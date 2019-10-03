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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Коломойский (1198) МВФ (2729) Данилюк Александр (412) Приватбанк (529)

 "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ

Если заплатить Коломойскому компенсацию за национализированный "Приватбанк", Украина может остаться без МВФ, сотрудничество с которым ей крайне необходимо.

Об этом бывший секретарь СНБО Александр Данилюк заявил в интервью "BBC News Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"О чем была национализация "ПриватБанка"? О том, что государство Украина может ограничивать влияние очень влиятельных олигархов. ... Если сейчас ситуация меняется, если теперь идут на уступки тем, кто вывел из Украины деньги, а государство, национализировав банк, вложило 5,5 млрд долларов средств налогоплательщиков - любая компенсация будет иметь несколько последствий", - сказал Данилюк.

По его слова, первым последствием станут прямые расходы бюджета в сумме $2 млрд. А вторым - исход инвесторов, которые поймут, что власть в Украине не может влиять на олигархов.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Подписание новой программы сотрудничества с МВФ планируется в декабре, - Гончарук. ВИДЕО

"МВФ скажет: "Увидимся в следующий раз, когда вы покажете, что вы вновь настроены серьезно". И это будет такой эффект снежного кома. Нету МВФ - не будет инвестиций, не будет дальше приватизации, всего того, что дает толчок для экономики. Тогда о которых 40% в течение следующих пяти лет мы можем говорить?" - добавил экс-секретарь СНБО.

Кроме этого, Украина должна постепенно готовиться к наступлению мирового финансового кризиса, считает он.

"Если входить туда без программы МВФ, без инвестиций, тогда наши люди это почувствуют очень и очень быстро. Сейчас все следят за курсом доллара. Затем будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - подчеркнул Данилюк.

Также на Цензор.НЕТ: Экс-посол США в Украине Пайфер дал совет Зеленскому: Никаких "компромиссов" с Коломойским

Политик утверждает, что украинская власть услышала от сигнал от МВФ, когда миссия фонда уехала, не подписав меморандума о сотрудничестве. "Он понимает масштаб угрозы", - сказал Данилюк о президенте Зеленском.

Источник: https://censor.net.ua/n3151986
 
   
 Топ комментарии
 
Самая умная крыса...первой сбежала с тонущего зеленого корабля...😀
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масштаб загрози Моніка то розуміє, але Бєні сподобалося отримувати на шару банки, заводи
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краще інвестуй в самоосвіту.....можливо, всяку дурню перестанеш писати
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То есть нужно менять все гривневые сбережения на доллары по выгодному курсу и остаться в прибыли после падения гривны, я правильно понимаю?
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краще інвестуй в самоосвіту.....можливо, всяку дурню перестанеш писати
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Бред! Вон зебилоид в себя инвестировал-инвестировал а так и остался *уянистом!
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неправда....інструмент змінився... тепер він грає на шкіряній флейті
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Остаться при своих...прибыль из баксов в тумбочке не появится..
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Тогда не вижу проблем, я в гривне больше 5 тыс уже не держу с момента когда курс стал 30 из 8, а по телевизору одно лицо обещало что "курс не має бути вище 10".
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Если бы у тебя были бы сбережения, то ты не держал бы их в гривне, никогда.
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например я наученный 2008 годом и все гривны перевел в доллар ..когда был по 24 .6..и пустьони пока лежат дома..пока все утрясется с этими зелеными дебилами
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В 90, на этом, коломойша оооочень хорошо поднялся.
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Вы как-то поздновато спохватились - курс доллара уже пополз вверх. Надо было по 24 скупать
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Прибыль тут как в продаже вареных яиц. "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ - Цензор.НЕТ 8896 Главное ничего не потерять, ну кроме 2 раза маржу при обмене. "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ - Цензор.НЕТ 3084
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ты только сейчас это понял ?? есть гривна - сбрасывай. все прогнозы однозначны - падение гривны неизбежно вопрос до каких значений с мвф до 29-30 без мвф до хрензнаеткуда
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Самая умная крыса...первой сбежала с тонущего зеленого корабля...😀
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Данылюк с 2005 года во власти и на хорошем счету. Он умеет приспосабливаться.
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ну если это самая умная из крыс зеболоты, тогда даже страшно представить себя какие остальные.
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масштаб загрози Моніка то розуміє, але Бєні сподобалося отримувати на шару банки, заводи
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Він казав, що нікому нічого не винен, буде долар по 50 і що чи йому повертати ці гроші МВФ. Люди повертатимуть як і Коломойсьмому з бюджету Приватбанк погасили.
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Не можете держать гривну на плаву, то откажитесь... Пусть ходит Евро вместо гривны...
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Если заплатить Коломойскому компенсацию за национализированный "Приватбанк", Украина может остаться без МВФ, сотрудничество с которым ей крайне необходимо Источник: https://censor.net.ua/n3151986
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Якщо заплатити Коломойському, то про МВФ можете забути.
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а як що підти шляхом.,немає людини-немає проблеми" то держава від того тільки виграє
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Це неможливо, бо він фактично керує Україною.
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Развязался язык после того, как понял, что с эти аферисты-наперсточники, захватившие власть при помощи манипуляций с сознанием населения, могут довести только до краха и решил себя обезопасить. Неужели Данилюку, умному и опытному в госуправлении специалисту, это было не понятно изначально?
Зачем он вообще с ними связывался?
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ВОзможно рассчитывал что ЗЕлебанда не будет действовать настолько нагло и дерзко, а Бабломойский бандит будет чутка поскромней грабить. Но когда посидел возле этих крыс то понял шо пришли такие мародёры против которых Петя выглядит меценатом и спонсором.
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"О чем была национализация "ПриватБанка"? О том, что государство Украина может ограничивать влияние очень влиятельных олигархов. ... Если сейчас ситуация меняется, если теперь идут на уступки тем, кто вывел из Украины деньги, а государство, национализировав банк, вложило 5,5 млрд долларов средств налогоплательщиков - любая компенсация будет иметь несколько последствий", - сказал Данилюк.
______________________
Подскажите кто в курсе, в случае удовлетворения иска Коломойского государство может изять эти 5,5 миллиардов? или все это получит Коломойский?
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5,5 млрд баксів заберуть у випадку повернення Приватбану Коломойському і тоді цей банк стане банкрутом. Тому Коломойський вимагає компенсації 2 млрд баксів собі у кишеню.
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Зачем государству изымать эти 5,5 млрд из государственного банка? Коломойша не требует отдать ему банк, он хочет денег.
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Данилюк начинает палиться в обслуживании интересов МВФ, нам Пети хватило
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деньги акционеров
финансового проекта Украина -стартовый капитал Зеленского-еще не
кончились, от продажи земли и заводов
что то в казну перепадёт-может быть- и поэтому

