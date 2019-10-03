 Зеленский должен был требовать нового формата урегулирования для Донбасса, - Билецкий

Как передает Цензор.НЕТ,, об этом говортся в заявлении Билецкого.
В тексте отмечается: "У Зеленского был прекрасный шанс четко сказать: "Это позорный для Украины договор, он не международной силы. А это безусловно так ... Он не имеет статуса международного договора. Для этого должны быть участники международных отношений, страны. "ЛДНР" такими участниками не являются. ОБСЕ, кстати, не является участником межгосударственных отношений. Поэтому Украина подписывала этот договор ни с кем. И на самом деле не перед кем его выполнять".
Зеленский мог сказать, что это - позорная бумажка, и мы требуем нового формата, например, будапештского. Вместо этого он лезет в ловушку".
И речь не только об Ирине Довгань, но и о вас всех. У "молодых республик" за эти годы накопился долг перед Газпромом - 3 млрд. долларов. Если их примут назад в Украину на условиях Кремля, то отдавать долг будем мы с вами.
Одно радует - 73% из этой суммы выплатят зебилы.
Тогда зимой на майдане ветераны будут стоять рядом с ФОПами.
из них чтото выторговывать это кремлядская стратегия, в наших интересах объединение санк-
ций за все оккупированные территории то есть Крым и часть Донбасса и заставить расисю или
подтвердить ну пусть даже принципы будапештского меморандума или его прилюдно официаль
но денонсировать то есть зафиксировать себя как государство-кидалу которое надо гнать из
всех международных институтов
Повинен був, але він, блаЗЕнський, срав на думку білецького. So what?
Будапештский договор? как ново и многообещающе. У Украины ведь такие супервозможности что-то требовать, да?
и нам это столько даст.. мы ведь уже подписали одну бумажку, и как раз в Будапеште.
Или я ошибаюсь?
Если кто еще не знает, то Моше (Мойша) Реувен Асман , который является еще и действующим раввином армии Израиля (аналог "военных капелланов"), а соответственно практически кадровым сотрудником Цахал : прибыл в Украину после работы в ..... вуаля ... Санкт Петербурге
Еще интересней становится, если мы копнем время прибытия Реувен Асмана в Украину : разгар Майдана (инетересно, зачем раввин из неофициальной столицы Раши прибывает в Украину во время антикремлевского по-сути восстания ?)
И самое интересное и главное : ДО прибытия Реувен Асмана, Главным Реббе Украины всегда назывался Дов Блай ...
После прибытия через некоторое время, синагога Бродского, главным раввином которой стал Реувен Асман, начала получать значительные донации через Асмана, но есть подозрение, что дотации эти осуществлялись не от украинских иудеев (да и от иудеев ли вообще? а может напрямую из Санкт-Петербурга ? или кремля ?)
Так вот через некоторое непродолжительное время, главный раввин синагоги Бродского объявил себя Главным раввином Украины ... хотя никаких Конфедерации общин такого решения не принимали ...
далі буде ..........
И готов ли он лично участвовать в этом формате ? Я так понимаю формат Билецкого это прямая война с рф.
Папєрєдня за п'ять років не зробила нічого, щоб зміцнити Україну настільки, аби та могла добитися "врегулювання" на своїх умовах. А якщо бути вже зовсім відвертим - на умовах "добудапештських".
Хто, як хто, а Білецький мав би знати, що війну, якщо вона вже почалася, неможливо "припинити" інакше, як здобувши перемогу. Або зазнавши поразки, якщо нічого "поважнєє чєм мір" вже не залишилось.
Шо ж ты так не волал при порохе? Или не видел всей той мутни шо в стране творилась?
Оно и понятно, бо это чудо от пороховни кормилось. А щас видно порох опять копейку подкинул, раз это говно снова забулькало.
А если серьёзно,то шанс другого формата упущен (или всё же продан? )Порошенко ещё в 14 году.тогда можно было настоять не только на спец. заседании Совбеза ООН по оккупации Украины,но и зашевелить будапештских подписантов...Но вместо этого ООН и "Будапешт" был отклонён (на радость тех) и избран тупиковый по сути и исполнению,но очень отвлекающий "минский договор".Все эти 5 лет играли им кто как хотел,поскольку было всё размыто по содержанию и полузаконно по исполнению.Но теперь и ООН и "Будапешт" мёртвой хваткой вцепились в Украину-полезли.что-то там подписали?-исполняйте...
То,что озвучил Зеленский (а хочется надеяться,что он понимает,что за искажение правды ему грозит после президентства уголовное преследование как минимум за гос. измену) по подписанным пунктам-не потери для Украины,а просто выход из того тупика,в который втянул Порошенко.А время работает против Украины-гибнут украинские граждане.а не только российское отребье.приехавшее пострелять по украинцам.