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 Экономика
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Все про:налоги (2677) Налоговый кодекс (1282)

 Принятие законопроекта №1210 грозит уничтожением всей горнодобывающей промышленности, - нардеп

Принятие законопроекта №1210, который повышает плату за добычу железной руды, грозит стране не просто остановкой роста экономики и ВВП, но и уничтожением всей горнодобывающей промышленности.

Как рассказал OBOZREVATEL внефракционный депутат Дмитрий Шпенов, повышение ренты на добычу железной руды критикуют все известные международные организации. По его словам, Украина может стать страной с самой высокой рентой.

"Это популистический подход по данному законопроекту. Все международные организации, как, например, PricewaterhouseCoopers, сделали заключение, что у нас будут самые дорогие рентные платежи в мире по всем горно-добывающим компаниям. Себестоимость нашей добычи никак не сравнится, например, с рудой, которая добывается в Австралии. Укрметаллургпром и Федерация металлургов Украины также выступили категорически против", – сказал Шпенов.

Он отметил, что остановка даже одного ГОКа грозит невероятными потерями украинской экономики. Более того, может остановится весь Кривой Рог, который, фактически, существует благодаря горнодобывающей отрасли.

"Это не просто потеря конкурентоспособности нашей страны с экспортной позиции. Из тех населенных пунктов, где находятся горно-добывающие предприятии просто люди разъедутся. Их не останется на территории Украины. Например, в Кривбассе и так очень тяжелая ситуация по поводу рабочих мест, а так будет вообще катастрофа. Огромный город превратится в населенный пункт, потому что без ГОКов не существует таких городов, как Кривой Рог. Это город горняков и металургов. Это катастрофа, этого нельзя допустить", – отметил Шпенов.

Он добавил, что от повышения ставок пострадает не только горнодобывающая отрасль, но и вся экономика страны.

"Ни о каком росте экономики, который прогнозирует премьер-министр, не может быть и речи. Если закроют два-три ГОКа – это будет катастрофа", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроектом №1210, предлагается не только повысить рентную плату за добычу железной руды с 8% до 10%, но и увеличить нижний порог рентабельности железорудного сырья с 14-25% до двойной учетной ставки НБУ – сегодня это 33%. Также предлагается в качестве базы для налогообложения брать стоимость товарной продукции (в т.ч. концентрата, агломерата, окатышей) с содержанием Fe62-67% вместо стоимости добытой руды с содержанием Fe16-30%.

Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше чем в Австралии, Бразилии и Китае.

