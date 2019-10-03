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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:судебная реформа (1247) Евросоюз (12605) Пейчинович-Бурич (3) Матти Маасикас (1)

 Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского

Новоназначенный глава представительства Европейского Союза в Украине Матти Маасикас присоединился к критическим замечаниям по законопроекту № 1008, высказанных Генеральным Секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Как передает Цензор.НЕТ, Матти Маасикас в Твиттере отметил: "Жесткая позиция Марии Пейчинович-Бурич по некоторым аспектам судебной реформы в Украине. Европейский Союз разделяет обеспокоенность относительно соблюдения европейских стандартов. Мы выступаем за продолжение диалога по проекту Закона № 1008".


Проект Закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" предусматривает сокращение судей Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полным перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.

"Наиболее важно, чтобы (реформирование) основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - отмечает в своем письме госпожа Пейчинович-Бурич.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151963
 
 
 Топ комментарии
 
Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 2 окт.

Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 343

в мене є стійке відчуття, що Зє втратив вплив на керування країною, вона вже не його, все сипиться кхуям. На місцях його вже серйозно не сприймають, Світ рже з нього. Боже, Україну бережи, а ми маємо бути готові.
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Порошенко ж вже судову реформу провів... де ж їм ще, б...дям, реформ не вистачає?
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МИ ПРОВЕЛИ СУДОВУ РЕФОРМУ! Це слова синьоносого гетьмана... ПРОВЕЛИ - дієслово минулого часу... минулий час - це те, що вже відбулося... а в тебе зебіли в голові Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 1952
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стратегия до 20 года, читай http://sudovareforma.org/institution/strategy/ проведены части реформы
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"Наиболее важно, чтобы (реформирование) основывалось на достижениях реформ,..."

Каих реформ, это он о чем?
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Раз еврохозяева Украины критикуют украинский закон, значит хороший закон, но принят не будет, потому, что украинский, а им нужен их закон в Украине.
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Шото ********** трольчатиной засмердело , хунта, амерканские и европейские хозяева . Знакомая риторика ********** нет ? Вбей себе гвоздь в голову.
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Вот себе в голову и вбей.
Почему иностранцы решают, какие законы должны быть в Украине, а какие нет?
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потому что они умнее зебилов. помню как зрадолюбы вообще писали что нужен внешний десант из зарубежных специалистов
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а почему олигархи решать должны?
Уж лучше иностранцы - они цивилизованней
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Это называется внешнее управление.
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это называется евроинтеграция.

Мы подымаемся цивилизационно до их уровня
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Тогда вперед выполнять формулу Штайнмайера.
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Я не иностранец , иносранец это ты на твою голову даже гвоздя жалко , лучше убейся об стену.
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"Наиболее важно, чтобы (реформирование) основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - отмечает в своем письме госпожа Пейчинович-Бурич.
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https://ibigdan.livejournal.com/24186715.html

очень интересная публикая!

В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский.
По неподтвержденным пока данным из одного источника по поводу разговора Путина и Зеленского.
Собственно разговора не состоялось Путин просто завил что до закрепления в Конституции Украины. "особого статуса Донбасса". он собственно ни о чем говорить с Зеленским не будет.
Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия". Это вишенка на торте! Нас поимели за наши же деньги!
Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.
Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.
общем получилось так - все хотели обмануть друг друга, в результате все недовольны. Россия выдвинула новын требования, ОРДЛо заявило, что никакого контроля за границей Украина не получит, Украина заявило что закон про осоый статус будет рассматривать после Нормандской "встречи". Полный провал. Копия американской ситуации.

По тексту "Формулы Штайенмаера"
"После принятия решения ОБСЕ о соответствии выборов демократическим нормам стороны обязаны..."

Императивная обязательность выполнения решения международного органа, не обусловленная выполнением норм украинского законодательства есть прямое нарушение суверенитета и государственной независимости Украины. Чтобы там не подписывал кто, в случае несоответствия украинскому законодательству - это государственная измена и заговор с целью свержения конституционного строя.

В министерстве юстиции Украины разрабатывается законопроект под рабочим названием
" Про внесення до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу України змін та доповнень поняття і принципів застосування процедури амністії" За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.

Да здравствует зеленожопая малосрания! Ура зедебилам!
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Наши суды и так самые гуманные в мире, вряд ли в ЕС взяточника выпускают за 1/10 от одной взятки. Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 504
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ЭТО БОМБА ПОД ЗЕЛЕНСКОГО ОТ ДАНИЛЮКА в том числе - Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на «формулу Штайнмайера» Кирилл Сазонов
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И что конкретно не нравится Матти Маасикас в статье не понятно и не раскрыто, полное содержание письма не известно, вырвана фраза из контекста и все, детский сад.
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" Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского "

Значит хорошая судебная реформа , надо брать Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 4013
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Житомирянин‏ @Aleks_Kovalyuk 2 окт.

Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 343

в мене є стійке відчуття, що Зє втратив вплив на керування країною, вона вже не його, все сипиться *****. На місцях його вже серйозно не сприймають, Світ рже з нього. Боже, Україну бережи, а ми маємо бути готові.
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Крепко Петя заморочил голову еврпойцам иллюзиями, про свои реформы.
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дурне, это их реформы, а Петя только воплощал.
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не надо слушать "советчиков" у каждого из них свои шкурные интересы, не им нести потом ответственность!
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клоун отримуватиме лише пендалів.
його не шкода, шкода Україну.
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Я вот не знаю, всё и вся согласовываем с Европой, всякими там Венецианскими комиссиями и прочее, а страна стала беднейшей в Европе. Может больше блюсти свои интересы, а не ожидать кивнут нам или погрозят пальчиком из ЕС?
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вон дырляндия все делает по своему, богатейшая цивилизация европы уже
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У Євросоюзу більше ніяких притензій до зеленського не має, тільки ця? От і добре....!
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Ето порошенко наложил зебам в штаны! Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 6090
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сужение гарантий независимости судей отбившихся от реальности.. хиба це погано.. нехай цей європеєць посудиться в нашх судах Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского - Цензор.НЕТ 1445

Источник: https://censor.net.ua/n3151963
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