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 Экономика, Общество
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Все про:Беларусь (2889) дороги (1837) Криклий (27)

 Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий

В ближайшие 5 лет в Украине будут строить автодороги с применением современных технологий, среди которых и цементобетонные дороги по примеру Беларуси.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время совместного брифинга с министром транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексеем Авраменком в рамках Второго форума регионов в Житомире, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Опыт Беларуси мы перенимаем. У нас даже есть организация "Белавтодор", которая наращивает свой потенциал, повышая конкуренцию. Ранее дороги не строились не только из-за отсутствия политической воли и других приоритетов, но также из-за отсутствия дорожного фонда. В этом году он будет рекордным и может получить около 75 мдрд грн, не считая поддержки международных финансовых организаций. В программе действий правительства мы поставили очень амбициозную цель по 24 тыс. км дорог в течение 4,5-5 лет. Там предусмотрено использование новых технологий, среди которых - цементобетонные дороги", - рассказал Криклий.

По его словам, цементобетонные дороги не являются панацеей, ведь все зависит от каждого конкретного участка.

Белорусский министр в свою очередь отметил, что в Беларуси модернизированы цементные заводы и ведется активное строительство цементобетонных дорог с гарантией эксплуатации на 25 и более лет.

"У нас в рамках государственной программы принято решение о сравнительном анализе строительства автомобильных дорог из асфальтобетона и цементобетона. Мы модернизировали свои цементные заводы и в течение последних лет ведем активное строительство цементобетонных дорог с гарантией эксплуатации на 25 и более лет. Практически все новое строительство - это цементобетонные дороги, и в будущем будем продолжать такую практику", - добавил Авраменко.

Оба министра примут участие в круглом столе по улучшению судоходства на реках Днепр и Припять.

