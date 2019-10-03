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Все про:суд (22588) Антимонопольный комитет (336) штраф (857) Окружной админсуд Киева (23)

 ОАСК запретил АМКУ штрафовать табачного монополиста "Тедис", превращая комитет в дефективный орган

Окружной административный суд Киева запретил Антимонопольному комитету Украины налагать штраф на табачного монополиста "Тедис Украина".

Об этом сообщила в фейсбуке бывшая госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская, передает Цензор.НЕТ.

Она отмечает, что это было сделано путем принятия судом постановления об обеспечении иска, которым АМКУ фактически запрещено принимать любое решение по этому делу до того, как суд рассмотрит иск "Тедиса" касательно процессуальных, по мнению истца, нарушений АМКУ.

"Это не является нормой для развитого правового государства, ведь подобное блокирование расследования за счет просто подачи иска, превращает конкурентное ведомство в дефективный орган, не способный защитить конкуренцию и прекратить антимонопольные злоупотребления. Это прямое вмешательство судебной ветви власти в расследования АМКУ", - подчеркивает Загребельская.

Она напоминает, что данная практика уже применялась ранее, но позже была прекращена, когда судьи поняли, что государство будет бездействовать и за такие решения им удастся избежать наказания.

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Загребельская также настаивает на принятии ряда незамедлительных мер.

"Верховный суд должен выразить свою четкую позицию о недопустимости такой практики, апелляционные суды должны отменять подобные решения, органы, наделенные законодательным правом привлекать судей к ответственности, должны оценивать подобные акты, правоохранительные органы, при наличии признаков преступления, должны возбуждать уголовные производства и вместе с судебной системой обеспечивать неотвратимость наказания за подобные преступления", - подытожила она.

ОАСК запретил АМКУ штрафовать табачного монополиста Тедис, превращая комитет в дефективный орган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151920
 
   
 Топ комментарии
 
Точно. И это ты называешь "критикой по существу"? Решение суда, с которым Порошок ничего не смог за 5 лет сделать, а Зеля этот гадюшник должен был переделать за пару месяцев?
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ответку. по сепарам только ответкой.
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Если вы бросите курить, то государство обеднеет. Вот и вся политика команды Зе. Не здоровье граждан как будущее экономических достижений, а продажа табачных изделий для наполнения бюджета
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А если еще и выпивать бросите, то все - дефолт ОАСК запретил АМКУ штрафовать табачного монополиста "Тедис", превращая комитет в дефективный орган - Цензор.НЕТ 7914 ОАСК запретил АМКУ штрафовать табачного монополиста "Тедис", превращая комитет в дефективный орган - Цензор.НЕТ 877
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це ще судді Пороха, чи вже Шмарклі? можна було за півроку навести лад з цим упоротим адміністративним судом
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Як навести? Законних шляхів немає - у нас же незалежна суддівська система - судді просто не прийшли на аттестацію, тому, що у дні цієї аттестації всі вони хворіють. Всі розуміють, що це брехня, але вдіяти нічого законно не можна.
Мабуть тому й хотять прийняти цей законопроект, що його вже почали критикувати, бо вім посягає на незалежність суддівської системи. А не може бути незалежною та недоторканою система, у якій рулять такі непорядні покидьки, як Вовк та інші судді ОАСК.
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тобто, в Києві, щоб змінити мера, бобіки поклали на Конституцію, а з якимось сраним судом - це проблема? Не здається вам, що тут якийсь вибірковий підхід?
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ВОТ И ВСЕ ПРАВОСУДИЕ - ПО ЗЕЛЕНСКИ ИЛИ КАК СЕЙЧАС УЖЕ ГОВОРЯТ - ПО МОНИКОВСКИ
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Точно. И это ты называешь "критикой по существу"? Решение суда, с которым Порошок ничего не смог за 5 лет сделать, а Зеля этот гадюшник должен был переделать за пару месяцев?
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ну ведь не переделал и не за пару ,а уже за минимум 4 месяца - обещал а не делает - факт - возрази
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и это последний раз - а то я обратку начну и тебе точно не понравиться
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ответку. по сепарам только ответкой.
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Прошел ровно месяц, как Зеля пообещал еженедельно снимать мантии с недобросовестных "судей Пороха".
Может, напомнишь, сколько мантий за это время снято, в том числе и в ОАСК?
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Нельзя превратить в дефективного рождённого дефективным...
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АМКУ не хочет расследовать как сотовые операторы "независимо друг от друга" сделали 13 месяцев в году? Не-а?
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Окружной суд берет пример с Московского Басманного суда. Одинаковые мрази сидят и там, и там.
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