 Аграрии митинговали под Радой против продажи земли иностранцам

Донести свои требования к власти приехали 14 тысяч аграриев и представителей громад со всех регионов Украины.
Организатором акции выступила ГС "Всеукраинская Аграрная Рада", пишут Українські новини.
Участники митинга требовали отозвать Правительственный законопроект №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", как такой, что не отвечает национальным интересам Украины и даже угрожает ее целостности.
Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук пояснил, что аграрии инициировали митинг, чтобы быть услышанными властью. Ведь существующие в законопроекте ограничения на владение землей в одни руки легко обходятся. А разрешение иностранным гражданам владеть землей через украинские компании может привести к вытеснению из агросектора отечественных сельхозпроизводителей, которые не смогут конкурировать с иностранным капиталом.
"В законопроекте говорится, что покупать землю имеют право компании, зарегистрированные в Украине. Но на самом деле их владельцами могут быть иностранцы. В этой, якобы украинской компании, будет украинское название, но она будет перечислять всю прибыль за границу. Более того, она будет обладать территории Украины", - объясняет Денис Марчук.
Организаторы акции также подчеркнули, что существующие в законопроекте ограничения на владение землей в одних руках будут провоцировать появление "земельных олигархов".
"Этот законопроект написан для олигархов. Украине нужен совсем другой закон. Он должен быть написан украинцами и в интересах украинского народа. Для его разработки мы готовы предоставить свои профессиональные предложения", - сказал заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Михаил Соколов.
Отдельным требованием митингующих стало вынесение вопроса о рынке земли на всеукраинский референдум. Поскольку по Конституции Украины (ст. 13) земля является собственностью народа, то и решать ее судьбу должен народ.
Также на митинге было объявление о создании забастовочного комитета, который будет заниматься защитой украинской земли.
Фото: ГС "Всеукраинская Аграрная Рада"
- В очередь..... !
Коли в них спитаєш,а ви б хотіли придбати собі землю якби була можливість та гроші,то жоден не скаже,що ні,а на запитання про іноземців,де ви таке чули,шо їм продаватимуть,так нам тут таке кажуть.
Нужно крупнее и толще!
дотации из бюджета...так много лавэ в этих словах..
вобщем,при принятии рынка земли,все кто получил пай/паи будут иметь не 100 баксов с пая(а деньгами никто практически не получает,урожаем с самовывозом в основном),а минимум 300...и какая в хер разница бабульке в глубинке Сумской области,кто платит эти 300 баксов,при ее пенсии в 2500 грн!!!
ну а те,кто не получил,знайте-КАЖДЫЙ украинец имеет право на 5 участков.
гуглите "как получить землю убд ато"