 Ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом, - Яценюк обратился к Зеленскому

"Формулы обычно применяют в химии, но не в политике. Решения - вот что нужно для политиков и реальной политики", - заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов, выступая на Варшавском форуме безопасности в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе НФ.
Он отметил, что есть несколько интерпретаций так называемого Минского процесса, но несомненно есть несколько ключевых предпосылок для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске. "И ключевая предпосылка - избавиться от российских войск, базирующихся в Донецке и Луганске. Ключевая предпосылка - вернуть контроль над украинско-российской границей. Ведь сегодня кое-кто пытается дискутировать над условиями свободных и честных выборов в Донецке и Луганске. Я не представляю, как можно провести свободные и честные выборы под дулами российских автоматов", - подчеркнул он.
"Без сомнения, Минские договоренности - не самые лучшие. Но на повестке дня больше ничего нет", - подчеркнул Арсений Яценюк.
По его мнению, у президента есть две ключевые цели: первая - восстановить территориальную целостность Украины, вернуть Донецк, Луганск и Крым; вторая - укрепить украинскую экономику и обеспечить экономический рост.
Он призвал президента Украины и украинское правительство "быть очень стойкими, очень решительными и защищать интересы Украины": "Ничего об Украине без Украины! Это должно быть его приоритетом".
"Убежден, что президент полностью понимает свою ответственность и сделает все возможное, чтобы защитить Украину, чтобы не предавть клятву, которую он дал несколько месяцев назад", - подчеркнул лидер "Народного фронта".
Обращаясь к участникам форума, он отметил, что лучший способ усилить безопасность - это укрепить наш оборонительный потенциал. "Я здесь, чтобы защитить дело Украины, защитить мою страну, то, что было сделано в Украине. Защищать прошлое и бороться за будущее Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Ба! Клоун, клоун, клоун !!!
почему Украина будет еще беднее, чем самая бедная Украина в Европе у меня нет вопросов
Ксеню , як там у штатах , га ?
Молодец Сеня
При Пороху сиділи за кордоном і висовувались
Источник:https://censor.net.ua/n3151960
Лахта сказала зебам, что пункты Минских соглашений это - календарный план, значит - календарный план и никаких интерпретаций...
По его словам, отношения Киева с Москвой и Вашингтоном сейчас находятся в ведении Андрея Ермака, человека непубличного, но обладающего серьезным влиянием в команде Владимира Зеленского. Он - друг президента, о чем говорит открыто.
По нашей информации, именно Ермак предложил Джулиани сделку - компромат на Байдена в обмен на спокойную жизнь Коломойского и поддержку Трампа для Зеленского. Сейчас от Руди Джулиани кривого слова не услышишь в адрес олигарха, более того, Вашингтон не устает повторять, что будет и дальше поддерживать Украину. Правда, все это вылилось в большой скандал, грозящий Трампу импичментом, а Украина оказалась второй раз за три года втянутой в избирательную гонку в США.
Кто ты такое, чтобы поучать Зеленского? Твой рейтинг на выборах...а, ну да, его нет!😁