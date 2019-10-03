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 Политика Украины
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Все про:ВР (23775) депутат (2742) Кива (106) Разумков Дмитрий (227)

 Спикер Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков попросил депутатов не есть, курить и "удовлетворять физиологические нужды" в сессионном зале

.Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время перерыва между рассмотрением законопроектов.

"Зал Верховной Рады - это не столовая, это не место для курения, в том числе "айкос". Я не видел в зале табличек "айкос-френдли". Так же я обращаюсь ко всем: в зале Верховной Рады не нужно удовлетворять другие физиологические нужды", - сказал Разумков.

Это последнее замечание было намеком на появившееся накануне видео с депутатом Ильей Кивой из пророссийской фракции ОПЗЖ, на котором его запечатлели, когда он трогал себя за пах.

Источник: https://censor.net.ua/n3151978
 
 
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Ну,кива уже удовлетворил. А "нужды" которые братья допы удовлеторяли не подлежат запрету?
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да? а чего? раз об этом не написано значит можно... печалька..
т.е нормы поведения и морали...как-то в Трускавце не проходили...
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Заколдовали в Трускавце,не ту воду пили
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Слуга жрет тот вообще дрочит.. этот гадюшник еще омерзительнее предыдущего
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не "удовлетворять физиологические нужды" - кто то нагадил за колонной?
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я так и не понял, писюном по пианине стучать можно или нет ?
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Просто зажал для дупутатов кабинки для быстрого секса и биотуалеты! Экономит!
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Димон,это ты не видел Юльку Одесса конкурс красоты,а то сам бы пару раз "Киву"погонял😂
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😂😂😂😂скажи прямо новые лица хорош забрызгивать Раду вафлями 😂😂😂
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Рекції на вчорашні події поки ніякої.. Мабудь думають, що вагітність це болячка і розсосеться сама. Та ні, продажне шобло не розуміє, що їм впардолюють по самі помідори. І далі буде ще глибше! Мовчання, скоріше всього, переросте в брехню. Але це для моніпоців. Потяг рушив! Ждіть!
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