 ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами

Европейский союз утвердил правила выдачи виз жителям неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Документ, разработанный Еврокомиссией и Европейской службой внешней деятельности, содержит перечень критериев, которые помогут консульствам различать обычные паспорта граждан России и те, которые Москва с апреля выдает жителям оккупированной части Донбасса.

Согласно новым правилам, любые визовые заявления от жителей оккупированной части Донбасса должны подаваться только в консульства на территории Украины независимо от гражданства.

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Новые правила выдачи виз Еврокомиссия уже направила странам Европейского союза и Шенгенской зоны.

Как отмечают в пресс-службе Европейской комиссии, правила базируются на выводах Европейского совета от 20 июня 2019 года, которые определили, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса.

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