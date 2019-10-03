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 Политика Украины
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 Действия Зеленского во внешней политике контролирует Ермак, который до вчерашнего дня занимался съемками кино. МИД отстранен от процесса, - Безсмертный

Команда действующего президента Украины Владимира Зеленского на данный момент дезориентирована в вопросах внешней политики.

Об этом в эфире "Прямого" заявил бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы принято в Трехсторонний контактной группе в Минске то, что называется сейчас "формулой Штайнмайера". Я бы предлагал сейчас вести в Париж концепцию реинтеграции Донбасса и Крыма, тем самым предложить и Парижу, и Берлину абсолютно конструктивные вещи. Если не знаете, что делать, в материалах Минского процесса Трехсторонней контактной группы есть концепция, которая докладывалась, в том числе и мной, летом 2015 года. Там есть все ответы на вопросы, перед которыми сегодня очутился президент и его совершенно не профессиональная команда в вопросах внешней политики", - сказал политик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль торпедным ударом под названием "формула Штайнмайера" разгромил стратегию Зеленского. Происходящее - огромная ошибка, граничащая с преступлением, - Безсмертный

Он также отметил, что сегодня действия президента Зеленского в сфере внешней политики контролирует человек, еще недавно работавший в киноиндустрии.

"Сегодня Министерство иностранных дел отстранено от этого процесса. Функция министра Пристайко - только объяснять то, что делает президент. Очевидно, что на ушах у президента в вопросах внешней политики сидит господин Ермак - человек, который занимался до вчерашнего дня съемками кино, а сегодня стал асом в вопросах внешней политики. Вообще более парадоксальную ситуацию представить трудно. Человек, который ни дня не работала ни в системе внешней политики сегодня не просто выстраивает, реализует, контролирует внешнюю политику, но и контролирует действия президента в этой сфере. По моему мнению, в нормальной цивилизованной стране уже давным-давно подняли бы вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, который не обладает профессией в вопросах внешней политики", - подчеркнул Безсмертный.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".

Источник: https://censor.net.ua/n3151936
 
   
 Топ комментарии
 
За киношного президента голосовали, такой уровень и получайте.
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Певно пан Єрмак міжнародний діяч за ІНСТИНКТОМ!!!
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За киношного президента голосовали, такой уровень и получайте.
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Если честно,то он был настолько незаметен....Этот бессмертный. А теперь вдруг поумнел. Так не бывает. Тут пахнет заказухой падшего президента.
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Я не оправдываю Зеленского,так как ничего не ясно. Это плохо. Но папередники,чего добились ?
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прямой канал - те же порохоботы только подороже
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А чего тут неясного?петруся минскую кашу заварил и сдрыснул с поста президента с 8 миллирдами
А нам теперь расхлебывай...зе конечно попался на удочку *****,как впрочем и петруся,но тот (зе)хоть с благими намерениями лез в президенты ,а петруся для своего кармана
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Ты смотри, гад какой порошенко, специально выборы проиграл, чтобы бедную бубочку подставить. А благими намерениями твоего зе мы прямиком в ад летим...
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"Папередники" без армии сумели остановить войну там, где она стоит уже 5 лет. Цена в человеческие жизни, бесспорно, очень большая. Но "папередникам" никакой коз"руководитель дыры" не смел даже сказать, то Украина должна капитулировать.
Их есть за что критиковать, но только не за внешнюю политику. Бессмертного не зря новая власть убрала с ТКГ. Не угоден был, имея проукраинскую позицию.
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Вы оптимистка. Гиркин был выпущен в Донецк. Отсюда и война.Парад не дал добить врага под Иловайском. Одни факты.
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Да и в общем ситуация херовая,страна банкрот,люди бегут,у порохоботов только злорадство по всем показателям
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Ну так страна росла 14 кварталов подряд, ваш зе сам так говорил. Что ему мешает?
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Бессмертный был участником Минской группы, так что не лепи горбатого Игорь ХИРСКЛИ
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Игорюня, Бессмертный всегда был умен, хоть и не очень заметен, зато заметными были наши успехи в сдерживании кацапстана.
Ермак тоже был незаметен, и Богдан, и Гончарук, и Бакланов, и некто Данилов.
Зато теперь!
И что мы имеем сегодня?
Всего через 120 дней после прихода этой гопоты к власти твои донецкие земляки уже говорят о том, что Украина должна капитулировать!
Успех "новых лиц"?
Однозначно.
Здесь не заказухой, здесь вами воняет.
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Да при парашенке они Киев с Лондоном брали )) Это все болтовня.
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При Порохе они на тот свет потом отправлялись, а сейчас "преемники, смеют вякать такое, ибо знают: не тронут.
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Капитуляцию Украины петюня заложил в минском договорняке,зе всего лишь исполнитель
Не может он уже соскочить с минского договора уже НИкак
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какое справедливое замечание от настоящего фахiвця ...а где ты был когда юру луценку плокулолом делали .
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Еще спроси,где он был когда овощ азирова премьером назначал.
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Это были внутренние проблемы,а тут рашка со всеми вытекающими последствиями !
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эту внутреннюю проблему , сейчас в америке разгребают
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ты имеешь в виду секс-скандал с твоей Моникой ЗЕбенски ?
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Так пупс богдан напару с ермаком зелю пользуют? Многостаночник,блеать.
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Если почитать новости на этом сайте, то складывается впечатление что на 100 грн купюрах нужно печатать не Шевченка, а Безсмертного, как самого авторитетного и цитируемого укр. деятеля.
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Нацбанку придётся каждый день или неделю макет в печатном станке менять Дії Зеленського у зовнішній політиці контролює Єрмак, який до вчорашнього дня займався зйомками кіно. МЗС відсторонений від процесу, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 423
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В чем то он может и прав,чел он не глупый
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Меркель не носит платок на плечах , да и Макрон в зеленой футболке на переговорах Нормандской группьі в Париже - перебор. Автор фотошопа не знает о предстоящих четьірехсторонних переговорах на вьісшем уровне ? Там Путина будут иметь втроем.
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кухарки и парикмахер на месте, а военный явно лишний
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Безсмертный тоже человек с такими же пороблемами, как не вечность.
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Уровень этого безсмертного - это уровень любителя руских п...д некого Гриба. Помнится на Цензоре тоже такая неделька была типа каждые 3 часа вставлять новость про Гриба . "Гриб поспал, Гриб при смерти, Гриб почти умер,Гриб остается грибом". Про безсмертного один к одному в ленте! От корыта как двинули капец какой умный стал.
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Жаль, что на Савушкина дипломы не дают. Или дают? Расскажи нам.
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Ну, да послушать зебилов, так все вокруг тупые один клоун молодець, зебилизм походу не лечится
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Чем реально опасна капитуляция

