 Наемники РФ из 120 и 82-мм минометов обстреляли украинские позиции у Луганского, Троицкого и Новолуганского, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов:

четыре раза вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Водяного - из стрелкового оружия;

неподалеку Новогнатовки - из автоматического гранатомета;

вблизи Березового - из станковой противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия;

вблизи Пищевика - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 10 обстрелов:

трижды неподалеку Луганского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

трижды вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем;

неподалеку Крымского - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

вблизи Орехово - из автоматического гранатомета;

в районе Золотого - из ручного противотанкового гранатомета;

неподалеку Троицкого - из миномета калибра 82 мм

В течение текущих суток потерь вследствие вражеских обстрелов среди личного состава Объединенных сил не было.

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2 октября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Кроме того, противник трижды совершил обстрелы из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе участка разведения сил и средств неподалеку Золотого.

Факты вражеского огня было зафиксированы неподалеку Павлополя, Новотроицкого, Авдеевки, Водяного, Николаевки, Новогнатовки, Новогригорьевки, Верхнеторецкого, Крымского, Зайцево, Катериновки, Пивденного, Новолуганского, Золотого, Новгородского, Троицкого, Кряковки, Хутора Вильный, Луганского.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава ОС получил ранения.

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Вчера сотрудниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии из состава Объединенных сил среди гражданского населения раскрыты 1 факт нанесения тяжелого телесного повреждения, 1 грабеж, 7 краж, 2 хулиганства, 4 факта незаконного обращения с оружием и 6 фактов незаконного обращения с наркотическими средствами .

Через контрольные пункты въезда-выезда на контролируемую Объединенными силами территорию въехали 19 373 человека и 2 259 транспортных средства. В обратном направлении линию соприкосновения пересекли 19 428 человек и 2 213 транспортных средств. В пропуске через линию разграничения было отказано 36 лицам.