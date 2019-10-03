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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3112) Яценюк (7782)

 Ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом, - Яценюк обратился к Зеленскому

Арсений Яценюк призвал президента Украины Владимира Зеленского "не попадаться в российскую ловушку со всеми этими различными формулами и российской интерпретацией Минских договоренностей".

"Формулы обычно применяют в химии, но не в политике. Решения - вот что нужно для политиков и реальной политики", - заявил лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов, выступая на Варшавском форуме безопасности в четверг, 3 октября, сообщили в пресс-службе НФ.

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Он отметил, что есть несколько интерпретаций так называемого Минского процесса, но несомненно есть несколько ключевых предпосылок для того, чтобы провести свободные, честные и демократические местные выборы в Донецке и Луганске. "И ключевая предпосылка - избавиться от российских войск, базирующихся в Донецке и Луганске. Ключевая предпосылка - вернуть контроль над украинско-российской границей. Ведь сегодня кое-кто пытается дискутировать над условиями свободных и честных выборов в Донецке и Луганске. Я не представляю, как можно провести свободные и честные выборы под дулами российских автоматов", - подчеркнул он.

"Без сомнения, Минские договоренности - не самые лучшие. Но на повестке дня больше ничего нет", - подчеркнул Арсений Яценюк.

По его мнению, у президента есть две ключевые цели: первая - восстановить территориальную целостность Украины, вернуть Донецк, Луганск и Крым; вторая - укрепить украинскую экономику и обеспечить экономический рост.

Он призвал президента Украины и украинское правительство "быть очень стойкими, очень решительными и защищать интересы Украины": "Ничего об Украине без Украины! Это должно быть его приоритетом".

"Убежден, что президент полностью понимает свою ответственность и сделает все возможное, чтобы защитить Украину, чтобы не предавть клятву, которую он дал несколько месяцев назад", - подчеркнул лидер "Народного фронта".

Обращаясь к участникам форума, он отметил, что лучший способ усилить безопасность - это укрепить наш оборонительный потенциал. "Я здесь, чтобы защитить дело Украины, защитить мою страну, то, что было сделано в Украине. Защищать прошлое и бороться за будущее Украины", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Источник: https://censor.net.ua/n3151960
 
   
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То було колись. А із ЗЕ ніхто не рахується.
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А кто такой этот Яценюк? Проверил. Ба!!! Министр экономики Крыма, министр экономики Украины, председатель Верховного Совета, Премьер-министр. А почему Украина все еще беднейшая страна Европы? Лучше бы Сеня помолчал.
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а кто такой ЗЕБЕня?
Ба! Клоун, клоун, клоун !!! Ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом, - Яценюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7719
почему Украина будет еще беднее, чем самая бедная Украина в Европе у меня нет вопросов
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потому что в украине много живет недолюдей тупых как ты))
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А ***** такой глупый,прям повелся на расставленные сети
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То було колись. А із ЗЕ ніхто не рахується.
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Ксеню , ты вже додому повернувся ? Той як там у штатах , га
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Ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом, - Яценюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7276

Ксеню , як там у штатах , га ? Ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом, - Яценюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 4181
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У клоуна реакция на пороха ко,он ещё назло сделает больше,кому ты сеня росказуеш
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яйценюку витягли кулю з лоба, і воно знову заговорило.
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Йо ! Кулявлоба голос подал , путриот сраный . Грошей накрал и в США дезертировал , падло .
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Прям сказал как стену построил !!!!
Молодец Сеня
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оставьте девочку Монику в покое - вона така затуркана, така затуркана Ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом, - Яценюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 399
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дальше пустой болтовни дело не зайдет
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говно вылазит
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Лайно вже давно понапливала ЗНОВУ в Украну дякуючи вам зебілам !
При Пороху сиділи за кордоном і висовувались
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Так скоріше до туалету, щоб штанці не довелось прати!
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"...российской интерпретацией Минских договоренностей".
Источник:https://censor.net.ua/n3151960

