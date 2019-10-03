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Все про:земля (1535) протест (4531)

 Аграрии митинговали под Радой против продажи земли иностранцам

Основное требование участников предупредительной акции - запрет продажи украинской земли иностранцам.

Донести свои требования к власти приехали 14 тысяч аграриев и представителей громад со всех регионов Украины.

Организатором акции выступила ГС "Всеукраинская Аграрная Рада", пишут Українські новини.

Участники митинга требовали отозвать Правительственный законопроект №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", как такой, что не отвечает национальным интересам Украины и даже угрожает ее целостности.

Заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Рады Денис Марчук пояснил, что аграрии инициировали митинг, чтобы быть услышанными властью. Ведь существующие в законопроекте ограничения на владение землей в одни руки легко обходятся. А разрешение иностранным гражданам владеть землей через украинские компании может привести к вытеснению из агросектора отечественных сельхозпроизводителей, которые не смогут конкурировать с иностранным капиталом.

"В законопроекте говорится, что покупать землю имеют право компании, зарегистрированные в Украине. Но на самом деле их владельцами могут быть иностранцы. В этой, якобы украинской компании, будет украинское название, но она будет перечислять всю прибыль за границу. Более того, она будет обладать территории Украины", - объясняет Денис Марчук.

Организаторы акции также подчеркнули, что существующие в законопроекте ограничения на владение землей в одних руках будут провоцировать появление "земельных олигархов".

"Этот законопроект написан для олигархов. Украине нужен совсем другой закон. Он должен быть написан украинцами и в интересах украинского народа. Для его разработки мы готовы предоставить свои профессиональные предложения", - сказал заместитель председателя Всеукраинской Аграрной Совета Михаил Соколов.

Отдельным требованием митингующих стало вынесение вопроса о рынке земли на всеукраинский референдум. Поскольку по Конституции Украины (ст. 13) земля является собственностью народа, то и решать ее судьбу должен народ.

Также на митинге было объявление о создании забастовочного комитета, который будет заниматься защитой украинской земли.

Фото: ГС "Всеукраинская Аграрная Рада"

