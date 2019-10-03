 Бывшего полицейского, который пьяным избил в Полтаве студента и женщину, отправили на 2 месяца в СИЗО

Решение принял Октябрьский районный суд Полтавы. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Бывшему сержанту полиции, 29 сентября 2019 во время резонансной драки в Полтаве нанес потерпевшим телесные повреждения, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 дней", - сказано в сообщении.

Досудебное расследование в этом производстве осуществляет теруправления Государственного бюро расследований, расположенное в городе Полтаве.

"Важно: в настоящее время решается вопрос о квалификации действий другого участника драки - сына полицейского", - добавили в ГБР.

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Напомним, 29 сентября в Полтаве пьяный полицейский вместе с сыном устроил дебош на улицах города. Вначале они напали на компанию студентов. Одного из учащихся, 17-летнего киевлянина, избили битами так, что ему пришлось удалить селезенку. Еще одному мужчине хулиганы сломали ногу.