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 Политика Украины
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 Необходимо изменить подход финансирования университетов, основываясь на результатах их деятельности. - Новосад

Министр образования и науки Украины Анна Новосад считает государственный заказ на специальности в вузах нежизнеспособным в сегодняшних условиях рыночной экономики.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила на форуме Сетей ЕС и Еврошколы в четверг в Киеве.

"Подход с государственным заказом, который у нас сегодня есть, когда государство, Минэкономики, и мы вместе с ним - что мы знаем, кто нам нужен через 5 лет, какое количество юристов, экономистов, он является абсолютно нежизнеспособным в сегодняшних условиях рыночной экономики", - сказала она.

В связи с этим Новосад отметила, что необходимо изменить подход финансирования университетов, основываясь на результатах их деятельности, чтобы стимулировать вузы становиться лучше.

"С единой целью, чтобы вы как выпускники университетов получали максимум качественного преподавания, качественного образовательного пространства, и были конкурентными на рынке труда", - добавила министр.

По ее словам, на сегодняшний день очень высокий процент выпускников, которые не могут себя найти на рынке труда после окончания вуза.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151958
 
 
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а зачем нам в Украине высшее образование - ведь есть оно за границей и хорошо
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то есть бюджетную форму финансирования вообще отменят?
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Ну все о чем мечтали зебилы. А деньги пустят на оплату комуналки
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Відмінити відмінять, але гроші на оплату комуналки точно не пустять))))
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