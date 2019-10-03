 Рада поддержала предложения президента по законопроекту о "Пласте"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 313 народных депутатов.
В предложениях президента отмечается, что "Пласт" не может быть признан единственной скаутской организацией, которой предоставлено государственное финансирование, поскольку в реестре существует ряд других скаутских организаций.
"Вместе с тем, принимая во внимание весомый вклад украинского пластового (скаутского) движения в получении и становлении украинской государственности, в гражданском образовании и национально-патриотическом воспитании детей и молодежи, предлагаю доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития украинского пластового (скаутского) движения", - говорится в документе с предложениями президента.
Напомним, Верховная Рада проголосовала за закон закон о государственном признании и поддержке национальной скаутской организации "Пласт" 30 мая. Документ предусматривает внесение изменений в Закон Украины "О культуре" и Закона Украины "О внешкольном образовании" с целью определения формата государственной поддержки "Пласта".
3 сентября президент Зеленский ветировал законопроект о государственной поддержке Национальной скаутской организации Украины "Пласт". Он вернул документ в Раду на доработку с собственными правками.В частности, Зеленский предложил доработать указанный закон с целью определения основ государственной поддержки развития Пласта.
кто бы говорил
и зеле главное завалить было все что от папередников (мания), а не улучшать что-то
рояль инструмент скользкий, на нем можно и Моникой стать....
В предложениях президента отмечается, что "Пласт" не может быть признан единственной скаутской организацией, которой предоставлено государственное финансирование, поскольку в реестре существует ряд других скаутских организаций.
Источник: https://censor.net.ua/n3151951
Це не зовсім так. Ця організація не є національною, оскільки її ідеологічний та організаційний центр знаходиться за кордоном. Заснована вона була британським алкоголіком-кегебістом за підсумками англо-бурської війни. І так далі.
о сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух.....
"Пласт" був, є і буде незалежно від викрутасів тєла тої продажної шушери. А от чи довго пробуде в Україні ця зелена нечисть - це ще велике запитання 😃