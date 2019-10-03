 Зеленский должен был требовать нового формата урегулирования для Донбасса, - Билецкий

Как передает Цензор.НЕТ,, об этом говортся в заявлении Билецкого.

В тексте отмечается: "У Зеленского был прекрасный шанс четко сказать: "Это позорный для Украины договор, он не международной силы. А это безусловно так ... Он не имеет статуса международного договора. Для этого должны быть участники международных отношений, страны. "ЛДНР" такими участниками не являются. ОБСЕ, кстати, не является участником межгосударственных отношений. Поэтому Украина подписывала этот договор ни с кем. И на самом деле не перед кем его выполнять".

Зеленский мог сказать, что это - позорная бумажка, и мы требуем нового формата, например, будапештского. Вместо этого он лезет в ловушку".

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