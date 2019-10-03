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Все про:СНБО (3278) Данилюк Александр (412)

 Я ушел из СНБО, поскольку возник конфликт интересов после национализации Приватбанка, - Данилюк

Александр Данилюк решил написать заявление об увольнении с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны после поджога машины невестки и дома Валерии Гонтаревой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью украинской службе BBC

 Данилюк отметил: "Было несколько факторов, но последней каплей были события вокруг "ПриватБанка". В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в "ПриватБанке", и поджога машины, и дома Валерии Гонтаревой.

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То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать.

Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей".

Отвечая на вопрос говорил ли он об этом с президентом Владимиром Зеленским, Данилюк отметил, что имел с ним разговор даже во время предвыборной кампании.

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"Когда конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы олигарха (Игоря Коломойского - ред.), пытались формировать позицию президента (тогда еще кандидата) относительно этого процесса. И моя позиция проста, я даже озвучил ее публично. Потому что мы были по разные стороны баррикад. И мы все равно имеем конфликт интересов. Мы не можем втягивать президента в этот вопрос, вообще никак", - отметил Данилюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151949
 
 
 Топ комментарии
 
Перед вторым туром выборов ,на программе "свобода слова " , его об этом предупреждал Порошенко.
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не для того квитка розцвила, що б заяву на звильнення писать!
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Хоть один адекватный человек был в команде Моники ЗеБЕНИНОЙ.
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не для того квитка розцвила, що б заяву на звильнення писать!
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Перед вторым туром выборов ,на программе "свобода слова " , его об этом предупреждал Порошенко.
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говори прямо - что у тебя с невесткой: любовь или конфликт интересов?
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Какой конфликт???, ты должен был стоять на позиции государства или в чем твой интерес был??
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не бреши, коли була націоналізація, і коли тебе призначили на посаду ? зїздив на лугандонію і зрозумів що обісрався
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Дуже це вже стара та тривіальна політтехнологічна постанова. Десь в стилі путін contra "опозиціонер" Касьянов.
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То ти будеш писати заву на звільнення чи ні?
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На кого мені писати заяву, на самого себе?
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Я від яника пішов,я від петі пішов і від тебе зеля піду,бо власні інтереси важливіші
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Именно? Поясни, где и как он крадет?
Так, а за, что тогда голосовали моники зеБЕНИНЫ.
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Как-то нелогично. Обычно идут во власть чтобы воровать, а этот по логике зебилов идет из власти чтобы воровать, потому что у него личные интересы важнее. Из этого по логике БЕНЕботов те кого из власти выковырять сложнее всего больше всего озабочены интересами государства? Ну например Богдан.
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Какая то глупость. В чем конфликт интерсов? Помогал Гонатреовй пилить Приват? Причем тут беня и сгревший дом? Если убирать всех кто когда то работал с Коломойсикм, то Украины не хватит. Я думал что Данилю умней, а он капризная баба. Не зря его Гнойсман выгнал.
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В Приваті після Бені не лишилось нічого, що можна було попиляти.
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да бог с ним этим Приватом, пусть суды разбираются. Ненужно им спекулировать.
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суди міцно прихопив портнов, якого БЕ привіз в Україну.
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невыдумывай, тем более что мы говорим о европейских судах.
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Понятно. Приватбанк уже практически Коломойского.
Буду ржать если он опять выведет бабки в офшоры перед побегом Зеленского.
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Зачем ждать побега зеМоники, выводить надо сразу.
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Хоть один адекватный человек был в команде Моники ЗеБЕНИНОЙ.
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"И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании" Источник: https://censor.net.ua/n3151949

А що у цієї людини була репутція?
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ну хрен с тобой... ушел и ушел... что на похвалу напрашиваешься?
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Если Данилюк обеспокоин судьбой Гонграевой, то на свом месте никто ему не мешал конроллировать расследование! Если бы кто-то вробе Богдана заперил ему это делать, тогда другое дело, конфликт интересов.
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Если есть конфликт, нужно кому-то уйти. Но почему не ушел Коломойский с Богданом? Все верно. Они не уйдут, потому что только пришли. Кто же так рано уходит? Все самое интересное будет чуть позже. Ну а после "чуть позже" можно и уходить. И они таки уйдут. А вот с чем останемся мы?
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Доборолась Україна до самого краю.
Головні тепер маланські, українці у звичній дупі...
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Брешет. От начала и до конца...Никакого "конфликта интересов" там не было, меньше сливать инфу нужно было. Это ж как надо было достать Зелю, чтоб он его собственноручно вычеркнул из списка делегации в США.
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Моника панически боялась, что все узнают, что она не шикса, а фейг?
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С самого начала Данилюк не был доволен своим назначеием, видно было по его кислой роже. Хотел нппугать Зелю своим заяленем, что бы подискать другое место, а фокус неуладся. Поэтому мы слышим невняноное ******.
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Всі бачили Шустера і розмову Данилюка і Бені ?
Вже тоді можна було здогадатись, що його уйдут.
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....если бы его ушли, то другое дало. Так он ушел САМ!
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никто ему не мешает это сказать СЕЙЧАС! А не нести пургу.
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Данилюку!!!
Почему у вас постоянно на всех должностях "конфликт интересов"?????
Может быть все таки дело в вас???
Кстати будьте мужчиной....НЕ размазывайте сопли по морде,можно было обойтись и без комментов по ситуации.
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Сейчас вылезет,что с приватом Беню хотели и дербанили.Суд это докажет и всё гамно польётся на нацбанк,министра финансов и ещё кое кого.
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Бреше, схоже... Там інші мотиви і причини, видать... ПБ та Гонтарєва - лише привід, схоже... І все-одно, правда скоро - як голка з мішка - наззовні вилізе.
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"...И я как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине было ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать.Источник: https://censor.net.ua/n3151949..."

Одним словом, ти гандон, чувачок. Тебе просто використали для того, щоб добратись до влади. Тепер просто викинули. Ти тепер ноль без палички. Одним словом, ти дебіл. Йди на смітник історії, там тепер твоє місце.
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