Источник: https://censor.net.ua/n3151955
 
   
 Топ комментарии
 
Блять, поставить всю страну на уши во всех вопросах, до которых дошли руки за месяц - это надо иметь талан, если так пойдет дальше чувствую Зе будет встречать новый год у яныка в ростове
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стільки незадоволених.... скоро чергу будуть розписувати, хто коли може мітингувати.... або обєднаються всі разом і винесуть к ЄБеням з України цих недоумків
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різниця є тільки в тому, хто пише закони..... якщо дебіли, які раніше були бездомними і пишуть з помилками, то така фігня і виходить...... Достатньо взяти польський земельний закон, перекласти на українську мову і прийняти..... і не великі фермерські господарства будуть процвітати
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стільки незадоволених.... скоро чергу будуть розписувати, хто коли може мітингувати.... або обєднаються всі разом і винесуть к ****** з України цих недоумків
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- Кто к тщедушному ЗЕБЕнькому тельцу ? Аграрии митинговали под Радой против продажи земли иностранцам - Цензор.НЕТ 6758
- В очередь..... !
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Які наф незадоволені,ти підійди з ними поговори,одних юлька привела за гроші інших порох.
Коли в них спитаєш,а ви б хотіли придбати собі землю якби була можливість та гроші,то жоден не скаже,що ні,а на запитання про іноземців,де ви таке чули,шо їм продаватимуть,так нам тут таке кажуть.
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в мене таке враження, що ви і самі цього закону не читали...... там є норма, що власниками можуть бути іноземні юридичні особи, які зареєструють фірму в Україні
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Воно- впоротий зебіл. Не вчився, не вчусь та й вчитися не буду. До речі -селяни в більшості за продаж землі - набридли їм хітродупи орендарі
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ринок землі має бути, але без іноземців і з обмеженням площі в одних руках
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Ти мабуть не в курсі,що українські агрохолдинги вже давно торгують своїми акціями на європейських біржах і іноземці купуючи акції володіють українською землею,наче б то на правах оренди,але скупка паїв йде теж уже давно
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агрохолдинги не є власниками землі( вона в аренді)...... ви знову мимо
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Ти мабуть не дочитало до кінця ,купівля паїв арендаторами давно йде на повну.Зайди на олх продаж землі і там все видно
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мені видавалося, що спілкуюсь з адекватною людиною, але фраза "не дочитало" каже, що все таки з долбойобом
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Якщо чесно, я ж не знаю,чи ти чоловік, чи жінка,от щоб не образити прийшлось середній рід написати,а ти зразу ображати,мабуть підеш в бан
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розумні люди, для уникнення подібних непорозумінь, написали б "Ви не читали"..... це так на майбутнє.... стосовно покупок землі на ОЛХ - це все оформляється, як довготривала аренда і не дає права власності.....тому покупкою і не вважається
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Та щас,навіщо вигадувати якщо є величезна маса живих прикладів.Людині потрібні гроші на термінову операцію,а їх немає.Вона йде до місцевого магната і переписує пай на нього,а він їй гроші і стає власником паю,натомісь землі і це не вигадка,а так воно є,оце такий мораторій
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Залізь у будку й не гавкай,якби не знав,то не казав би
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Кому за що, а собаці за буду.. Нема чого казати зебільна причесоска?
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*****, поставить всю страну на уши во всех вопросах, до которых дошли руки за месяц - это надо иметь талан, если так пойдет дальше чувствую Зе будет встречать новый год у яныка в ростове
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Смешно. Какая разница, кто грабит ? Свои или чужие. Скупят землю только олигархи с деньгами. И будут травить нитратами.Иностранцы вероятно тоже самое сделают. Налоги заплатят и те и другие. Какая разница, кто грабит ?
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різниця є тільки в тому, хто пише закони..... якщо дебіли, які раніше були бездомними і пишуть з помилками, то така фігня і виходить...... Достатньо взяти польський земельний закон, перекласти на українську мову і прийняти..... і не великі фермерські господарства будуть процвітати
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тебе надо тогда в первобытно - общинный строй - по тому шо товарно - денежные отношения тобой отрицаются - ну или ты краснопузый на всю голову
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Кто грабит? Наши бл.. еще (косюки и т.д.) еще миллиарды дотаций из бюджета от пети получали. По доброте души петиной наверно.
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Аграрии митинговали под Радой против продажи земли /поздно, Рита-большевичка 75и процентница .Ты полюбила вора/Земля будет продана слугами народа Коломойского .
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надо бы всем обедняться - народ Украины обедняйтесь - вместе общим фронтом, выгоним этот антинародный зеленый режим из Украины
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Там все вірно написано... до порохобота завітав дідусь Фрейд
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Индеец. Ты хоть место назови,где ждать будешь. Ну чтоб об'едениться. Борцун диванный.
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Это те аграрии, которые вчера горняками были? Аграрии митинговали под Радой против продажи земли иностранцам - Цензор.НЕТ 4095
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аграрии..как много в єтом слове...
дотации из бюджета...так много лавэ в этих словах..
вобщем,при принятии рынка земли,все кто получил пай/паи будут иметь не 100 баксов с пая(а деньгами никто практически не получает,урожаем с самовывозом в основном),а минимум 300...и какая в хер разница бабульке в глубинке Сумской области,кто платит эти 300 баксов,при ее пенсии в 2500 грн!!!
ну а те,кто не получил,знайте-КАЖДЫЙ украинец имеет право на 5 участков.
гуглите "как получить землю убд ато"
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Важкий народ дістався **************, свободолюбивий та непокірний, а от жітєлі України нормальні, всі 73% як вівці.
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та капець непокірний. На Європу хоч подивіться. По любому поводу страйки і мітинги. А тут привезли арендаторів, які не хочуть людям нормально паї оплатити і уже свободолюбиві всі.
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млин, проблема, находишь в Украине зитцпредседателя Фунта и на его имя все оформляешь
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Запрещть всегда плохо. Нужно что бы были равные условия у всех на рынкке Земли. Если у иностранцев больше денег, то нужно обеспечить наших фемеров дешевыми кредитами.
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Как обалденно прав был товарищ Сталин, когда говорил (впрочем, прав он был всегда, а не только в тот раз), что тот, кто продает ресурсы своей страны, в натуре продает Родину по частям ...
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очень плохо что твои предки не сгнили в сталинских лагерях и появился ты))
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В украине человек 10 владеют участками более 100 000 га. И это при запрете продажи земли. Вот надо провести расследование как они покупали землю. Там и наш барыга засветился.
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Надо запретить продажу юридическим лицам. А физические лица могут и иностранцы покупать землю. Пусть приезжают из США и вкалывают у нас фермерами.
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Та заспокойтеся!!! Тільки рюсскім і евреям і все яким там ще іносранцям! А доречі! Ви хто? У вас гроші є? Щоб щось купувати. Немає?! То гуляйте полем!
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аграрии пусть идут в жопу. на законодательном уровне установить аренду земли минимум в 50% от прибыли аграриев. они зарабатывают миллиарды а за аренду платят копейки. конечно они будут против. только конкуренция даст справедливую цену на землю
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