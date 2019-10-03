 Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
За проголосовали 238 народных депутатов.
"Возвращаю этот Закон для повторного рассмотрения и предлагаю взвешенно и комплексно подойти к вопросу применения химической кастрации с учетом высказанных замечаний", говорится в предложениях президента.
Напоминаем, 11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).
Законом предусматривается усиление ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних. Так, в УК вводится новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация". Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.
Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.
19 июля тогдашний председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту.
4 сентября Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов
-Отпусти меня, добрая женщина, а я тебе за это три желания исполню!
Вдова говорит:
-Хочу огромную виллу в Сочи, грузовик денег, и чтоб мой кот превратился в мужчину!
-Хорошо!-сказала рыбка.
Вдруг, вдова оказалась в Сочи, а перед ней огромная вилла, и грузовик с деньгами к вилле подъезжает. Вдруг, сзади доносится голос:
-А помнишь, как ты меня кастрировала?!
І що, нема кому пояснити?
Статеві зносини з неповнолітньою, яка часто має жіночі ознаки, більш явні ніж у дорослих жінок, і ГВАЛТУВАННЯ ДИТИНИ, ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ !!!!!
ПЕДОФІЛ, ЦЕ ТОЙ, КОГО ТЯГНЕ ГВАЛТУВАТИ САМЕ ДІТЕЙ, У ЯКИХ ЩЕ НЕМАЄ ЯВНИХ ВТОРИННИХ СТАТЕВИХ ОЗНАК !!!!