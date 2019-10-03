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 Экономика
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Все про:налоги (2677) Верланов Сергей (11)

 За 9 месяцев налоговые поступления увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, - Верланов

За 9 месяцев 2019 Государственная налоговая служба обеспечила поступления в бюджеты всех уровней и государственных целевых фондов в размере 729,9 млрд грн.

 Это на 114,2 млрд грн, или на 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает пресс служба Государственной налоговой службы Украины.

В частности, в январе-сентябре этого года в Государственный бюджет поступило 338,2 млрд грн, в том числе - 331,1 млрд грн в общий и 7,1 млрд грн в специальный фонд.

Кроме того, отмечается, что за этот же период местные бюджеты получили 192,9 млрд грн платежей, что на 32,3 млрд грн, или на 20,1% больше аналогичного периода 2018 года. Также в государственные целевые фонды за этот же период поступило 198,7 млрд грн ЕСВ, на 34,9 млрд грн, или 21,3%, больше чем за январь - сентябрь 2018 года.

За 9 месяцев налоговые поступления увеличились на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, - Верланов 01
"Выполнение плана органами ГНС позволяет государству своевременно и в полном объеме выплачивать зарплаты и пенсии, выполнять другие социальные функции. Полнота поступлений в местные бюджеты повышает финансовую состоятельность местных общин. Мы понимаем эту ответственность и будем в дальнейшем эффективно выполнять возложенные на нас обязанности", - отметил председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

На своей странице в Facebook глава ГНС ​​добавил, что такое увеличение происходило не давлением или вымогательством досрочных авансовых налоговых платежей. "Этот результат был получен благодаря тщательной аналитической работе и перекрытию минимизационных схем", - подчеркнул Верланов.

Отметим, налоговые поступления в государственный бюджет в январе-сентябре 2019 составили более 100% от запланированных, а именно - 331,1 млрд грн.

Напомним, сумма начисленного налога на добавленную стоимость в сентябре, по результатам деятельности в августе составила 19,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн, или на 17,2% больше аналогичного периода прошлого года (16,9 млрд грн) .

Источник: https://censor.net.ua/n3151965
 
 
 Топ комментарии
 
А яка динаміка за останні 2 місяці, а то з 9 місяців - 7 "барижної" влади?
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Осушение "коррупционного болота", инициированное Зеленским и Трампом началось успешно.
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Осушение "коррупционного болота", инициированное Зеленским и Трампом началось успешно.
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Всего то нужно было убрть одного человека с президентского кресла.
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Т.е. порохоботка остриково-тупикова и юрец бутусов звиздят аки звездуны?
Не сомневался)😊
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Конечно, цены на все повысились..и на услуги и на товары, минимальная зарплата тоже повысилась...вот и увеличение отчислений в бюджет... Много мозгов здесь не надо...
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А яка динаміка за останні 2 місяці, а то з 9 місяців - 7 "барижної" влади?
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Любят у нас как в СССР пустой статистикой заниматься
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Почему же урезают педагогам и медикам? Ах, каждую третью гривню на покрытие долга, а каждую вторую на силовые структуры....
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Надо привлечь к ответственности руководство ДКСУ, они зраду в отчетах о выполнении бюджета показали: данные о выполнении бюджета в 2018 и в 2019. По налоговым поступлениям бюджет в 2019 не выполнен на 8,27%, при папередниках в 2018 - на 0,33%.
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УГГГА ...КАЗЛОВ СТАЛИ СТРИЧЬ ЕЩЁ ИНТЕНСИВНЕЕ ...валютні "надходження" з людських збережень на "чорний день" ...
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Для меня звучит дикостью такая вещь о рыночных отношениях.У нас в Украине картопля 15-16гр,а в проклятой орде- 4,5-5гривень.Кто нас за идиётов держит?
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***** брешуть! Основну частину всіх податків складає ПДВ, який напряму залежить від ціни товару. Та ж історя з акцизами. Всі на собі відчули ріст цін? Так ото ж, зелені підораси, слухайте ваших пропагандонів і далі.
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