Источник: https://censor.net.ua/n3151939
 
 
 Топ комментарии
 
Да мы уже и в политике на Беларусь равняемся.
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другу половину 2019 ви успішно просрали..... а по формулі штангенциркуля, дороги ви тепер будете тільки в луганді відновлювати за кошти українців Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий - Цензор.НЕТ 551
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тю... а других авторитетов нема? Взять, например, Финляндию. Морозы стоят зимой лютые. Летом мошкара об асфальт головой лупится, сознание теряет, а дорогам все ни по чем. Правда, узковаты. И сетка по обочине, сетка, сетка, сетка. Шобы лоси и руская падаль через дорогу не бегала. Нет, скорее, шобы лоси. Кацапы - то так, задавил и дальше поехал...
Я так думаю, шобы быть успешными, надо ориентироваться и дружить с успешными. А Лукоморье в качестве примера...сомнительно...
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Да мы уже и в политике на Беларусь равняемся.
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Та не чіпай ідіота, воно тобі треба?
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Так Грося же с наших, он сдал фермы Пороха с потрохами "Десятки тисяч порохоботів": Гройсман розказав про "ботоферму" Порошенка
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А шо,по флажку не видно откуда? Он из секты " во всем виноват Порошенко",мышебрат.
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25 лет гарантии? Да ну нафиг, а что тогда ремонтировать, куда бабло сливать?
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Ремонт это золотое дно, можно сделать ямочный ремонт на тысячу квадратов, а записать пять, и через год снова тоже самое.
А на полотне так не наваришься, померяют ширину и длину и глубину.
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другу половину 2019 ви успішно просрали..... а по формулі штангенциркуля, дороги ви тепер будете тільки в луганді відновлювати за кошти українців Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий - Цензор.НЕТ 551
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Так зебилы просто наконец-то прислушались к Петру, он же плохого не посоветует 5:40 https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/868164773317916/
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С начала постройте дорогк "Новая-Рудня" = "Выступовичи", между Беларусью и Украиной.
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Главное кричать.
А потом будут и дороги, и гиперлупы, и санитары, и дефицит уколов.
Вы кричите, тов. Криклий, оно вам воздастся галоперидолом.
Дороги сделай, дурак!
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наведите порядок на дорогах сначала. в южных областях по дорогам хреначат зерновозы с огромным перегрузом. по 100 тонн на один трак. никакие дороги такого беспредела не вынесут.
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По 300 ещё нет,но в прошлом году в Одесской области,проходила такая инфра по СМИ,на контрольных весах фиксировали что-то вроде 204 тонны.А сто тонн,это вообще реально.Сегодня был на зернотоке в агрофирма,так на сканию без малого шестьдесят тонн кукурузы грузили мужики,сколько там тара,не поинтересовался,но думаю брутто тонн за восемьдесят будет.
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Так в Украине семьи дорожных строителей пусть сидят голодными- тому що украинцы. А ВОТ ИЗ НАЛОГОВ ЭТИХ ЖЕ УКРАИНЦЕВ ВЛАСТЬ ПЛАТИТ зарплату БЕЛОРУСАМ. Дожили 😀😀😀😂
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Он як твій комент оперативно видалили, про це ніхто знати не має, бо ж вони то обіцяють, ідіоти.
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Пілять, та вже тисячі кілометрів таких доріг за останні роки збудовано. Полотно зрізали до основи, щебеневий шар, потім бетонний, а зверху асфальтобетон. Вже кілька років по таких дорогах їздимо. Ті ідіоти до нас, напевно з марсу впали, чи з мокшанії звалились.
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тю... а других авторитетов нема? Взять, например, Финляндию. Морозы стоят зимой лютые. Летом мошкара об асфальт головой лупится, сознание теряет, а дорогам все ни по чем. Правда, узковаты. И сетка по обочине, сетка, сетка, сетка. Шобы лоси и руская падаль через дорогу не бегала. Нет, скорее, шобы лоси. Кацапы - то так, задавил и дальше поехал...
Я так думаю, шобы быть успешными, надо ориентироваться и дружить с успешными. А Лукоморье в качестве примера...сомнительно...
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У них и тепломагистали если идут . то под дорогами, так сказать дороги с подгревом .
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а я видел, как периферийные дороги обдували авиадвигателем на тягаче. Вот идет дорога лесом, а там всё - лесом, от, скажем, Хельсинки, до Пори, и снегом обросла накатанным. Двигатель дунул - и весь лед нахер снесло... точнее, процесс не видел, но видел тягач, двигатель и результат. Я тогда отоваривался в фермерском гипермаркете на съезде сельских дорог...
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А почему не по примеру ФРГ? Стройте уже "дороги" по примеру мокшандии.
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"Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона" слышно с 2014-го года...
А уж после про гиперлуп было! Но эти явно еще не доросли до этого.
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как не доросли...ну что ты такое говоришь...бостууга... мне шо, премию с тобой делить придется? Переметнулся к порохоботам?
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Конечно. Беня что, зря цементные заводы покупал Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий - Цензор.НЕТ 847
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Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму!
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75 млрд. гривен, это 3 млрд долларов (курс 25). Берём среднюю стоимость 1 км бетонной дороги 3,5 млн. долларов и получаем 857,143 км новой дороги в год. Пойду работать в Мин. инфраструктуры экономистом, а то у них с математикой совсем плохо.
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Держат украинцев за лохов .
Вот и 4000 уе учителя уже получают 😀😀😀
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Где то читал , кого то из этой власти . то они вели просчет 2.5 млн долл -1 км .-1200 км обещали .
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Скептически настроен к Белоруси. Это не образец.
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*****-боли, словоблуди!!! А буває бетон без цементу?!
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Вообще то это называется асфальтобетон. Цензор опять на высоте.
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А у нас в Измаиле,мер только пару лет назад асфальтовый заводик отгрохал,теперь куды девать гудрон? Правда украсть денег таки успел, когда Порох приехал и взял его за фаберже , сказал что одеской области выделял больше всего,как своей родине,де деньги Андруша?Тыж мне свои выложишь ,из кармана! Так и шо вы думаете?
Мер срочно одолжил клетчатое одеяло, и лег в реанимацию.
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находчивый...и кудой его потом? В Татарбунары? Тудой?
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Какой пороз! Что бы научиться строить дороги как блорусы, нужно было убирать Порошенко, который даже этому мешал.
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НУ ЕСЛИ НА РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА НА НАШЕМ ДНЕПРОГЭСЕ НА НЕСЧАСТНЫХ 2-3 КИЛОМЕТРА (ВЗЯЛ С БОЛЬШИМ ЗАПАСОМ, ИБО ДЛИНА ПЛОТИНЫ ВООБЩЕ 760 МЕТРОВ) ПОТРАТИЛИ 100 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН (ЭТО ТОЛЬКО НА ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ!!!) Мы начнем строить автодороги с применением цементобетона по примеру Беларуси, - Криклий - Цензор.НЕТ 4448 , ТО 74 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН ДОРОЖНОГО ФОНДА - ЭТО СМЕХ И СЛЁЗЫ.
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мы начнем, мы будем, мы сделаем.... лучше партию переименуйте в "Пи*да народу". так будет точнее(((
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Ну ясно. До з бєлавтодором попиляєш. А "по прімєру" дойчавтодору нікєра не вийде ))) Наші чиновники як діти. Обов'язково проговориться. До речі, ще тиждень тому казали, що нема у нас ніякого досвіду і взяти ніде )))
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