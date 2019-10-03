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 Политика Украины
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 "Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским и объяснил последние действия власти по решению конфликта в Донбассе. В частности, он пояснил, что означает "страшилка" последних недель - "формула Штайнмайера".

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на офис президента, об этом говорится в обращении Зеленского. 

Источник: https://censor.net.ua/n3151984
 
   
 Топ комментарии
 
Можете коротко передать смысл? Не хочу этого клоуна слушать.
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аналогично, на физическом уровне не переношу голос с хрипотцой этого... гаранта!
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Вообщем Зе сцыканул конкретно вчера из за майдана, и который собирался на субботу...
Это все сладкие сказки для тушения огня, в реальности же будет как с ФОПами, обещал не трусить и не трогать, а в итоге зажал яйца по самые не могу
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Макрон, Меркель та ***** будуть зустрічатись! ***** тримає Макрона "жовтими жилетами" за потрібне місце. Якщо макрон буде проти бажань *****, знову з'являться жилети . А Меркель планує газом кацапським торгувать по другому північному. І зелене там хоче щось зловити. От непогана нормандська четвірка
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БлаЗЕнь не може відрізнити Донбас від лугандону, лугандон це тільки третина Донбасу. Про який особливий статус "донбасу" він говорить? Дасть статус Маріуполю, Краматорську чи Слав'янську? Руцкій язик, "народну міліцію", амністію бойовикам?
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Месть карлика клоуна к Порошенко настолько силтна что он готов сдать все чтоб утереть нос и закончить войну( как он может закончит сам если не начинал? Ответ сдаться врагу) это следует из обиашения из за митингов-"призвал граждан не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых политиков, которые, по его словам, хотят использовать протесты, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности
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пипец кацапское гавно повылазило...
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а можно текстом(
а это как, "Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским и объяснилИсточник: https://censor.net.ua/n3151984" гражданам пропущено
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Коли вже ви зрозумієте що капітуляцією є сам факт особливого статусу Донбасу? Особливого статусу що вже ставить в нерівні умови інші регіони України, особливий статус що ні як не вирішує проблему сепаратизму. За таких умов,навіть якщо Росія повністю, безоговорочно виведе свої війська нам залишаться місцеві пацюки які й надалі будуть псувати нам життя і через посередництво яких Росія буде впливати на нашу політику.
Якщо говорити про особливий статус то він повинен полягати лише в одному, ніяких виборів до повної десепаратизації регіону, ніякої амністії тим хо підняв зброю проти української державності, винні повинні бути покараними.
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ксати может все разигрывают карту что бы дать уйти раше с донбаса не потеряв лицо. посмотрим чем закончится встреча в париже,
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Поздно Сара пить Боржоми!
Одни люди уже "прогулялись" и хотят еще, другие завистливо засобирались на прогулку. В воскресение вече уже, да и путч на носу...
Поздно сплюнула Моника, теперь сглотнёшь как надо.
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теперь таки Украина понимает, за какое Быдло холосовала????Клоун он и в Африке .Клоун или Клон???
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Стесняюсь спросить, а что за кучка идиотов кричит что-то на майдане против нашего президента?
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Гуси спасли Рим Порооботы комментами спасли всех от капитуляции "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 5460
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Этой зеЛеной падале уже никто не верит.он **** подписал путевку на ростов.вместе с квапталом/богданом/прортновым и прочими упырями.
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Я дуже радий тому, що і у нас на Заході України повно зебілів вже прозріли і зрозуміли за яке дєрьо з 95 кварталу проголосували ... До місцевих виборів рейтинг у клоуна впаде у нас на заході України до нуля ! "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 3892
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пятиминутка Вошьдя ниочём, успокоительное для зебилов..
полугодовое правление зекомандЫ - сплошной провал по всем направлениям..
в прорыв на "нормандском фронте" верится с трудом - походу, для беспричинного оптимизма, нужно курнуть то, чем "закидаются" в офисе у Богдана и Мандели..(
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Вопрос простой: А нахрена тогда было столько людей убивать?
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Шоколадне розхитує лодку. Йому потрібна війна. Бо суда не минути. Не хоче, щоб люди знали правду про майдан і як грабував Україну.
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По відео видно, шо хоче показати шо не сцить ... Але ж він нето шо сцить, він щей сре від страху ! "Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 555
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Виденье ситуации соевыми сводятся к анекдоту переданному по Армянскому радио.
Вопрос:- можно ли изнасиловать женщину на улице?
Ответ: -нет
Вопрос: - почему ?
Ответ: - да потому ,что прохожие в виде соевых глистов ****** советами.
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Дозвольте Вас виправити не сре, а сере, або дрище
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"В погоне за "нормандским саммитом" Зеленский поддержал российский вариант выполнения Минских договоренностей, перечеркнув договоренности по результатам саммита в Берлине 2016 г. где речь шла о первоочередности выполнения условий по безопасности и разработке дорожной карты для применения "Минска", которая давала бы Украине полную картину урегулирования и, соответственно, устраняла потенциальные риски от реализации этой формулы"
________________
И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь он будет исправлять ситуацию?
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19 год

"Руками и устами своих рабов-порохоботов, отставной козы барабанщик Пётр Алексеевич - ясное солнышко снова навязывает украинским обывателям мысль, что только он защитит нас от дефолта, агрессии, формулы штайнмайера, и всей прочей беды.

