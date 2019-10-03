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 Общество
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Все про:Македония (59) безвизовый режим (1407)

 Северная Македония одобрила безвизовый режим с Украиной

Правительство Северной Македонии одобрило проект закона о ратификации соглашения с Украиной об отмене визового режима.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на ресурс Sitel.

Законопроект предусматривает упрощение поездок граждан Северной Македонии и Украины без необходимости в оформлении визы при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение периода в 180 дней.

21 августа Кабинет министров Украины одобрил введение безвизового режима с Северной Македонией. Само соглашение было подписано в начале июля.

Напомним, ранее для украинцев отменили визы в Эквадор и Колумбию.

30 сентября Кабмин анонсировал безвиз с 14 странами: Гватемалой, Гренадой, Коста-Рикой, Маврикием, Маршалловыми островами, Монголией, Науру, Палау, Перу, Сальвадором, Самоа, Сен-Винсентом и Гренадином, Соломоновыми островами и Ямайкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизовом режиме

Источник: https://censor.net.ua/n3151961
 
   
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Неплохо! Страна очень интересная и своенравная.
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меньше объезжать надо при путешествиях
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меня больше интересует когда уже закончится безвиз с "северной нигерией"!
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