мест и дополнительные 50 миллиардов долларов инвестиций так и останутся картинками", - отметил Таран.

Он также подчеркнул: такая политика негативно скажется на размерах поступлений в бюджет и на социальных стандарты, которые не только не будут расти, а наоборот – снизятся.

Напомним, скандальный законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии в экспертной и бизнес-среде. Больше всего нареканий – на существенное повышение рентной платы за добычу железной руды, которое ставит металлургию на грань выживания и то, что рента на марганцевую руду при этом остается неизменной. Такую дифференциацию подходов законодателей к различным отраслям промышленности эксперты объясняют возможным лоббированием отдельными представителями власти интересов бизнесмена Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.

Источник: https://censor.net.ua/n3151988
 
   
 Топ комментарии
 
В вечный спам, калоед ЗЕблевотный!!!
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А сильно кто-то развивал?Просто выводили прибыль, в офшоры или куда там ещё. Вспомните вечную историю с утановкой фильтров на металлургических комбинатах в Мариуполе, уже установили разве?Или в том же Запорожье?Имхо, национализировать эти заводы как Приват, оно себя окупит.
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Исчо один 🐕 тут "киву гоняет, анало говнет..
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В вечный спам, калоед ЗЕблевотный!!!
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Діалогз ВЕЛИКИМ БІЗНЕСОМ... І цього єкспєрда Рижий купив. Як дешево коштують єкспєрди.
Діалог з ВЕЛИКИМ БІЗНЕСОМ завжди закінчувався черговим пограбуванням бідноти.Пєдролюби фас, вперед. Захистіть ніщєго Ахмєтку.
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о последствиях законопроекта 1210/ земля и 800 заводов станут ещё более дешевыми для смотрящего от мирового еврейского капитала Коломойского. .
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Капитал и евреи? Смешно. До 17 века никакого капитала в них не было, потом придумали немцы как обходить запреты Биборана так появились немцы исповедующие жидаизм. И жиды(шапкокрады с персидского дословно) и начали продавать лохам безглютеновый халяльный хлеб и прочий шлак типа смузи с крови христиан. Ну ты понел.
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Капитал и евреи? Смешно./совокупный капитал 150 богатейших евреев составляет 667 миллиардов долларов.-Не баран чихнул, не кот наплакал, не таракан накакал.А их не 150 а поболее. В одном Израиле их 116 штук.
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Капитал это средства производства. Напечатать долларов и я могу сколько хочешь. Чем ближе по пирамиде рисования деньжат тем они дороже, чем дальше тем они дешевле.
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Нічого нового не придумали - піднімають податки, зменшують видатки.
На розвиток ніц не лишається.
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А сильно кто-то развивал?Просто выводили прибыль, в офшоры или куда там ещё. Вспомните вечную историю с утановкой фильтров на металлургических комбинатах в Мариуполе, уже установили разве?Или в том же Запорожье?Имхо, национализировать эти заводы как Приват, оно себя окупит.
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Каломойша оцінив власні активи в Україні в 6-7млрд вічно зелених. Скільки ж коштують активи Рижого? І яка настане катастрофффа, якщо залізорудні магнати зменшить рентабельність з 270% до 170 %.
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Не хочу вмішуватися в Вашу деградацію..
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Таки є, але Я її не виставляю 24години на добу,
без вихідних , як Ви...
😁
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Хахаха, вы же за это голосовали и голосовали!
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у нас 25 лет была сырьевая экономика, пилили заводы продавали на металлолом, с народа уже выжали что можно, ну вы тоже поделитесь, с вас тоже хотят отжать
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Ну и правильно, чем не прогрессивный налог, только теперь с богатых?Больше зарабатываешь-больше плати, не нравится-по примеру Депардье вали (что будет даже хорошо, Украина начнёт избавляться от олигархического влияния).
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политолог Таран о последствиях ...

Таран -- пацан серьёзный!
...а, когда за Зелю голосовали -- я ж казал Сестухе: -- Беги на выборы против Зеленского! -- бо останешься без работы! ...она не побежала -- ей лень было, хоть и сбрехала, шо бежала... ...ну ладно.
У ей же брат в Германии -- на худой конец... -- фуй всем! ;Каждый мажет за себя!
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привык у нас бизнес иметь по сотни процентов прибыли, но сказали, Европа так Европа, где 20% вполне достаточно, ну не купите себе новый Лексус каждый год, можно ездить на старом пару лет
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Які 20%? Звичайна норма прибутку 6% на рік. Зважаючи що збереження грошей у банку часто приносить відємний процент. Це лише в нас для буржуїв поле чудес.
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Гражданин Украины получает зарплату 4 000 гривен с него снимают налог 20%,потом этот гражданин Украины идёт в магазин и ещё с него снимают 20 %налога ПДВ .Что остаётся у граждан на Украины?
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А Ахметов купил квартиру в Лондоне за 300 миллионов долларов и плачет сабака
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Неприбыльные и нерентабельные предприятия ГОКа должны быть проданы государству в обязательном порядке по цене 1 грн.
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Тоді лопне і Рижий і Каломойша, і Жеваго, і зять Кучми. Тобто вся аристократія України.
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Ага,такие вы бедные ...Сейчас мы вас всех пожалеем
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Народу было пофиг когда повышали тарифы непосредственно им, то есть когда прямо залезали им в карман. А на "барыг" они и подавно плевали.
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Да ,таких порохоботов как Таран ждёт безработица ...
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Одне з двух - або Вовік і його оточення в економіці дебіли, або свідомо шкодять під Україну.
Зроблю припущення, що позалаштункові керівники уряду набрали в уряд дебілів і підгавкувачів, та їхніми руками свідомо гадять Україні. І Вовік нічого не зможе з цим вдіяти.
Думаю, що Приват треба повернути Коломойському, інакше він Україну вб'є. Ці люди живуть по понятіям і виривають борги з "м'ясом". Чи хтось має сумніви, що Бєня поверне собі віджаті у нього гроші?
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Пристрель Коломойшу, але одночасно пристрель і патріота Рижого, зятя Кучми, і бендеру Живаго.
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Уничтожив бизнес, они несут безработицу и как следствие повышение преступности.. оно кому это надо? Не лучше ли что б люди свободно работали, платили свои налоги, чем загонять их в угол?
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Эта катавасия еще раз говорит, что мальчики в шортиках и на самокатах просто зиц- представители серьезных дядей. В данном случае дяди Игоря Валерьевича. Которому до лампочки инвестиционный климат и прочая лабуда. Ему нужно отжать ГОКи у Ахметова у Живаго, у Арселор Миталла.... А птоом можно и взад закон принять. И особо смешно на этом фоне обсуждать "Программу Правительства"!!!! Эта бумажка даже не тянет на туалетную.
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