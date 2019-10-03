 Уничтожение бизнеса и безработица, - политолог Таран о последствиях законопроекта 1210

Вместо ожидаемых от принятия законопроекта 1210 дополнительных поступлений в бюджет они могут существенно сократиться. Об этом на своей странице в Фейсбук, комментируя проект бюджета на 2020 год, написал политолог Виктор Таран, передает Цензор.НЕТ.

"Программа правительства Гончарука четко продемонстрировала - Кабмин будет продолжать делать ставку на сырьевую, а не инновационную модель экономики. Частично понимаю логику - для трансформации экономической модели нужны миллиардные инвестиции и время. Но вместо того, чтобы начинать открытый диалог с крупным бизнесом о разработке Дорожной карты трансформационной модели - Слуги Народа пошли другим путем зарабатывания денег в бюджет, по формуле "для того, чтобы корова меньше ела и больше давала молока - ее надо больше доить и меньше кормить". Начали они свои фискальные эксперименты с малого и среднего бизнеса, а параллельно решили добить железорудную отрасль", - убежден Таран.

По мнению политолога, принятие законопроекта 1210, который увеличивает ренту на добычу железной руды, может уничтожить отрасль.

"Если примут нынешний законопроект №1210-1, который лоббирует Гетманцев, доля рентных платежей в части прибыли металлургов достигнет 22% и будет самой высокой в мире. Кстати, это не мое мнение, а вывод консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers. При этом добывать железную руду в Украине станет почти в 10 раз дороже, чем в России. То есть, своим законопроектом мы помогаем прямому экономическому конкуренту, с которым пятый год ведем войну", - делает вывод эксперт.

Таран также назвал "манипулятивными" утверждение Гетманцева о том, что уровень финансовой нагрузки в Украине является самым низким среди всех рудодобывающих стран, включая Россию.

"В мире все работает наоборот - страны, которые имеют развитую добывающую промышленность, устанавливают или высокую ставку ренты на узкую базу, или низкую - на широкую. Такой подход позволяет зарабатывать отрасли, оставаться конкурентоспособной в мире и своевременно перечислять налоги в бюджет. В нашей ситуации, если законопроект 1210-1 будет принят, Украина не просто станет мировым рекордсменом по уровню налоговой нагрузки на отрасль, но сделает это со скоростью реактивного самолета", - подчеркнул Таран.

По его мнению, подобные опасные инициативы не только перечеркивают амбициозные планы правительства, но и существенно ухудшат состояние украинской экономики.

"Последствия для экономики будут критическими - уменьшение добычи руды и поступлений в бюджет, закрытие предприятий, безработица. Я уже молчу о том, что мировой бизнес, когда будет анализировать "либертарианские налоговые ноу-хау" новой власти, трижды подумает перед тем, как инвестировать средства в нашу экономики. И тогда красивые картинки из правительственной программы по 1 миллион рабочих мест и дополнительные 50 миллиардов долларов инвестиций так и останутся картинками", - отметил Таран.

Он также подчеркнул: такая политика негативно скажется на размерах поступлений в бюджет и на социальных стандарты, которые не только не будут расти, а наоборот – снизятся.

Напомним, скандальный законопроект 1210 вызвал серьезные дискуссии в экспертной и бизнес-среде. Больше всего нареканий – на существенное повышение рентной платы за добычу железной руды, которое ставит металлургию на грань выживания и то, что рента на марганцевую руду при этом остается неизменной. Такую дифференциацию подходов законодателей к различным отраслям промышленности эксперты объясняют возможным лоббированием отдельными представителями власти интересов бизнесмена Игоря Коломойского и его ферросплавных заводов.