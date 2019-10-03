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 Украина представила доказательства российской агрессии на Варшавском форуме безопасности. ФОТО

Представители Минобороны проинформировали западных союзников о ситуации в зоне ООС и о роли России в происходящем на неподконтрольной части Донбасса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Во время своей презентации я особенно хотел обратить внимание партнеров на то, что на оккупированных территориях активно действует Россия, и это совсем не гражданский конфликт", - сказал начальник центра гражданско-военного сотрудничества ООС ВСУ полковник Виктор Кевлюк.

Как сообщил украинский офицер во время презентации, все военное командование так называемых армейских корпусов "ЛНР" и "ДНР" - это действующие российские офицеры и генералы. Он отметил, что в рядах незаконных вооруженных формирований так называемых "республик" очень много граждан России. Во время пребывания на оккупированных территориях они временно получают "документы" фейковых республик. В подтверждение этого он представил присутствующим на брифинге западным партнерам документы одного и того же лица, которое было захвачено в зоне ООС: паспорт гражданина РФ и военное удостоверение "ЛНР". Участники брифинга активно интересовались представленными доказательствами, фотографируя эти документы.

Украина представила доказательства российской агрессии на Варшавском форуме безопасности 01Украина представила доказательства российской агрессии на Варшавском форуме безопасности 02

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Кевлюк сообщил, что российские подразделения продолжают активно использовать средства разведки против украинских войск. С начала 2019 года зафиксировано более 500 случаев применения российских беспилотников в зоне ООС.

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По его словам, в зоне ООС противник продолжает обстреливать украинские позиции, в частности, из запрещенных видов вооружения.

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Офицер заметил, что россияне под предлогом защиты моста через Керченский пролив продолжают блокировать украинские порты в Азовском море.

Отвечая на вопрос западных партнеров, Кевлюк сообщил, что в зоне ООС сегодня находится 30 тыс. украинских военнослужащих.

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Он также отметил, что сотрудничество со Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в регионе является нормальным.

На брифинге присутствовали представители Польши, США, Грузии, других стран Запада.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151925
 
 
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После раздачи ****** паспортов лугандонцам будет сложнее доказывать - действительно ли там граждане паРаши или лугандонцы с паспортами паРаши...
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какая такая агрессия России ?-"Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе./Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется/"Слугу народа" продали запрещенному российскому "Яндексу" .Российский "Яндекс приобрел права на показ сериала "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины /Сериал "Слуга народа" вошел в тройку самых популярных в России.
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Да кому Украина нужна с её проблемами насущными и вездеснущими...
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Бывший руководитель ОБСЕ - Александр Хуг в 2016г. выдал следующую инфу: "Наши наблюдатели зафиксировали колонну бронетехники пересекающей российско-украинскую границу. Но определить какому государству принадлежит техника точно определить невозможно???"
Так и хотелось ему подсказать - бронетехника принадлежит Гондурасу
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А они нужны , эти доказательства , там , на Западе ? Им хоть живую обезьяну ихтамнетную приведи , всё равно будут делать круглые глаза и отрицать очевидное .
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Это примерно как скрутить душевную дулю в небо.
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