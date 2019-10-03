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Все про:декларация (1103) НАПК (747) Маркарова (68)

 Маркарова оспорит претензии к своей декларации в суде

Министр финансов Оксана Маркарова заявила о намерении оспорить в суде протокол Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. В НАПК утверждают, что она недостоверно задекларировала стоимость квартиры, зарплату и деньги на счетах.

Об этом глава Минфина написала на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Проверены три года: 2015, 2016, 2017. Составлен в отношении меня один протокол за 2017 год об админнарушении относительно "недостоверной", по мнению НАПК, стоимости декларирования квартиры, моей зарплаты в Минфине и денежных средств на счетах и некоторых незначительных доходов в целом на сумму свыше 100 и менее 250 минимумов. С протоколом не соглашаюсь, поэтому готовлюсь предоставлять эти же самые объяснения в суде", – написала Макарова.

По ее словам, претензии агентства лежат в методологической плоскости: "При этом все задекларировано, конфликтов интересов нет. Вопросы, как и в предыдущий раз, методологические".

Маркарова оспорит претензии к своей декларации в суде 01

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, НАПК пригласило Макарову 3 октября прийти в ведомство для составления протоколов об административных правонарушениях по признакам подачи заведомо недостоверных ведомостей в декларации.

Источник: https://censor.net.ua/n3151947
 
 
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Работать надо на благо Украины , а не по судам бегать в рабочее время!
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