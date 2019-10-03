 Я ушел из СНБО, поскольку возник конфликт интересов после национализации Приватбанка, - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC
Данилюк отметил: "Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка". В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в "ПриватБанке", и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой.
То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать.
Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей".
Отвечая на вопрос говорил ли он об этом с президентом Владимиром Зеленским, Данилюк отметил, что имел с ним разговор даже во время предвыборной кампании.
"Когда конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы олигарха (Игоря Коломойского - ред.), пытались формировать позицию президента (тогда еще кандидата) относительно этого процесса. И моя позиция проста, я даже озвучил ее публично. Потому что мы были по разные стороны баррикад. И мы все равно имеем конфликт интересов. Мы не можем втягивать президента в этот вопрос, вообще никак", - отметил Данилюк.
Так, а за, что тогда голосовали моники зеБЕНИНЫ.
Буду ржать если он опять выведет бабки в офшоры перед побегом Зеленского.
А що у цієї людини була репутція?
Головні тепер маланські, українці у звичній дупі...
Вже тоді можна було здогадатись, що його уйдут.
Почему у вас постоянно на всех должностях "конфликт интересов"?????
Может быть все таки дело в вас???
Кстати будьте мужчиной....НЕ размазывайте сопли по морде,можно было обойтись и без комментов по ситуации.
Одним словом, ти гандон, чувачок. Тебе просто використали для того, щоб добратись до влади. Тепер просто викинули. Ти тепер ноль без палички. Одним словом, ти дебіл. Йди на смітник історії, там тепер твоє місце.