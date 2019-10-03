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 Политика Украины
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 Рада прислушалась к Зеленскому и вернула Избирательный кодекс на второе чтение

Верховная Рада поддержала предложение президента вернуть законопроект №0978 об Избирательном кодексе на второе чтение. "За" проголосовали 270 народных депутатов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Президент считает, что Кодекс, который поступил на подпись, "содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины".

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"Учитывая изложенное не могу поддержать Избирательный кодекс Украины в предложенной редакции, возвращаю его для повторного рассмотрения и предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательно процесса, создание условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращение любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов", - говорится в документе с предложениями президента.

Источник: https://censor.net.ua/n3151974
 
 
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Это тот, что принимали в спешке и голосовали 17 раз?Ну, и стоило ли так торопиться?
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лучше бы ты кучмегеть порекомендовал оте писульки вернуть на второе (внимательное) прочтение...
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👏 Ви праві. Це справді більш важливо. Щодо Зєлєнского. Людина, яка вже стільки разів ґвалтувала Конституцію, раптом перейнялася відповідністю Конституції виборчого Кодексу. Анекдот. Він хоч цю Конституцію в очі бачив після того, як на неї дожив еее... руку?
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так він мабудь і не усвідомлював на що тоді поклав руку читаючи присягу президента
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Швидше за все - так. Він думав, що то підставка для посвідчення президента. 😊
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дурня ПЕСикових пріхвастнєй
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Это тот, что принимали в спешке и голосовали 17 раз?Ну, и стоило ли так торопиться?
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...Рада прислушалась к Зеленскому и вернула Избирательном кодексе на второе чтение ...дебіли "прислухалися" до ...3,14...ііі...ііі...ііііііііііііііііііііііііі
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почему штанмайер принимается не в раде, а непонятно кем?
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кучма что он там делает, если он уже должен быть давно в тюрьме на пожизненном. Что это там за игры. Зе - где расшифровка разговора с путиным?
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.....отрезвление?....или эмуляция отрезвления?....
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Мы народ Украины,хотим Мира, Хватит кровопролития,а те кто на митинге принимает активное участвие,на передовую!!!!!
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Порох раскачивает лодку. Ему нужна война. Он боится суда. Не хочет, чтобы народ узнал правду о майдане и как он грабил Украину.
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