 "Зрада відміняється", - Зеленский выступил с обращением, где прояснил свою позицию по Донбассу. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на офис президента, об этом говорится в обращении Зеленского.
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+98
Можете коротко передать смысл? Не хочу этого клоуна слушать.
+72
аналогично, на физическом уровне не переношу голос с хрипотцой этого... гаранта!
Это все сладкие сказки для тушения огня, в реальности же будет как с ФОПами, обещал не трусить и не трогать, а в итоге зажал яйца по самые не могу
а это как, "Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинским и объяснилИсточник: https://censor.net.ua/n3151984" гражданам пропущено
Якщо говорити про особливий статус то він повинен полягати лише в одному, ніяких виборів до повної десепаратизації регіону, ніякої амністії тим хо підняв зброю проти української державності, винні повинні бути покараними.
Одни люди уже "прогулялись" и хотят еще, другие завистливо засобирались на прогулку. В воскресение вече уже, да и путч на носу...
Поздно сплюнула Моника, теперь сглотнёшь как надо.
Гуси спасли РимПорооботы комментами спасли всех от капитуляции
полугодовое правление зекомандЫ - сплошной провал по всем направлениям..
в прорыв на "нормандском фронте" верится с трудом - походу, для беспричинного оптимизма, нужно курнуть то, чем "закидаются" в офисе у Богдана и Мандели..(
Вопрос:- можно ли изнасиловать женщину на улице?
Ответ: -нет
Вопрос: - почему ?
Ответ: - да потому ,что прохожие в виде соевых глистов ****** советами.
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И чего Зеленский так рвется к нормандскому саммиту? Понятное дело что Меркель и Макрон будут на стороне Путина, к бабке не ходи. И как теперь он будет исправлять ситуацию?
"Руками и устами своих рабов-порохоботов, отставной козы барабанщик Пётр Алексеевич - ясное солнышко снова навязывает украинским обывателям мысль, что только он защитит нас от дефолта, агрессии, формулы штайнмайера, и всей прочей беды.
Маленькое уточнение. Именно этот негодяй обещал нам скорое окончание войны в 2014 году. Этот негодяй объявил первое "перемирие", как только получил президентскую булаву, и тогда погибло ребят больше, чем за время до перемирия. Этот негодяй позволил Гиркину выйти из окружения в Славянске и занять наш тогда ещё Донецк. Этот негодяй не позволил в августе 2014 взять пустой тогда Луганск. Этот негодяй бросил на растерзание добровольцев под Иловайском, договорившись с путиным об их расстреле. А сам в это время провёл грандиозный парад в Киеве... Этот негодяй открыл врагу дорогу на Мариуполь, сдав Новоазовск. Этот негодяй подписал преступный "минск", вместо того, чтобы объявить военное положение, провести всеобщую мобилизацию, и раздать патриотам оружие. Этот негодяй пять лет назад в эти дни договаривался с путиным о доставке воды и продовольствия на окружённый 32-й блок-пост - и тех, кого отправляли через сепарские позиции с водой и продуктами, сепары расстреливали как в тире..."
Та й артист/оратор, виявляється, теж посередній.
Клон і є клоун.
Зеублюдки! Почём Украиной торгуете?
А еще Хомчак обещал бойцам и офицерам, что разведение будет симметрично и только после боевиков, а мы после них делаем следующий шаг. Не сдержал обещание. Потому что Станичка не разведена. Только сам Зеленский лично военным ничего не обещал. А вот Хомчак обещал. А сейчас он не может отстоять свою позицию.
Никто не понимает, куда и что они там в Киеве собрались отводить. Позиций нет. В поле отводить людей? В Золотом по отведению - мы отходим на 1 километр в низину, а боевики отходят на 50 метров. На дорогу. И они на 80 метров выше нас. А еще в Золотом около 4 тыс. человек живет. А еще Золотое вчера обстреляли. То есть по правилам отведения, нужно ждать семь дней. Семь дней тишины должно быть. Понятно, что Зеленский гарантировал им безопасность, только что он может реально гарантировать? А если не будет безопасности, то что? Напишет в "Спортлото"? Или в "Лигу смеха"? А после заявления двух клоунов из "дыры" орки будут обстреливать регулярно. Плевать на то, какие у Зеленского хотелки. Рычагов влияния нет на них.
Как он сможет выполнить свое обещание? Сверху намекают, что если офицеры будут саботировать, то пришлют и назначат тех, кто согласится выполнять любой приказ. И да, все ждут письменных приказов. Чтобы знать, с кого потом спрашивать. И даже когда наконец-то будут письменные, то не факт, что все будет выполняться так, как того хотят в Офисе президента.
Володимир Мартинюк
Виборці Зе масово повелися на підліткову спокусу "булінгу" - тролити гуртом когось від себе сильнішого. Лозунги "голосуй по приколу" і "сделаєм его (их) вместе" прекрасно відображали суть цієї мотивації. Але зараз виявилося, що виборці Зеленського "сделали" не Порошенка і його прихильників, а самих себе. І найгірше - цим вибором вони "сделали" цілу Україну. Оскільки "булінг" це не мета а процес, то спільнота "булерів" негайно розпадається як тільки зникає об'єкт переслідування і приниження.Справжні автори і організатори цієї "виборчої технології" , прекрасно це розуміють. Тому вони відчайдушно намагаються продовжити свою театралізовану "боротьбу з Порошенком" і дати цим якийсь "сенс існування" спільноти своїх прихильників, яка тане і розсипається наче сніговик під весняним сонцем.Саме це й було метою похабної вистави Портнова і його "ручної" Труби з ДБРом вкупі.Новий і серйозний поштовх ця гидотне шоу отримало вже в часі теперішньої штайнмайєризації-капітуляції.Пресслужба "Європейській Солідарності" заявила що має інформацією про те, що паралельно з підписання під тиском Росії "формули Штайнмаєра", в офісі Президента пройшла й низка інших нарад. В тому числі, як мінімум одна із них - за участю самого Володимира Зеленського.На ній обговорювалося питання кримінального переслідування п'ятого Президента України Петра Порошенка і давалися відповідні доручення "своєму" Генеральному прокуророві Рябошапці, ДБР Труби-Портнова та іншим силовим структурам.Озвучення ГПУ підготовки підозри сталося саме в день гучного політичного скандалу, зв'язаного з підписанням капітулянтської угоди, свідчить про емоційну нестабільність людей, причетних до цього підписання. А ще про їхнє бажання негайно помститися тій політичній силі, яка обгрунтовано критикує владу за підписання цієї формули, за розвал міжнародної коаліції на підтримку України, за непрофесіоналізм і дилетантство в дипломатії.Тобто в "ЄС" звертають увагу українців на очевидний причинно-наслідковий зв'язок між підписанням "формули Путіна" та атакою ГПУ на Порошенка та "Європейську Солідарність" .І найцікавіше - в унісон із претензіями Портнова, Труби і Рябошапки з веж Кремля раптом загавкав сам ... Путін
Ничего у вас не выйдет звиздоболы, в Украине все будет ОК, вам всем на зависть и сделает это Президент Зеленский и команда его единомышленников.