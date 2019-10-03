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Все про:Нацполиция (10173) Полтава (492) правоохранительные органы (317) мера пресечения (61) ГБР (608)

 Бывшего полицейского, который пьяным избил в Полтаве студента и женщину, отправили на 2 месяца в СИЗО

Экс-сержанту полиции избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Решение принял Октябрьский районный суд Полтавы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Бывшему сержанту полиции, 29 сентября 2019 во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в этом производстве осуществляет теруправления Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве.

"Важно: в настоящее время решается вопрос о квалификации действий другого участника драки - сына полицейского", - добавили в ГБР.

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Напомним, 29 сентября в Полтаве пьяный полицейский вместе с сыном устроил дебош на улицах города. Вначале они напали на компанию студентов. Одного из учащихся, 17-летнего киевлянина, избили битами так, что ему пришлось удалить селезенку. Еще одному мужчине хулиганы сломали ногу.

Источник: https://censor.net.ua/n3151966
 
 
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пока мусорье не станут сажать в общие камеры и пока будут отправлять на красные козлячьи зоны - они никогда не перестанут брать на лапу и чувствовать себя директором мира унижая и избивая слабых. я несколько раз видел животный страх в их глазах, когда они понимали что пепред ними не дешевый урка с района, а человек из окна которого лесоповал видно в лучшем случае.
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честных ментов тоже не раз видел, но часто они сдаются и их ломает система в которой они работают.
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