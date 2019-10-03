 Необходимо изменить подход финансирования университетов, основываясь на результатах их деятельности. - Новосад

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом она заявила на форуме Сетей ЕС и Еврошколы в четверг в Киеве.

"Подход с государственным заказом, который у нас сегодня есть, когда государство, Минэкономики, и мы вместе с ним - что мы знаем, кто нам нужен через 5 лет, какое количество юристов, экономистов, он является абсолютно нежизнеспособным в сегодняшних условиях рыночной экономики", - сказала она.

В связи с этим Новосад отметила, что необходимо изменить подход финансирования университетов, основываясь на результатах их деятельности, чтобы стимулировать вузы становиться лучше.

"С единой целью, чтобы вы как выпускники университетов получали максимум качественного преподавания, качественного образовательного пространства, и были конкурентными на рынке труда", - добавила министр.

По ее словам, на сегодняшний день очень высокий процент выпускников, которые не могут себя найти на рынке труда после окончания вуза.

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