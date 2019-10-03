 Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совместного брифинга с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменком в рамках Второго форума регионов в Житомире, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Опыт Беларуси мы перенимаем. У нас даже есть организация "Белавтодор", которая наращивает свой потенциал, повышая конкуренцию. Ранее дороги не строились не только из-за отсутствия политической воли и других приоритетов, но также из-за отсутствия дорожного фонда. В этом году он будет рекордным и может получить около 75 мдрд грн, не считая поддержки международных финансовых организаций. В программе действий правительства мы поставили очень амбициозную цель по 24 тыс. км дорог в течение 4,5-5 лет. Там предусмотрено использование новых технологий, среди которых - цементобетонные дороги", - рассказал Криклий.
По его словам, цементобетонные дороги не являются панацеей, ведь все зависит от каждого конкретного участка.
Белорусский министр в свою очередь отметил, что в Беларуси модернизированы цементные заводы и ведется активное строительство цементобетонных дорог с гарантией эксплуатации на 25 и более лет.
"У нас в рамках государственной программы принято решение о сравнительном анализе строительства автомобильных дорог из асфальтобетона и цементобетона. Мы модернизировали свои цементные заводы и в течение последних лет ведем активное строительство цементобетонных дорог с гарантией эксплуатации на 25 и более лет. Практически все новое строительство - это цементобетонные дороги, и в будущем будем продолжать такую практику", - добавил Авраменко.
Оба министра примут участие в круглом столе по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять.
Так уже строят. Грося начал.
Вы иудей?
А на полотне так не наваришься, померяют ширину и длину и глубину.
А потом будут и дороги, и гиперлупы, и санитары, и дефицит уколов.
Вы кричите, тов. Криклий, оно вам воздастся галоперидолом.
Дороги сделай, дурак!
Я так думаю, шобы быть успешными, надо ориентироваться и дружить с успешными. А Лукоморье в качестве примера...сомнительно...
А уж после про гиперлуп было! Но эти явно еще не доросли до этого.
чує, воно
ги
Вот и 4000 уе учителя уже получают 😀😀😀
Мер срочно одолжил клетчатое одеяло, и лег в реанимацию.