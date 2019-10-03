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 Общество
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Все про:строительство (1641) Госархстройинспекция (30)

 Кадровые изменения позволили упорядочить работу ГАСИ по регистрации разрешительных документов на строительство, - Строкач

Кадровые изменения в разрешительном департаменте ГАСИ позволили наладить нормальный процесс отработки разрешительных документов на строительство. Это касается работы как должностных лиц в самом Департаменте, так и в регионах.

"Сегодня восстановлена нормальная рабочая коммуникация между Разрешительным департаментом и нашими территориальными органами. Взаимодействие происходит полностью с соблюдением требований законодательства. Например, если территориальный орган направляет положительное решение о выдаче разрешительного документа на объект строительства, то эта информация вовремя вносится Разрешительным департаментом в Единый реестр - без каких-либо необоснованных возражений", - отметил и.о. председателя Госархстройинспекции Александр Строкач, сообщается на сайте ГАСИ.

По его словам, на сегодня все управленческие решения направлены на восстановление прозрачности разрешительных процедур, обеспечение объективного, непредвзятого рассмотрения документов с соблюдением установленных сроков.

"Необходимо навести порядок в существующей разрешительной системе, обеспечить уже сегодня законное право субъектов градостроительства получать административные услуги в строительстве вовремя и без искусственных препятствий", - отметил Александр Строкач.

Источник: https://censor.net.ua/n3151938
 
 
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ГАСК для выдачи ДОЗВОЛУ будівництво берет определенную сумму с каждого квадратного метра. Это уже норма и они не стесняются об жтом говорить
Садить всех надо.
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