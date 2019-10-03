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 Политика Украины
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Все про:допрос (1222) СБУ (13884) Козак (28) Гитлянская (157) 112_Украина (46) Newsone (64) ZIK (11)

 Собственника телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" Козака допросили, но подозрения ему не выдвигали, - СБУ

Служба безопасности Украины опровергла сообщение о выдвижении владельцу ряда телеканалов Тарасу Козаку, соратнику Виктора Медведчука, обвинения в терроризме и легализации нажитых незаконным путем средств.

Об этом пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявила в комментарии изданию "Детектор медиа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Фейк. Он (Тарас Козак. – Ред.) народный депутат Украины, и для привлечения его к уголовной ответственности требуется согласие парламента", - сказала Гитлянская.

Как ранее передавал Цензор.НЕТ, Козак в четверг, 3 октября сообщил, что его допрашивали "по трем статьям" – терроризм, финансирование терроризма и легализация средств, полученных преступным путем.

"Это для меня сегодня было новостью. Спрашивали о телемосте, разные вопросы задавали. Отвечали, все нормально. Хочу сказать, что власть не останавливается", - сказал Козак.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Телеканалы Медведчука закрыли рты своим журналистам. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3151937
 
 
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тепер Моніка виконає соло на шкіряній сопілці Мертвечука
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Полякають, полякають зрадникаУкраїни, тай розпочнуть сажати хрін зна за що патріотів України.
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Та нічого йому і тим чорноротим не буде.
Продовжуватимуть свою агітацію за руцкій мир.
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Это наезд на свободу слова и честную, независимою журналистику. Я не понимаю, почему Шуфрич еще не побитый Собственника телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" Козака допросили, но подозрения ему не выдвигали, - СБУ - Цензор.НЕТ 9005
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в любой непонятной ситуации нужно бить Шухрича. Власника телеканалів "112 Україна", "NewsOne" і "ZIK" Козака допитали, але підозри йому не висували, - СБУ - Цензор.НЕТ 9367
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Он недоторканый и с немеряной наличкой Собственника телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и "ZIK" Козака допросили, но подозрения ему не выдвигали, - СБУ - Цензор.НЕТ 3947
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Та как они могут выдвинуть обвинения подельнику Зебила?
Странно, что вообще потревожили.
Не забудьте извиниться.
Зебилы, *****!
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Так что там с неприкосновенностью депутатской? В лужу перднули? Эта гитлянская так оправдывается,как будто Папу Римского взяли ни за что ни про что.
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за это все обман! не верю больше не одному слову Зеленского! Это все брехуны! Они никого не посадят! Каналы не заберут у Медведчука! Это все брехня и показуха! Они все одна ОПГ с рыгами!
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Зассали..а то куйло накажет.это вам не Пороху как гбрская помойка клепает уг.дела.а кацапским мразям вопросов нету...зеЛя подонок и предатель.
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