«Украина в краткосрочной перспективе может обойтись без
очередного транша МВФ, - советник Зеленского Устенко».А долгосрочная
перспектива Коломойскому ни к чему.


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Не много ли этот кусок говна о себе возомнил? Прям как Свын недавно....
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...вовремя я свой депо в сетябре из Привата вывел(в 2013 25к$ положил, немного стрёмно было в 14 и 15м)........грядут непонятки....
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Не хочу вникать во всю кухню, но приват работал прекрасно и национализировать его был скорее чей-то каприз. "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ - Цензор.НЕТ 1560
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Зебил, ты знаешь что такое ликвидность ?
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Пустоголовый зебилоид, ты не ответил на вопрос?
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утюг. А по теме? Или у зебилов хамство главный аргумент?
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да он ещё не врубился о чём был вопрос.
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.....он просто подумал что его послали...... "Сейчас все следят за курсом доллара. Потом будут следить тоже, но он будет двигаться в другом направлении", - Данилюк о последствиях разрыва с МВФ - Цензор.НЕТ 6560
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да ты впрям терорист, сразу ликвидность, хорошо что не сказал каким видом, надеюсь не рубить хвост до самой головы.
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Немо - ну ти й зебіл ! Приватизацію Привата схвалив МВФ ! Якщо тоді цього не зробили , б то рухнула б вся фінансова система України , бо беня з свого банку викачував мільярди !
І коли беня почав купувати ДУЖЕ дорогу нерухомість в США, то його там взяли за сраку - а звідки гроші ?? Ось чому він ховався в Ізраїлі / А дякуючи ЗЕБІЛАМ знов повернувся в Україну грабувати ! Он електроенергію вже купує у москалів - ТОРГІВЛЯ на крові - але зебіли небачать !!
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Украинцы выбрав себе в президенты еврея Коломойского и в его секретаршу еврейка Моника Зеленски будут думать за украинцев и Украину? С какой стати ?
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Так Бабломойский и не просит Приват назад, он просит выплатить ему 2 лярда "компенсации" с бюджета. Ему кажеца что он мало украл, теперь нужно ещё легально домазать 2 лярда за счёт ЗЕбилов.
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Я ещё писал 21 апреля 2019 года , что еврей Коломойский и зеленский пустят украинцев с торбами по свету .
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А где ты было полгода назад?
Зеленка - несмываемое пятно на биографии!!!
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если это произойдет, то нужно вешать главного зебилоида.
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Я даже больше скажу, Коломойского надо отдать США.
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И ни одного ЗЕбила в теме....Им бы темку про Петю или Гонтареву, ото б визжали до усрачки...А если про бандюка Бабломойского то молчат..тишина..Бабломойский у них свой парень. У них только Петя проблема. ВОт почему ЗЕбил хуже кацапа, ЗЕбилам Украина нафиг не нужна эти покацапленные манкурты хотят что бы просто их царь сидел на троне. А уж если именно их царь грабит то вся ЗЕбилятня сразу затыкаеца.
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