 Действия Зеленского во внешней политике контролирует Ермак, который до вчерашнего дня занимался съемками кино. МИД отстранен от процесса, - Безсмертный

Об этом в эфире "Прямого" заявил бывший представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный, передает Цензор.НЕТ.
"Я могу констатировать, что команда президента дезориентирована, она не понимает ситуации, в которой она находится. В противном случае, ни в коем случае не было бы принято в Трехсторонний контактной группе в Минске то, что называется сейчас "формулой Штайнмайера". Я бы предлагал сейчас вести в Париж концепцию реинтеграции Донбасса и Крыма, тем самым предложить и Парижу, и Берлину абсолютно конструктивные вещи. Если не знаете, что делать, в материалах Минского процесса Трехсторонней контактной группы есть концепция, которая докладывалась, в том числе и мной, летом 2015 года. Там есть все ответы на вопросы, перед которыми сегодня очутился президент и его совершенно не профессиональная команда в вопросах внешней политики", - сказал политик.
Он также отметил, что сегодня действия президента Зеленского в сфере внешней политики контролирует человек, еще недавно работавший в киноиндустрии.
"Сегодня Министерство иностранных дел отстранено от этого процесса. Функция министра Пристайко - только объяснять то, что делает президент. Очевидно, что на ушах у президента в вопросах внешней политики сидит господин Ермак - человек, который занимался до вчерашнего дня съемками кино, а сегодня стал асом в вопросах внешней политики. Вообще более парадоксальную ситуацию представить трудно. Человек, который ни дня не работала ни в системе внешней политики сегодня не просто выстраивает, реализует, контролирует внешнюю политику, но и контролирует действия президента в этой сфере. По моему мнению, в нормальной цивилизованной стране уже давным-давно подняли бы вопрос о том, что президент передал свои полномочия в вопросах внешней политики человеку, который не обладает профессией в вопросах внешней политики", - подчеркнул Безсмертный.
Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве, что Украина на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске согласилась на так называемую "формулу Штайнмайера".
А нам теперь расхлебывай...зе конечно попался на удочку *****,как впрочем и петруся,но тот (зе)хоть с благими намерениями лез в президенты ,а петруся для своего кармана
коз"руководитель дыры" не смел даже сказать, то Украина должна капитулировать.
Их есть за что критиковать, но только не за внешнюю политику. Бессмертного не зря новая власть убрала с ТКГ. Не угоден был, имея проукраинскую позицию.
Ермак тоже был незаметен, и Богдан, и Гончарук, и Бакланов, и некто Данилов.
Зато теперь!
И что мы имеем сегодня?
Всего через 120 дней после прихода этой гопоты к власти твои донецкие земляки уже говорят о том, что Украина должна капитулировать!
Успех "новых лиц"?
Однозначно.
Здесь не заказухой, здесь вами воняет.
Не может он уже соскочить с минского договора уже НИкак
Есть проблема, которую все уставшие от войны упускают из вида.
Она даже не в том, что на не подконтрольных территориях осталось запуганное население, люмпен с быдлом и боевики.
Она не в том, что выборы будут абсолютно сфальсифицированы.
Она не только в том, что представители ОРДИЛО в парламенте Украины будут блокировать любые про-европейские инициативы.
Представьте что Зеблан сделал все по хотелкам РФ:
- Псевдовыборы.
- Марионеточное правительство.
- Амнистия для боевиков.
А теперь представьте себе открытые границы, и что вся эта бандота, которая, по сути, грабила, убивала, отжимала жилье/транспорт/бизнес - беспрепятственно расползется по всей стране.
Представили?
Да-да, насилие, разбой, грабёж, убийства - это накроет страну такой лавиной, что ****** ровно все.
Нам предлагают этих бешеных собак понять и простить - и принять.
Но собаку которая почувствовала вкус крови, невозможно отучить - её можно только пристрелить.
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В вопросах внутренней политики она по всей видимости еще больше дезориентирована.
Уж не знаю, в чем она реально хорошо ориентируется…
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Наивный Безсмертный не читал или забыл инаугурационную речь слуги Коломойского?
"Не мы начали эту войну, но нам её заканчивать"
И добавил, что за сдачу Украины на кремлевских условиях готов расстаться с должностью - ради мира, ради усского мира.
Народный депутат Украины II, III, IV и V созывов. С 1997 до 2002 г. был Постоянным представителем президента Леонида Кучмы в Верховном Совете Украины. В 2005 г. назначен вице-премьер-министром Украины по вопросам административно-территориальной реформы. Председатель Совета партии «Народный Союз - Наша Украина» (2005-2006 г.), председатель исполкома этой же партии (2006-2007 г.). Глава фракции «Наша Украина» в Верховном Совете (май - декабрь 2006 г.). Заместитель главы Секретариата президента Украины (2007-2008 г.).
С февраля 2010 г. по июнь 2011 г. - Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Республике Беларусь.
Представитель Украины в политической подгруппе Трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины с 2015 по апрель 2016 года и с 9 июля по 13 августа 2019 года.