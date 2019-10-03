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 Если Путин выдаст одних заложников, то наберет новых, - Билецкий

Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий считает, что практику освобождения заложников в обмен на политические требования нужно завершать.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

Биилецкий отметил: "Безусловно, освобождение людей для нас чрезвычайно важно. Как человек, который находила в тюрьме по политическим статьям во времена Януковича, близко воспринимаю эту беду. С другой стороны, мы должны понимать, политические уступки, территориальные уступки, но мы уже говорим и о военных уступках, - это путь в никуда".

Он продолжил: "Почему с террористами в основном не ведут переговоров? Почему Израиль сказал, что он больше не будет менять свои граждан на террористов? Потому что это привело к тому, что интифады начали распространяться. Террорист понимает, что захват заложников - это эффективная стратегия. А Путин в этом плане - террорист, который захватывает заложников. Он поймет, что таким образом можно без войны и серьезного давления получать все, что угодно: внутри-политическое, экономическое и культурное влияние в стране, потерю Украиной территорий".

"Даже если Путин сейчас выдаст большую часть заложников, он будет делать дальше? он наберет новых. Крымские татары в Крыму еще не закончились, также  как и украинские патриоты на оккупированных территориях Донбасса. Поэтому набрать новых заложников он сможет абсолютно всегда", - резюмироавл Билецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский должен был требовать нового формата урегулирования для Донбасса, - Билецкий

Источник: https://censor.net.ua/n3151980
 
   
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Интересная новая методичка у зебилов! Про кровавых порохоботов, которые хотят продолжения войны! Всё им мало смертей. А вот мы с вовочкой хотим мира. Ну что нам им сказать? Идите нахер!
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Та вихлоп неконтрольований у нього...
😷
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Что Порошенко не хочет в тюрьму, а хочет к корыту, ради этого он будет все дальше разжигать конфликты внутри Украины. А Билецкий всего лишь шестой.
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у билецкого сегодня бенефис... ?
просто фонтан
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А можно одного Билецкого обменять. Авакова в придачу
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Нужно направлять Билецкого и ему подобных немедленно на штурм кремля и освобождать Украину до Сахалина!!
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не, он на ***** не попрет, памперсов ему не хватит.
А, вот срать в Украине он может, тем более, шо лолита ФСБшная денег слюнявит нормально
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Не хочу тебя, Билецкий, огорчать. Но Украина(целиком) уже в заложниках у Путина. Самое смешное, с Сенцовым и морячками тоже. Иначе бы он их не отпускал.
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Так всё таки на Донбассе ещё не кончились патриоты? а вы хотите их раше отдать?
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какая глубокая умная мысля ... походу если мы обменяем , то тоже наберём новых и так до бесконечности
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фсьо, теперь это патриоты！ панимать надо
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а він всім дає безплатні поради чи тільки президентам? )))
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Зато два Владимира будут чаще ворковать по телефону....связанные одной целью... Если Путин выдаст одних заложников, то наберет новых, - Билецкий - Цензор.НЕТ 9119
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Давно надо было запретит гражданам России ездить в Украину , а украинцам в Россию .
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Может потенциальным заложникам нужно уезжать из оккупации и записываться в отряды освобождения Донбасса и Крыма, а не ждать пока пуйло издохнет и раша развалится. Туда же должны записаться все клавиатурные борцы с пуйлом, а уже захваченных заложников нужно освобождать.
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