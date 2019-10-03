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 Технологии
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Все про:вирус (109) криптовалюта (26)

 Международная ІТ-компания ESET обнаружила новый вид вредоносного программного обеспечения, который ворует криптовалюты

Один из ведущих разработчиков антивирусного программного обеспечения – словацкая компания ESET обнаружила новый троян, похищающий банковские данные своих жертв с помощью поддельных всплывающих окон и фальшивых форм.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

"Компания ESET — лидер в области информационной безопасности — сообщает об обнаружении нового банковского трояна семейства Casbaneiro, который после попадания на устройство жертвы может делать снимки экрана и отправлять их на командный сервер, а также имитировать действия мышки и клавиатуры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ESET, вредоносные программы семейства Casbaneiro, прежде всего, нацелены на отслеживание данных криптовалютных кошельков в буфере обмена. В случае, если такая информация обнаружена, злоумышленники заменяют ее на данные собственного криптовалютного кошелька.

При этом, в компании отмечают, что вредоносное программное обеспечение Casbaneiro схоже с выявленным ранее семейством банковских троянов Amavaldo.

"Трояны имеют подобный функционал и используют методы социальной инженерии. В частности, обе вредоносные программы пытаются убедить жертву ввести персональную информацию в фальшивую форму якобы для срочной проверки данных банковской карты или обновления программного обеспечения. Также подобно трояну Amavaldo, начальным вектором заражения устройств пользователей является вредоносное электронное письмо", - пояснила пресс-служба.

Согласно сообщению, в отличие от ранее обнаруженного трояна, Casbaneiro использует интересный подход к заражению устройств жертв, а именно - скрытие домена и порта командного сервера (C&C) в разных местах. В частности, это были фальшивые записи DNS, встроенные в онлайн-документы Google Docs, а также поддельные веб-страницы, замаскированные под известные ресурсы. В некоторых случаях домены C&C были зашифрованы и скрыты на легитимных сайтах, например, при описании некоторых видео на YouTube.

Пресс-служба добавила, что, несмотря на то, что жертвами данного трояна стали, в основном, пользователи Латинской Америки, его дальнейшее распространение не исключено.

"Специалисты ESET рекомендуют придерживаться основных правил безопасности при вводе персональных данных для осуществления онлайн-платежей, а также использовать надежное решение для защиты вашего устройства", - подытожили в ESET.

Как известно, во второй половине сентября 2019 года международные IT-компании предупреждали украинцев о необходимости принять меры предосторожности в связи с распространенным "телефонным" шпионажем через специальные SMS-сообщения, открыв которые, пользователи, сами того не зная, предоставляют злоумышленникам доступ к своим персональным данным. Согласно информации компании ESET, в Украине ежедневно фиксируется около 300 тыс. новых киберугроз для информационной безопасности. При этом, найти хакеров-злоумышленников крайне сложно, компаниям остается лишь проводить ежеминутные мониторинги на предмет выявления киберугроз с целью их дальнейшего блокирования.

Источник: https://censor.net.ua/n3151971
 
 
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Вирус который все ворует называется Petja
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... Petja застарів ...тепер "новий" вірус "kоlomoysha"
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Alegrom Zradovin Багато хто доказує,що це справжня валюта.
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США недопустить домінування криптовалювати,бо вона тоді не буде наддержавою.
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Eset это кацапская программа так что удивляться нечему
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Середньовічна чума прийшла до Європи з Росії - вчені

Дослідивши останки заражених чумою людей, учені визначили, що Чорна смерть зародилася на території ******** Російської Федерації.https://fakty.com.ua/ua/lifestyle/zdorove/20191003-serednovichna-chuma-pryjshla-do-yevropy-z-rosiyi-vcheni/
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Сами придумывают вирусы , потом продают антивирусы против этих вирусов - Бендеры мля
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