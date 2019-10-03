 ОАСК запретил АМКУ штрафовать табачного монополиста "Тедис", превращая комитет в дефективный орган

Об этом сообщила в фейсбуке бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

Она отмечает, что это было сделано путем принятия судом постановления об обеспечении иска, которым АМКУ фактически запрещено принимать любое решение по этому делу до того, как суд рассмотрит иск "Тедиса" касательно процессуальных, по мнению истца, нарушений АМКУ.

"Это не является нормой для развитого правового государства, ведь подобное блокирование расследования за счет просто подачи иска, превращает конкурентное ведомство в дефективный орган, не способный защитить конкуренцию и прекратить антимонопольные злоупотребления. Это прямое вмешательство судебной ветви власти в расследования АМКУ", - подчеркивает Загребельская.

Она напоминает, что данная практика уже применялась ранее, но позже была прекращена, когда судьи поняли, что государство будет бездействовать и за такие решения им удастся избежать наказания.

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Загребельская также настаивает на принятии ряда незамедлительных мер.

"Верховный суд должен выразить свою четкую позицию о недопустимости такой практики, апелляционные суды должны отменять подобные решения, органы, наделенные законодательным правом привлекать судей к ответственности, должны оценивать подобные акты, правоохранительные органы, при наличии признаков преступления, должны возбуждать уголовные производства и вместе с судебной системой обеспечивать неотвратимость наказания за подобные преступления", - подытожила она.