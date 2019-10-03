" Европейский Союз присоединился к критике судебной реформы Зеленского "

Как передает Цензор.НЕТ, Матти Маасикас в Твиттере отметил: "Жесткая позиция Марии Пейчинович-Бурич по некоторым аспектам судебной реформы в Украине. Европейский Союз разделяет обеспокоенность относительно соблюдения европейских стандартов. Мы выступаем за продолжение диалога по проекту Закона № 1008".
Проект Закона № 1008 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления" предусматривает сокращение судей Верховного Суда до 100 человек (сейчас работает 192 судьи), изменение правил отбора членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины с полным перезагрузкой этого органа и сужение гарантий независимости судей.
"Наиболее важно, чтобы (реформирование) основывалось на достижениях реформ, внедренных для того, чтобы соответствовать стандартам Совета Европы и международным стандартам", - отмечает в своем письме госпожа Пейчинович-Бурич.
Каих реформ, это он о чем?
Почему иностранцы решают, какие законы должны быть в Украине, а какие нет?
Уж лучше иностранцы - они цивилизованней
Мы подымаемся цивилизационно до их уровня
очень интересная публикая!
В 00-43 по к.в. состоялся телефонный разговор между президентом РФ Путиным и президентом Украины Зеленским. Инициатором разговора был Зеленский.
По неподтвержденным пока данным из одного источника по поводу разговора Путина и Зеленского.
Собственно разговора не состоялось Путин просто завил что до закрепления в Конституции Украины. "особого статуса Донбасса". он собственно ни о чем говорить с Зеленским не будет.
Зеленский подтвердил наличие планов по выплате "компенсаций за ущерб" представителям ОРДЛО в рамках действия т.н. "переходного правосудия". Это вишенка на торте! Нас поимели за наши же деньги!
Объем импорта в Украину вырос с $4,957 млрд в 2018, дл - $5,036 млрд в 2019, а таможенные платежи (в $) в августе этого года упали на 9,7% по сравнению с августом 2018 г. ($ 998 млн против $ 1105 млн). "Побежденная" Зеленским контрабанда показала почти 10% рост.
Правительство Нидерландов официально обратилось с письмом к Зеленскому с требованиям содействовать расследованию роли Украины в уничтожении "Боинга." Зеленский отдал России Цемаха? А отвечать будет Украина.
общем получилось так - все хотели обмануть друг друга, в результате все недовольны. Россия выдвинула новын требования, ОРДЛо заявило, что никакого контроля за границей Украина не получит, Украина заявило что закон про осоый статус будет рассматривать после Нормандской "встречи". Полный провал. Копия американской ситуации.
По тексту "Формулы Штайенмаера"
"После принятия решения ОБСЕ о соответствии выборов демократическим нормам стороны обязаны..."
Императивная обязательность выполнения решения международного органа, не обусловленная выполнением норм украинского законодательства есть прямое нарушение суверенитета и государственной независимости Украины. Чтобы там не подписывал кто, в случае несоответствия украинскому законодательству - это государственная измена и заговор с целью свержения конституционного строя.
В министерстве юстиции Украины разрабатывается законопроект под рабочим названием
" Про внесення до Кримінального та Кримінально-процесуального Кодексу України змін та доповнень поняття і принципів застосування процедури амністії" За этим скромным названием кроется законодательное закрепление возможности внесудебного использования амнистии для категорий и групп граждан Украины по отдельному законодательному решению. Отсюда явно следует, что амнистия боевиков тоже планируется.
Да здравствует зеленожопая малосрания! Ура зедебилам!
Значит хорошая судебная реформа , надо брать
в мене є стійке відчуття, що Зє втратив вплив на керування країною, вона вже не його, все сипиться *****. На місцях його вже серйозно не сприймають, Світ рже з нього. Боже, Україну бережи, а ми маємо бути готові.
його не шкода, шкода Україну.
Источник: https://censor.net.ua/n3151963