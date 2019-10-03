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Все про:выговор (30) Луценко (7626) Рябошапка Руслан (131)

 Рябошапка вынес выговор Луценко. ДОКУМЕНТ

Генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о выговоре бывшему генпрокурору Юрию Луценко после того, как уволил его с должности прокурора.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в приказе, копия которого имеется в распоряжении "Українських Новин".

Документ подписан во исполнение решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) от 13 сентября.

Рябошапка вынес выговор Луценко 01

Приказ о выговоре Рябошапка подписал 19 сентября. Выговор Луценко был объявлен как прокурору ГПУ.

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Как сообщалось, КДКП решила объявить выговор Луценко за несвоевременное применение дисциплинарного взыскания к заместителю генпрокурора Юрию Столярчуку. Также Госбюро расследований начало расследовать возможные злоупотребления Луценко.

29 августа Верховная Рада одобрила увольнение генерального прокурора Юрия Луценко, а новым генпрокурором назначен Руслан Рябошапка.

Тем временем Луценко уехал в Великобританию на курсы по английскому.

Источник: https://censor.net.ua/n3151943
 
 
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Какой смысл? Типа импичмента по прокурорски?
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покрутил пальцем Рябой да без шапки явно какой то чмурной прокулоллллллллл
там видимо быть дебилом это тренд Зеболотной швали.. он же МОЙ прокурор Зеликлоуна... Рябошапка вынес выговор Луценко - Цензор.НЕТ 1529
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"свій 100%-ий" зєлєбєнін прокурор "працює"...
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Вот один из представителей Зеко-Манды Рябошапка вынес выговор Луценко - Цензор.НЕТ 1178
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Заспокойся, ніхто Луцика не захищає, але якось по дитячому виходить, замість справ по корупції попередників винесли догану.
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А Рябошапка ещё не вынес выговор зелёной телогрейке
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Тому що послідовний! Виговор звільненому співробітнику це щось за межами здорового глузду. Вони там медобстеження хоч раз в рік проводять?
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Чёрт, я второпях прочитал Приговор. Ну нельзя же так, чуть не побежал за коньяком.
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Приговор будет в отношении зебобика и его гопкомпании...так что коньяк покупай...пригодится..
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Какой приговор ? Зеленскому рассказали примету, типа сам не сажаешь и тебя не посадят, типа делай что хочешь, но сажать не надо. Ну он и поверил....
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Вот это напрасно. В скором времени Рябошапке придется выговор в рамках раскаяния публично схавать.
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Скоро йому Шокін виговор в грудну клітину занесе.
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Клоунада.
Рябошапка "свой прокурор" на 100% ? Получается Зеленский попросил наказать Луценко выговором после увольнения ?
Для квартала 95 сошло бы за сценку. Но это реальность а не квартал.
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На основании чего Луценко теперь просто прокурор? Документа об образовании нет...А решение ВР не действенно...
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А казали що британці з доганами не пускають в країну.
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это все равно что выговор птицам воробьям и т.п. за то что небо голубое
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"дисциплінарне стягнення у виді догани" - это точно в украинской генпрокуратуре написано и подписано выпускником университета Соломона?
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Продолжается практика подвешивания "попередників" на крючок уголовных и прочих преследований, ни к чему хорошему это не приведёт, разве что потешит кровожадных шариковых которые привели Зеленского к власти, вот он Луценке задал перцу, выговор задним числом объявил, теперь конечно в прокуратуре восторжествуют порядок и законность.
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рябошапкин верещав шо кожен тиждень по посадці топ злодіїв.. а це якійсь пшик
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И как этот "выговор" отразится на картавом луцике? Он должен застеснятся такого "наказания"?
По моему Рябошапка или поц, или он просто саботирует обещанные посадки и подыгрывает порошенковской своре.
Он не может даже убийцу стерненко привлечь к ответственности, не то шо посадить одиозных личностей. На шо можно рассчитывать от такого ген прокурора?
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