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 Политика Украины
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Все про:ВР (23775) депутат (2742) Кива (106) Разумков Дмитрий (227)

 Спикер Разумков попросил депутатов не "удовлетворять физиологические нужды" в зале

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов не есть, курить и "удовлетворять физиологические нужды" в сессионном зале

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время перерыва между рассмотрением законопроектов.

"Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения, в том числе "айкос". Я не видел в зале табличек "айкос-френдли". Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не нужно удовлетворять другие физиологические нужды", - сказал Разумков.

Это последнее замечание было намеком на появившееся накануне видео с депутатом Ильей Кивой из пророссийской фракции ОПЗЖ, на котором его запечатлели, когда он трогал себя за пах.

Источник: https://censor.net.ua/n3151978
 
 
 Топ комментарии
 
Аххаха,говори проше не дрочи Кива!
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я так и не понял, писюном по пианине стучать можно или нет ?
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зебики должны удевлетворять только нужды коломоя и коцапов
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Агга, нада деПутанам выделить законное место и время
"поганять Киву" на "работе"!
🤗
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А кто такой разумков? Кто то может ответь? какой то хрен ни пришей кобыле хвост. у него даже минимального высшего образования нет. хфуйня какаято. Спикер Разумков попросил депутатов не "удовлетворять физиологические нужды" в зале - Цензор.НЕТ 5482
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Там за день из речевого аппарата столько "физиологических нужд" выливается, что только дубина поможет всё отмыть.
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Няхай Разумков -очень умно объяснит мне, старому маразматику ,такую арихметику.В Украине картопля -15гр,а в проклятой орде-4,50гривни.Почему так.Нами правлять Идиёты?
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Бери лопату и сажай картошку .выйдет задаром
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интересно, как скоро появится новость что кто то кого то отпялил в кулуарах? и кто будут эти "кто" и "кого"?
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Разумков запретил Киве дрочить во время пленарных заседаний,в знак протеста Кива покинул зал Спикер Разумков попросил депутатов не "удовлетворять физиологические нужды" в зале - Цензор.НЕТ 9780
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