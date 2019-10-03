 Богдан должен уйти в отставку, - Данилюк

Об этом Данилюк заявил в интервью "BBC News Україна", информирует Цензор.НЕТ.

По его мнению, Богдан как бывший адвокат Коломойского не может избежать конфликта интересов. А значит, должен уйти в отставку.

"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция", - убежден бывший глава СНБО.

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По словам Данилюка, их расхождения с Богданом лежат в плоскости подходов и ценностей.

"Мы тут привыкли, что у нас у всех есть телефоны, и мы сейчас кого надо наберем и "порешаем" сейчас. Это точно - прошлое, и это то, что тянет Украину назад. Люди, которые приносят это в новую власть, они несут чрезвычайные риски", - сказал он о Богдане.

"Я просто полжизни прожил за границей, видел, как все работает в развитых странах. ... Я с уважением отношусь к парламенту. Я считаю, что Кабмин работать максимально независимо и нести полную ответственность. Тогда будет правильный баланс, и в этом заключен рецепт успеха. Андрей видит это себе немножко иначе. Я думаю, что это ошибочная стратегия, которая создаст очень быстро проблемы", - предположил Данилюк.

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