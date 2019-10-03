 Действия Зеленского во внешней политике контролирует Ермак, который до вчерашнего дня занимался съемками кино. МИД отстранен от процесса, - Безсмертный

Об этом в эфире "Прямого" заявил бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ.

"Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы принято в Трехсторонний контактной группе в Минске то, что называется сейчас "формулой Штайнмайера". Я бы предлагал сейчас вести в Париж концепцию реинтеграции Донбасса и Крыма, тем самым предложить и Парижу, и Берлину абсолютно конструктивные вещи. Если не знаете, что делать, в материалах Минского процесса Трехсторонней контактной группы есть концепция, которая докладывалась, в том числе и мной, летом 2015 года. Там есть все ответы на вопросы, перед которыми сегодня очутился президент и его совершенно не профессиональная команда в вопросах внешней политики", - сказал политик.

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Он также отметил, что сегодня действия президента Зеленского в сфере внешней политики контролирует человек, еще недавно работавший в киноиндустрии.

"Сегодня Министерство иностранных дел отстранено от этого процесса. Функция министра Пристайко - только объяснять то, что делает президент. Очевидно, что на ушах у президента в вопросах внешней политики сидит господин Ермак - человек, который занимался до вчерашнего дня съемками кино, а сегодня стал асом в вопросах внешней политики. Вообще более парадоксальную ситуацию представить трудно. Человек, который ни дня не работала ни в системе внешней политики сегодня не просто выстраивает, реализует, контролирует внешнюю политику, но и контролирует действия президента в этой сфере. По моему мнению, в нормальной цивилизованной стране уже давным-давно подняли бы вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, который не обладает профессией в вопросах внешней политики", - подчеркнул Безсмертный.

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".