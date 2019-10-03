 Я ушел из СНБО, поскольку возник конфликт интересов после национализации Приватбанка, - Данилюк

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC

Данилюк отметил: "Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка". В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в "ПриватБанке", и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой.

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То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать.

Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей".

Отвечая на вопрос говорил ли он об этом с президентом Владимиром Зеленским, Данилюк отметил, что имел с ним разговор даже во время предвыборной кампании.

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"Когда конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы олигарха (Игоря Коломойского - ред.), пытались формировать позицию президента (тогда еще кандидата) относительно этого процесса. И моя позиция проста, я даже озвучил ее публично. Потому что мы были по разные стороны баррикад. И мы все равно имеем конфликт интересов. Мы не можем втягивать президента в этот вопрос, вообще никак", - отметил Данилюк.

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