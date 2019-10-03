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 Политика Украины
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Все про:ВР (23775) Пласт (25)

 Рада поддержала предложения президента по законопроекту о "Пласте"

Верховная Рада повторно рассмотрела законопроект №0976 "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с предложениями Президента Украины доработать законопроект.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 313 народных депутатов.

В предложениях президента отмечается, что "Пласт" не может быть признан единственной скаутской организацией, которой предоставлено государственное финансирование, поскольку в реестре существует ряд других скаутских организаций.

"Вместе с тем, принимая во внимание весомый вклад украинского пластового (скаутского) движения в получении и становлении украинской государственности, в гражданском образовании и национально-патриотическом воспитании детей и молодежи, предлагаю доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - говорится в документе с предложениями президента.

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Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".

3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт". Он вернул документ в Раду на доработку с собственными правками.В частности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.

Источник: https://censor.net.ua/n3151951
 
   
 Топ комментарии
 
Ну, пластунам потрібно на пам'ять вивчати прізвища всіх депутатів, які голосують проти народу.
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Зелепуп и рада беззаговорочно поддержит юных захаровцев.
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"Заснована вона була британським алкоголіком-кегебістом за підсумками англо-бурської війни" -

о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух..... Рада поддержала предложения президента по законопроекту о "Пласте" - Цензор.НЕТ 3626
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Ну, пластунам потрібно на пам'ять вивчати прізвища всіх депутатів, які голосують проти народу.
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Вау! Мабуть через це щось в лісі велике здохло... Рада поддержала предложения президента по законопроекту о "Пласте" - Цензор.НЕТ 4771
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А як натужно репетували петіні прихильники , коли Володимир ветував той нашвидкоруч прийнятий витвір парубія..
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>нашвидкоруч прийнятий

кто бы говорил

и зеле главное завалить было все что от папередников (мания), а не улучшать что-то
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Ні, це Піаніст із другом НавухоДоносор-ом, бОгданом Сен-Трупе.
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Вы имели ввиду известного Роялиста ? Рада поддержала предложения президента по законопроекту о "Пласте" - Цензор.НЕТ 8493

рояль инструмент скользкий, на нем можно и Моникой стать....
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Зелепуп и рада беззаговорочно поддержит юных захаровцев.
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не знаю, ти мені скажи на кого ти дрочиш.
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Отож...
В предложениях президента отмечается, что "Пласт" не может быть признан единственной скаутской организацией, которой предоставлено государственное финансирование, поскольку в реестре существует ряд других скаутских организаций.

Источник: https://censor.net.ua/n3151951
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"Национальной скаутской организации"

Це не зовсім так. Ця організація не є національною, оскільки її ідеологічний та організаційний центр знаходиться за кордоном. Заснована вона була британським алкоголіком-кегебістом за підсумками англо-бурської війни. І так далі.
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"Заснована вона була британським алкоголіком-кегебістом за підсумками англо-бурської війни" -

о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.....
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Да, и этим алкоголиком был Альберт Эйнштейн.
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Та "Пласт" пережив і не таке - переживе й цих нікчем...
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Стыдоба . Украинцы упрашивали слугу народа Коломойского барыгу Разумкова выделить деньги из бюджета на Пласт.Гражданин Израиля Коломойский как бы заработал 8 млрд. долл. Но не в Израиле. А в Украине.
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Вчиш українську? Молодець, Ваня. Можу тобі ще шось написати, перепишеш.
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За великим рахунком національна скаутська організація "Пласт" мала десь в ... носі всі хотєлкі тої запорєбрікої курви Монікі Зелінскі та всіх "слуг урода".
"Пласт" був, є і буде незалежно від викрутасів тєла тої продажної шушери. А от чи довго пробуде в Україні ця зелена нечисть - це ще велике запитання 😃
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Зе дав заднього ходу. Бо його вето було відвертим українофобським актом. А так, немов би, і не проти українських скаутів в Україні, та й іншим, неукраїнським, дає простір і Україні.
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Вєто було тому, що закон не доробили. Пласт з цим погодився і закон прийняли після доопрацювання. В чому проблєма, дебіл?
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