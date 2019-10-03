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 Политика Украины
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 Верховная Рада отменила закон о принудительной химической кастрации педофилов

Верховная Рада поддержала предложение Президента отклонить закон №0977 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетнего, несовершеннолетнего, лица, не достигшего половой зрелости".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

За проголосовали 238 народных депутатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нарушает неотъемлемое право на жизнь", - Зеленский объяснил, почему не подписал закон о принудительной кастрации педофилов

"Возвращаю этот Закон для повторного рассмотрения и предлагаю взвешенно и комплексно подойти к вопросу применения химической кастрации с учетом высказанных замечаний", говорится в предложениях президента.

Напоминаем, 11 июля Верховная Рада приняла в первом чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости" (№6449).

Законом предусматривается усиление ответственности за изнасилование и развращение несовершеннолетних. Так, в УК вводится новая статья 59-1 "Принудительная химическая кастрация". Согласно этой статье, наказание в виде принудительной химической кастрации заключается в принудительном введении осужденному антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, имеющих целью уменьшить либидо и сексуальную активность.

Предусмотрено, что принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте более 65 лет.

19 июля тогдашний председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал этот закон, и он был направлен на подпись президенту.

4 сентября Зеленский ветировал закон о принудительной кастрации педофилов

Источник: https://censor.net.ua/n3151979
 
 
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эти Суки Народа только вредят народу на самом деле
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Химическая кастрация - это в серную кислоту ?
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Сидит вдова на берегу моря, а рядом с ней сидит красивый кот. Вдруг, вдова увидела золотую рыбку в море. Обрадовалась она, поймала рыбку, а рыбка ей человеческим языком говорит:
-Отпусти меня, добрая женщина, а я тебе за это три желания исполню!
Вдова говорит:
-Хочу огромную виллу в Сочи, грузовик денег, и чтоб мой кот превратился в мужчину!
-Хорошо!-сказала рыбка.
Вдруг, вдова оказалась в Сочи, а перед ней огромная вилла, и грузовик с деньгами к вилле подъезжает. Вдруг, сзади доносится голос:
-А помнишь, как ты меня кастрировала?!
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Казахстан уже применяет это наказание. Можно проконсультироваться с казахами...
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путлер засяв що приїде в Україну, а йому крихітні яєчка чік чік... подзвонив Моніці і каже відміни.... а та в позу... тобто на коліна.. і "работаем"
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эти Суки Народа только вредят народу на самом деле
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Скільки там за чикатило невиних розстріляли,або за наших онопрієнка та ткача невинних відсиділо.Отже хто зараз буде говорити,шо це зрада,памятайте,кожен з вас може опинитись, в тому місці і в той час та вас призначать педофілом,а потім каструють.Може колись і виправдають,але коки вже не причепиш
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вот скажут, что кива педофил и кастрируют и шо он в раде на заседаниях дрочить будет?
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В нашей стране, где нет правосудия, а есть кривосудие, то такие законы опасны, могут так кого угодно обвинить.
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Тупі тварини!!!!
І що, нема кому пояснити?
Статеві зносини з неповнолітньою, яка часто має жіночі ознаки, більш явні ніж у дорослих жінок, і ГВАЛТУВАННЯ ДИТИНИ, ЦЕ ЗОВСІМ РІЗНІ РЕЧІ !!!!!


ПЕДОФІЛ, ЦЕ ТОЙ, КОГО ТЯГНЕ ГВАЛТУВАТИ САМЕ ДІТЕЙ, У ЯКИХ ЩЕ НЕМАЄ ЯВНИХ ВТОРИННИХ СТАТЕВИХ ОЗНАК !!!!
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Теперь педофилы в законе , растление детей это чистый сатанизм .
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