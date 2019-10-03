EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  1807  4
Все про:Ощадбанк (187) Антикоррупционный суд (496) Березкин Станислав (25)

 ВАКС избрал экс-нардепу Березкину меру пресечения в виде залога 15 млн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) избрал меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн грн народному депутату Украины 8-го созыва.

Об этом говорится в сообщении САП на странице в Facebook в четверг, информирует Цензор.НЕТ.

"Следственный судья ВАКС при участии прокуроров САП избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений. Так, суд частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн грн", - говорится в сообщении.

Суд также определил для экс-нардепа процессуальные обязанности, предусмотренные ст. 194 УПК Украины: прибывать к определенному служебному лицу с установленной периодичностью; не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится, без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми; а также сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

В САП напомнили, что речь идет о бывшем народном депутате, которому 27 сентября было согласовано сообщение о подозрении в совершении ряда особо тяжких коррупционных преступлений, в этот же день детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) уведомили его о подозрении.

Кроме того, в САП напомнили, что почти год назад Верховная Рада не поддержала представление генерального прокурора Украины о предоставлении согласия на привлечение народного депутата к уголовной ответственности.

Читайте также: Хозяйственное дело Ощадбанка не может быть предметом уголовного преследования, - Березкин

Источник: https://censor.net.ua/n3151957
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Мера пресечения в уголовно-процессуальном праве - принудительная мера, временно ограничивающие права личности, применяемая органами дознания, следователем, судом к обвиняемым/подозреваемым с целью лишить их возможности скрыться от дознания, предварительного следствия и суда, воспрепятствовать установлению истины по делу или продолжить преступную деятельность, а также для обеспечения исполнения приговора.
Каким образом залог в 15 млн. грн. способен обеспечить все эти превентивные меры?
 показать весь комментарий
 
 
С этим Березкиным все ясно:
"Був одним з 59 депутатів, що підписали подання, на підставі якого Конституційний суд України скасував статтю Кримінального колексу України про незаконне збагачення, що зобов'язувала держслужбовців давати пояснення про джерела їх доходів і доходів членів їх сімей.
"
 показать весь комментарий
 
Украл 20млн долларов откупится за 15млн гривен, цэ пэрэмога
 показать весь комментарий
 
 
От имени всех работавших и работающих на предприятиях Березкина ,хочу заявить.
****!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх