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 Экономика
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Все про:ГОК (27) экспорт (573)

 "Сверхприбыли" ГОКов-экспортеров - лишь иллюзия, - отраслевики раскритиковали идею властей обложить горняков налогами в 10 раз выше, чем в РФ

Согласно основным положениям законопроекта №1210, власти хотят сделать добычу и переработку руды намного дороже, в частности, предлагается изменить базу налогообложения – вместо стоимости добытой руды облагать стоимость товарной продукции.

 Это положение документа вызвало недоумение у отраслевых экспертов. Такой подход – брать ренту не с добытой руды, а с обогащенной – не практикуют нигде в мире. Производители руды с мировым именем, работающие в Украине, подвергли инициативу резкой критике, говорится в материале "Рада руде не рада: влияние законопроекта №1210 на железорудную отрасль" сайта ГМК-центр.

"Все разговоры о том, что горно-металлургическая отрасль получает сверхприбыль и ей нужно увеличить налоговую нагрузку, являются ошибочными. Они появляются либо от незнания реальной ситуации в отрасли, либо от желания пожертвовать конкурентоспособностью ГМК на мировых рынках в интересах бюджета и увеличения его расходов", – подчеркивает Владимир Ткаченко, советник по вопросам взаимоотношений с органами власти "АрселорМиттал Кривой Рог" (АМКР).

При этом, в материале говорится, что "сверхприбыли" ГОКов-экспортеров – всего лишь иллюзия.

"После череды июльских максимумов цен на железную руду на рынке наступило "отрезвление". С начала августа котировки железорудной мелочи в КНР круто покатились вниз, просев сразу на 20-25% – до $88-93/т. Более того, власти Австралии прогнозируют дальнейшее снижение цен: в 2019 году – до $80/т, в 2020-м – до $61,4/т и в 2021 году – до $57,4/т. при этом цены на готовую металлургическую продукцию продолжают падать из-за слабого роста мирового ВВП и проблем перепроизводства", пишут авторы материала.

Также, в статье указывается, что по заключению аудиторско-консалтинговой компании PwC, в случае принятия законопроекта доля рентных платежей относительно коммерческой прибыли металлургических предприятий Украины в 10 раз превысит аналогичный показатель в РФ. Другие страны также будут выгодно отличаться от Украины и займут ее место на мировом рынке.

Так, в случае принятия законопроекта №1210 уровень рентной нагрузки в Украине составит 22,2% от коммерческой прибыли, тогда как как в ЮАР – 11,8%, в Австралии – 10,6%, в Казахстане – 8,5%, в Китае – 4,4%, в РФ – 2,5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3151968
 
 
 Топ комментарии
 
Конечно иллюзия. Как и постоянное увеличение личных состояний ахметки и компании таких же.
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Зеленский хочет убить экономику Украины, добытчиков, предпринимателей, что б запустить сюда росийский бизнес и поставщиков, что ещё не понятно?
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С каких это пор экономика паРаши стала для нас образцом?
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ЭТО БОМБА ПОД ЗЕЛЕНСКОГО ОТ ДАНИЛЮКА в том числе - Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на «формулу Штайнмайера» Кирилл Сазонов
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Конечно иллюзия. Как и постоянное увеличение личных состояний ахметки и компании таких же.
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А скільки Бутусов отримує особисто за публікаю на Цензорі скарг голих, босих, ніщих і голодних українських долярових мільярдерів? Цікаво, за це запитання адмін забанить довічно? Хвала українській свободі слова!!!!!
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С каких это пор экономика паРаши стала для нас образцом?
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Ну так давай все налоги сделаем больше, чем в параше в 10 раз! Кацапстан же нам не пример!
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Имеется в виду, что наша руда станет ненужной. У кацапов будет дешевле, чем у нас и где тогда покупатели будут ее покупать? Ответ: в Параше, а мы пойдем гулять((
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Зеленский хочет убить экономику Украины, добытчиков, предпринимателей, что б запустить сюда росийский бизнес и поставщиков, что ещё не понятно?
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Учителям по 4 тысячи долларов пенсионерам отменить коммуналку горняков иметь иметь и ещё раз иметь 🙋🙋🙋
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Молодцы власть . Вы же за неё и голосовали ?
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ну конечно , торговать недрами народа дело ОЧЕНЬ не прибыльное "Сверхприбыли" ГОКов-экспортеров - лишь иллюзия, - отраслевики раскритиковали идею властей обложить горняков налогами в 10 раз выше, чем в РФ - Цензор.НЕТ 5605
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Ну да... вы же, олигархи, все такие бедные и несчастные. Щас заплачу из жалости к вам.
То не вы имеете сверхприбыли, маетки в "англиях" и "испаниях", яхты, самолёты и прочие ништяки. Вы все бедные как церковные крИсы и все поголовно "патриоты".
Кому эти воши плачутся? Нам, которые выживают месяц на четыре тысячи гривен?!
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предлагается изменить базу налогообложения - вместо стоимости добытой руды облагать стоимость товарной продукции. Источник: https://censor.net.ua/n3151968\\\\\\\\\\\\\\

Тут понятно что из-за неадекватности правительства, мы сказали инвесторам - у-тютю.

Гончарук должен бы объяснить инвесторам что-то?
Ибо после такого - даже заводы по производству покрышек никто не станет строить.
Просто тупо из-за неадекватности правительства. Принимай контракты, а потом уж с предписаниями, повышай ренту.
Но не распугивай чудаков, которые рискнули сюда вложиться...... Конечно если инвесторы не "твои". Технично делают узурпапию. Потом будут из бюджета - "відшкодування" и прочие системные веща.
Заехали, называется.
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Прикрывают МВФ, хотя всем известно, что все члены миссии просто забыли дома выключить чайник и им пришлось срочно вернуться...
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Хочу напомнить всем кто при памяти и не важно за кого вы голосовали речь идёт о будущем Украины а точнее вообще будет ли она на карте мира . Так вот в воскресенье на Майдане в Киеве в 12 часов будет вече приходите пора спросить с Шмаркли за его дела речь идёт о будущем всей страны и каждого из Вас лично
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неее. в стране где 73% зебилов бесполезно что то делать. Они потом опять царя выберут. Всем сознательным украинцам уезжать отсюда надо.
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IMHO
Есть вариант, что Коломойский через свою марионетку просто ШОНТАЖИРУЕТ ГОКи угрозой подписания этого закона.
Может даже скупает их акции по демпинговым ценам.
А закон на самом деле никто подписывать не собирается.
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ну так продайте если не выгодно и купите то что выгодно .прав решение ! Хватит скиглити , а то будет бимба .
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Small (Смотрите, пожалуйста, старик - и все раскрыл.)с. Самому то не смешно самому, шОнтажист.
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Все эти цифры никому не понятны. Тем более эти страшилки типа "налоги в 10 раз выше". Просто сравните чистую прибыль ГОКов с уплаченными налогами. Например в рашке, череповецкая Северсталь - чистая прибыль за 2018-й $2,051 млрд.. Налогов выплачено в бюджет около $1 миллиарда, то есть примерно половина от чистой прибыли. По украинским предприятиям я не смог найти данных. Не могут же они работать себе в убыток, это никак не стыкуется с "налогами выше в 10 раз".
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Во Франции богатые отдают 70 % на налоги . Мы думаем сабаке Ахметову миллион долларов в месяц вполне достаточно жрать омары .
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