Источник: https://censor.net.ua/n3151922
 
 
 Топ комментарии
 
там это, ахметов цензор не купил? первые 50 раз интересно читать, как бедные олигархи пострадают, но может хватит ?
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Катастрофааа...кукарекуууу... Олигархам 300% прибыль пополам делят.
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Президент Украины Коломойский ясно дал понять в интервью на Цензоре, что рента будет по любому, все что он говорил в интервью почти все уже сбылось, осталось добить горнорудную и вернуть Притват группе Приват и все будети ок , для Бени. Правда можно так и Украину похоронить, но то издержки бизнеса.
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Дмитрий Шпенов =
В 2007-2012 годах - был избран в ВР по спискам Партии регионов под № 142
Дальше эту галиматью можно не читать...
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там это, ахметов цензор не купил? первые 50 раз интересно читать, как бедные олигархи пострадают, но может хватит ?
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Так они каждый день по несколько раз об этом пишут, уже бы добавляли в заголовок "на правах рекламы" или "статья заказная".
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ну ты и дебил етим законом банкротят предприятия а потом беня их купит даром
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Президент Украины Коломойский ясно дал понять в интервью на Цензоре, что рента будет по любому, все что он говорил в интервью почти все уже сбылось, осталось добить горнорудную и вернуть Притват группе Приват и все будети ок , для Бени. Правда можно так и Украину похоронить, но то издержки бизнеса.
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***** ничего не решает и не решал, это кукла порося, шоб пугать барыг другим барыгой
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Сегодня звание имбицил дня безоговорочно твое 😁
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Голосуй за Шоколапки, а то Приватбанк Беня забере.
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а где тут связь - у власти предатели Украины и ее грабители - факт
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Ну и хватит добывать, пора уже что-то производить не из каменного и бронзового века. Хватит в мире и одной бензоколонки
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Без металу будеш "праизвадиць"? З китайського аліекспреса?
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а шо проізводім? весь метал без обработки йде на експорт - вертаєця тими аліекспресами
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Скажу більше, навіть "95-й квартал" і той імпортний, правда для його виробництва метал зовсім не потрібен.
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Звичайно, навіщо експорт, ще грошей за нього дадуть, потім проблема куди їх дівати...
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вони пишуть собі рентабельность 14% та платять налог на показане "добуте" 8% - то тих грошей не вистачить шоп в государстві бухгалтерію утримувати
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Так наш славетний премєрміністр вже оприлюднив свій план на розвиток економіки України, ні яких промислових підприємств кабмін будувати не збирається. Землю розпродати, а населення... утилізувати, тому що для функціонування сільского господарства достатньо 1% населення.
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Для с/х недостаточно даже текущего населения
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С/х нельзя автоматизировать, только механизировать
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Точно, замість бригади тіток з сапками один тракторист з культиваторм.
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Тракторист это тоже механизация, но не автоматизация.
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не народ на колиму отправят по формуле штейнмаэра
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Консервы ахметовские протухли уже за долгие годы, но все равно продолжают открываться и вонять.
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Та и хрен с ней ,той промышленностью ...Белов то!Тут Моника Украину хоронит,а туи какая-то промышленность.Да шут с ней!
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Так переживаю, как там немецкие брюргеры без Украинского сырья(((
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Катастрофааа...кукарекуууу... Олигархам 300% прибыль пополам делят.
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Та да, там кілька тисяч замурзаних олігархів рудокопів з дружинами і дітьми засратими без роботи залишаться. Ура зєбєням!
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Ось так прямо і "без роботи", бо якийсь баригівський плакальник вчинив чергову істерику. Всі ці "ахметки" і про кінець світу розкажуть,якщо хтось їхні непомірні апетити надумає трохи вгамувати.
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стесняюсь спросити, згідно конституції, кому належать у нас надра?правильно олігархам. так невже за їх використання вони ще й платити повинні?
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ах, цей чарівний закон 1210!
це ж який в зюзіків економічний талант: одним законом покласти всю економіку!
браво!
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Всю экономику. Ни одно промышленное предприятие Украины не входит даже в десятку крупнейших налогоплательщиков Украины. Зато бодро докладывают о миллиардах долларов экспорта. Получается что они работают на карман владельца.
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Тут країні *******!!! А вони про якусь промисловість не мають спокою.
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Думаєте їх хвилює незалежність від Мацкви?
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Та и фиг с ней! Сгорел сарай, гори и хата!
Зеленский будет снимать кино с Крузом и продавать его в Голливуд!
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В 2007-2012 годах - народный депутат Украины шестого созыва (избран по спискам Партии регионов под № 142).

На досрочных парламентских выборах 2014 года повторно избран как самовыдвиженец по одномандатному избирательному округу № 37 (Днепропетровская область), набрав 39,2% голосов. Вошёл во фракцию Оппозиционного блока.

Независимый ыксперд!
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Затрахали олигархи уже свистеть тут . Примут повышение ренты , утретесь и будете работать, не подохните . .
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Та нічого страшного з ахметовим та жеваго не станется,десятиляттями були в них привілеї,поставали в найбіднішій країні мільярдерами,якщо скотятся до мультимільонерів це не смертельно,переживуть
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досить скиглити, зелєбобіки краще знають що робити
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А що. Я ось за цей закон. Хай буде як тут зебіли оруть. "Барьба с алігархімі!!! Мєньшє в апшорьі вьівадіть будут!!"
Ну викинуть потім пару лямів зебнів на мороз. Ну і туди й дорога. Мають же вони нести хочь якусь відповідальність за свій вибір.
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яким чином добування руди пов'язано з генерацією тепла?
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То, Ахмєтов поїде копати в Австралію? Щось вони перестали порівнювати з Рашкою де, їм так подобається.
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ЗІ: крім ренти важливо ще пам'ятати, які в тій же Австралії вимоги до екології добуваючої промисловості. Може тому вони всі сидять тут, а не їдуть в австралії.
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