Есть проблема, которую все уставшие от войны упускают из вида.
Она даже не в том, что на не подконтрольных территориях осталось запуганное население, люмпен с быдлом и боевики.
Она не в том, что выборы будут абсолютно сфальсифицированы.
Она не только в том, что представители ОРДИЛО в парламенте Украины будут блокировать любые про-европейские инициативы.

Представьте что Зеблан сделал все по хотелкам РФ:
- Псевдовыборы.
- Марионеточное правительство.
- Амнистия для боевиков.

А теперь представьте себе открытые границы, и что вся эта бандота, которая, по сути, грабила, убивала, отжимала жилье/транспорт/бизнес - беспрепятственно расползется по всей стране.
Представили?
Да-да, насилие, разбой, грабёж, убийства - это накроет страну такой лавиной, что ****** ровно все.

Нам предлагают этих бешеных собак понять и простить - и принять.
Но собаку которая почувствовала вкус крови, невозможно отучить - её можно только пристрелить.
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если монику под Украиной - то поставлю лайк - а так хрен цапам - дураков нема))))))
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зебилы - хватить писать об общем - шо все не такие - вы напишите - шо вы готовы сдать Украину и за сколько - думаю сумма у каждого будет разной - ну просто интересно цифры
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Портников пише, що Єрмак сплатуався з Д. Козаком і Сурковим, а це означає, що ми ризикуємо піти молдовським сценарієм. Там США, ЄС і Рашка спільно скинули Плахотнюка й привели до влади "блок комуністів і безпартійних" (Додон-Санду) під фактичним протекторатом Москви.
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«Команда действующего президента Украины Владимира Зеленского на данный момент дезориентирована в вопросах внешней политики.»
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В вопросах внутренней политики она по всей видимости еще больше дезориентирована.
Уж не знаю, в чем она реально хорошо ориентируется…
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как уводить прибыль, из Украине , от налогов
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"Коли в Держдепі мене запитали, чи можна дати мій номер Єрмаку, вони додали:" [Єрмак] - реальний юрист, на відміну від "рішали" Богдана". Він просто антипод Єрмака. Єрмак чесний; Богдан ні", - сказав Джуліані. На питання, хто саме застерігав його від зустрічі з Богданом, Джуліані відповів: "Волкер застерігав" Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3151869

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""Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы принято в Трехсторонний контактной группе в Минске то, что называется сейчас "формулой Штайнмайера"."
=============================
Наивный Безсмертный не читал или забыл инаугурационную речь слуги Коломойского?

"Не мы начали эту войну, но нам её заканчивать"
И добавил, что за сдачу Украины на кремлевских условиях готов расстаться с должностью - ради мира, ради усского мира.
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Я в шоке , дипломат без диплома рассуждают о дипломатии , МИД-е и вьісоких материях!
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Рома́н Петро́вич Бессме́ртный - украинский политик, государственный деятель, дипломат, один из авторов Конституции Украины, кандидат политических наук. Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств.
Народный депутат Украины II, III, IV и V созывов. С 1997 до 2002 г. был Постоянным представителем президента Леонида Кучмы в Верховном Совете Украины. В 2005 г. назначен вице-премьер-министром Украины по вопросам административно-территориальной реформы. Председатель Совета партии «Народный Союз - Наша Украина» (2005-2006 г.), председатель исполкома этой же партии (2006-2007 г.). Глава фракции «Наша Украина» в Верховном Совете (май - декабрь 2006 г.). Заместитель главы Секретариата президента Украины (2007-2008 г.).
С февраля 2010 г. по июнь 2011 г. - Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь.
Представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины с 2015 по апрель 2016 года и с 9 июля по 13 августа 2019 года.
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Съемки кино продолжаются, но теперь мы все - массовка, а главный режиссер и автор сценария - в Кремле. Жанр - трагикомедия.
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Згоден з попереднім дописувачем. А ще в ООН процитував персонажа Ернеста Хумінгуея, але воно ж мабуть книжки не читало і не знає що цей герой який казав, що війну не можна закінчити перемогою був - ДЕЗЕРТИРОМ!
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