Лахта сказала зебам, что пункты Минских соглашений это - календарный план, значит - календарный план и никаких интерпретаций...
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наверное стену хочет достроить
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ЭТО БОМБА ПОД ЗЕЛЕНСКОГО ОТ ДАНИЛЮКА в том числе з- Ермак вернул Коломойского в бизнес с Россией в обмен на «формулу Штайнмайера» Кирилл Сазонов
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О, герой чеченської війни з окопа виліз Ничего об Украине без Украины. Это должно быть вашим приоритетом, - Яценюк обратился к Зеленскому - Цензор.НЕТ 5165
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Однако настоящую причину ухода Данилюка и первой трещины в «зеленой команде» стоит искать в главном событии последних дней - подписании Киевом так называемой «формулы Штайнмайера». Это событие вызвало не только протесты националистов и патриотически настроенных граждан, но и смятение во власти, говорит на условиях анонимности один из членов команды Зеленского.
По его словам, отношения Киева с Москвой и Вашингтоном сейчас находятся в ведении Андрея Ермака, человека непубличного, но обладающего серьезным влиянием в команде Владимира Зеленского. Он - друг президента, о чем говорит открыто.
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Наш собеседник говорит, что задача Ермака изначально не ограничивалась обменом пленными. Зеленский якобы поручил ему согласовать с Кремлем выход из тупика на Донбассе. В начале сентября в Берлине состоялась встреча представителей глав стран нормандской четверки, на которой был и Ермак. Однако мирное урегулирование Киев и Москва обсуждают не через советника Владимира Путина Владислава Суркова, занимающегося нормандским форматом, а через вице-премьер-министра РФ Дмитрия Козака, который организовывал обмен пленными и который имеет контакт с Ермаком. Через канал Козак-Ермак сейчас идут все переговоры между Киевом и Москвой, говорит наш собеседник.
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«Козак прямо потребовал от Киева согласиться на «формулу Штайнмайера», иначе дело по Донбассу дальше не пойдет. Ермак получил добро из Офиса (президента,- ред.) и согласился, но с рядом условий. Что интересно, среди прочих, одним из таких условий было возвращение Коломойского в бизнес с Россией и ЛДНР на эксклюзивных правах. Русские согласились, для них это не проблема, ведь на кону стоит значительно больше», - говорит наш собеседник.
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«Данилюк им в лоб сказал, что Россия не дает что-либо просто так. Понятно, что Зеленскому нужен результат по Донбассу, поэтому он готов на многое. А Коломойскому вообще все равно, это бизнес. Имея такое влияние в Офисе, грех было не воспользоваться возможностью заработать. Речь о миллиардах гривен. У них бытует мнение, что подвернулась возможность заработать на глупых русских без последствий. Но разве в Кремле идиоты сидят? Для Порошенко скандал в оборонке стал последним гвоздем, а если для Зеленского таковым окажется Донбасс, то пусть скажут спасибо Коломойскому. И Богдану», - сетует наш собеседник.
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К слову, Андрей Ермак сделал не менее полезную услугу для Коломойского, уладив конфликт с адвокатом президента США Рудольфом Джулиани. Как известно, Джулиани ранее открыто говорил, что Трампа не устраивает зависимость Зеленского от Коломойского, который находится на крючке у ФБР.
По нашей информации, именно Ермак предложил Джулиани сделку - компромат на Байдена в обмен на спокойную жизнь Коломойского и поддержку Трампа для Зеленского. Сейчас от Руди Джулиани кривого слова не услышишь в адрес олигарха, более того, Вашингтон не устает повторять, что будет и дальше поддерживать Украину. Правда, все это вылилось в большой скандал, грозящий Трампу импичментом, а Украина оказалась второй раз за три года втянутой в избирательную гонку в США.
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Разумков вразумил элиту: зал ВР-это не столовая. Это не курилка. Это не туалет. И вообще - свои нужды справляйте в другом месте.
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и далее много чего интересного -КСТАТИ А ГДЕ МИНИСТР ПРИСТАЙКО , съел его ЕРМАК
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Про формулы Пете Порошенко росскажи.
Кто ты такое, чтобы поучать Зеленского? Твой рейтинг на выборах...а, ну да, его нет!😁
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ваш труба еще ц.у. из кремля не получил)))) портнов молчит
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Встреча в Нормандском формате , которую собирают по инициативе президента Украиньі , для Яценюка єто что , "без Украиньі"?
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ничего про сеню без забора или про забор без сени.
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