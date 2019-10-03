 Решение об утверждении новой делегации Украины в ПАСЕ будем принимать в ноябре, - Ясько

Об этом сообщила Ясько в кулуарах парламента, отвечая на вопрос Цензор.НЕТ, когда ожидать, что Украина подаст новую делегацию в ПАСЕ.

"Мы будем принимать это решение, как результат консультаций, которые будут происходить в последующие недели. И в ноябре будет огромная встреча, где мы ждем наших партнеров здесь в Киеве и уже будем принимать решение после этого" - отметила она.

Напомним, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая состоится с 30 сентября по 4 октября. "Это будет способом реагирования Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций Ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", - пояснила Елизавета Ясько.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+"