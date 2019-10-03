 Украина представила доказательства российской агрессии на Варшавском форуме безопасности. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Во время своей презентации я особенно хотел обратить внимание партнеров на то, что на оккупированных территориях активно действует Россия, и это совсем не гражданский конфликт", - сказал начальник центра гражданско-военного сотрудничества ООС ВСУ полковник Виктор Кевлюк.

Как сообщил украинский офицер во время презентации, все военное командование так называемых армейских корпусов "ЛНР" и "ДНР" - это действующие российские офицеры и генералы. Он отметил, что в рядах незаконных вооруженных формирований так называемых "республик" очень много граждан России. Во время пребывания на оккупированных территориях они временно получают "документы" фейковых республик. В подтверждение этого он представил присутствующим на брифинге западным партнерам документы одного и того же лица, которое было захвачено в зоне ООС: паспорт гражданина РФ и военное удостоверение "ЛНР". Участники брифинга активно интересовались представленными доказательствами, фотографируя эти документы.

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Кевлюк сообщил, что российские подразделения продолжают активно использовать средства разведки против украинских войск. С начала 2019 года зафиксировано более 500 случаев применения российских беспилотников в зоне ООС.

По его словам, в зоне ООС противник продолжает обстреливать украинские позиции, в частности, из запрещенных видов вооружения.

Офицер заметил, что россияне под предлогом защиты моста через Керченский пролив продолжают блокировать украинские порты в Азовском море.

Отвечая на вопрос западных партнеров, Кевлюк сообщил, что в зоне ООС сегодня находится 30 тыс. украинских военнослужащих.

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Он также отметил, что сотрудничество со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в регионе является нормальным.

На брифинге присутствовали представители Польши, США, Грузии, других стран Запада.