Маленькое уточнение. Именно этот негодяй обещал нам скорое окончание войны в 2014 году. Этот негодяй объявил первое "перемирие", как только получил президентскую булаву, и тогда погибло ребят больше, чем за время до перемирия. Этот негодяй позволил Гиркину выйти из окружения в Славянске и занять наш тогда ещё Донецк. Этот негодяй не позволил в августе 2014 взять пустой тогда Луганск. Этот негодяй бросил на растерзание добровольцев под Иловайском, договорившись с путиным об их расстреле. А сам в это время провёл грандиозный парад в Киеве... Этот негодяй открыл врагу дорогу на Мариуполь, сдав Новоазовск. Этот негодяй подписал преступный "минск", вместо того, чтобы объявить военное положение, провести всеобщую мобилизацию, и раздать патриотам оружие. Этот негодяй пять лет назад в эти дни договаривался с путиным о доставке воды и продовольствия на окружённый 32-й блок-пост - и тех, кого отправляли через сепарские позиции с водой и продуктами, сепары расстреливали как в тире..."
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Президент Зе не вражає.
Та й артист/оратор, виявляється, теж посередній.
Клон і є клоун.
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Зрада не отменилась потому, что он должен был сказать, что Особого статуса не даст Донбассу, а он подтвердил, что даст его и это значит, что он подтвердил зраду!
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а что, закон про особый статус, принятый папередником, не смущает?
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Зеленский заявил, что даст особый статус Донбассу. В ДНР уже заявили, что Украина признала право Донбсса на самоопределение и они готовы войти в состав РФ и паспорта там уже РФ раздала.
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Слушать агента Кремля - себя не уважать. На билет до Ростова эта гниль уже заработала.
Зеублюдки! Почём Украиной торгуете?
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Зеленский знает, что по Станице Луганской разведение не прошло. Ему все докладывают. Он знает, но врет о том, что разведение прошло успешно.

А еще Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы после них делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что Станичка не разведена. Только сам Зеленский лично военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию.

Никто не понимает, куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом по отведению - мы отходим на 1 километр в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще в Золотом около 4 тыс. человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать семь дней. Семь дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в "Спортлото"? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух клоунов из "дыры" орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.

Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в Офисе президента.
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З нету:
Володимир Мартинюк


Виборці Зе масово повелися на підліткову спокусу "булінгу" - тролити гуртом когось від себе сильнішого. Лозунги "голосуй по приколу" і "сделаєм его (их) вместе" прекрасно відображали суть цієї мотивації. Але зараз виявилося, що виборці Зеленського "сделали" не Порошенка і його прихильників, а самих себе. І найгірше - цим вибором вони "сделали" цілу Україну. Оскільки "булінг" це не мета а процес, то спільнота "булерів" негайно розпадається як тільки зникає об'єкт переслідування і приниження.Справжні автори і організатори цієї "виборчої технології" , прекрасно це розуміють. Тому вони відчайдушно намагаються продовжити свою театралізовану "боротьбу з Порошенком" і дати цим якийсь "сенс існування" спільноти своїх прихильників, яка тане і розсипається наче сніговик під весняним сонцем.Саме це й було метою похабної вистави Портнова і його "ручної" Труби з ДБРом вкупі.Новий і серйозний поштовх ця гидотне шоу отримало вже в часі теперішньої штайнмайєризації-капітуляції.Пресслужба "Європейській Солідарності" заявила що має інформацією про те, що паралельно з підписання під тиском Росії "формули Штайнмаєра", в офісі Президента пройшла й низка інших нарад. В тому числі, як мінімум одна із них - за участю самого Володимира Зеленського.На ній обговорювалося питання кримінального переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка і давалися відповідні доручення "своєму" Генеральному прокуророві Рябошапці, ДБР Труби-Портнова та іншим силовим структурам.Озвучення ГПУ підготовки підозри сталося саме в день гучного політичного скандалу, зв'язаного з підписанням капітулянтської угоди, свідчить про емоційну нестабільність людей, причетних до цього підписання. А ще про їхнє бажання негайно помститися тій політичній силі, яка обгрунтовано критикує владу за підписання цієї формули, за розвал міжнародної коаліції на підтримку України, за непрофесіоналізм і дилетантство в дипломатії.Тобто в "ЄС" звертають увагу українців на очевидний причинно-наслідковий зв'язок між підписанням "формули Путіна" та атакою ГПУ на Порошенка та "Європейську Солідарність" .І найцікавіше - в унісон із претензіями Портнова, Труби і Рябошапки з веж Кремля раптом загавкав сам ... Путін
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"Зрада відміняється", - Зеленський виступив зі зверненням, де прояснив свою позицію стосовно Донбасу - Цензор.НЕТ 942"Спить, ввечері майданити буде": у мережі сміються над фото Порошенка в Раді
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Сегодня в Ольгино видать зарплату выдали, та и местная звиздота подключилась, стараются.
Ничего у вас не выйдет звиздоболы, в Украине все будет ОК, вам всем на зависть и сделает это Президент Зеленский и команда его единомышленников.
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Только начал слушать и после 1 минуты выключил, бо противно слушать "русские" сказки для тех лопухов, у кого сразу после рождения в головы вставлены смартфоны вместо мозгов, или у кого в старческих головах только колбаса по 2,20 и "мыадинарот".
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