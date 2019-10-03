EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия, Фоторепортаж
  1130  12
Все про:Киев (17966) наркотики (1605) СБУ (13884)

 Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ

В Киеве Служба безопасности задержала участников организованной группировки, которая контрабандой ввозила в Украину тяжелые наркотики для реализации, в частности, несовершеннолетним украинцам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы задержали в столице группу злоумышленников, которые в лабораторных условиях перерабатывали контрабандные психотропные вещества из Западной Европы для перепродажи. Установлено, что дельцы организовали подпольные лаборатории по месту жительства.

Во время проведения санкционированных следственных действий у фигурантов дела правоохранители изъяли 500 граммов амфетамина, около 1000 таблеток "МДМА", более 100 граммов кокаина, 1 кг марихуаны, большое количество прекурсоров и лабораторное оборудование. Ориентировочная стоимость обнаруженных наркотиков и психотропных веществ на черном рынке составляет более миллиона гривен.

По информации СБУ, группировка в незаконно созданных лабораторных условиях осуществляла изготовления примерно 5 килограммов психотропных веществ еженедельно, что составляет почти 10 000 доз амфетамина. Участники группировки сбывали наркотики жителям Киева, преимущественно несовершеннолетним из числа студентов и школьников, а также в ночных клубах столицы. Средняя стоимость изготовленного и сбытого за неделю "товара" составляла примерно 1,5 миллиона гривен.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех участников ОПГ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Должностные лица одного из институтов Национальной академии медицинских наук вымогали деньги у пациентов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ 01
Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ 02
Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ 03
Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/n3151950
 
   
 Топ комментарии
 
Это что бы концерты ;Квартал-95; лучше заходили.
 показать весь комментарий
 
Зуйня. Оно інше злочинне угруповання безкоштовно поширювало важку наркоту нового покоління (psychoactive media malware) по всій Україні. Зстирчалося 73% населення Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 387
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а що, наркотики, можна ввозити ще й офіційно(не контрабандою)?
 показать весь комментарий
 
Можна, якшо у вас є дозвіл органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів.
На сьогодняшній день таким органом є Державна служба України з контролю за наркотиками (ДСКН).
Пишете туди заяву, вказуєте кількість, мету ввезення, додаєте сертіфікт якості - і вперед.
 показать весь комментарий
 
Можна ввозити і вивозити при наявності рецепту лікаря навіть у індивідуальному порядку. Наприклад, онкохворий летить за кордон і на час перельоту йому потрібні знеболювальні засоби.
 показать весь комментарий
 
хіба на амфетамін, кокс і героїн існують рецепти лікаря?
 показать весь комментарий
 
Амфетамін (фенамін) у медицині використовують для лікування гіперактивності дітей, кокаїн у ряді країн використовують у якості офтальмологічного місцевого анестетика. Героїн у медичній практиці заборонений.
 показать весь комментарий
 
ого.... це на Дамбасі, мабуть, так гіперактивність лікували..... одні нарколиги Преступная группировка продавала тяжелые наркотики несовершеннолетним в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 1166
 показать весь комментарий
 
Это что бы концерты ;Квартал-95; лучше заходили.
 показать весь комментарий
 
 
Петру Олексійовочу школота навіть дорослі,бо феодал не розуміється в дилемі"бути,чи не бути" українцям в Італії і далі,подалі..
 показать весь комментарий
 
И безвиз с колумбией пробили . Зебилы счастливы, как никогда)
 показать весь комментарий
 
Можно ввозити официйно,через дипломатичний коридор)
 показать весь комментарий
 
таких на кол садить нужно прям на площади. вместе с теми кто их крышевал.
 показать весь комментарий
 
Зуйня. Оно інше злочинне угруповання безкоштовно поширювало важку наркоту нового покоління (psychoactive media malware) по всій Україні. Зстирчалося 73% населення
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх