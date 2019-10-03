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 ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами

Любые заявления на получение визы жители оккупированных районов могут подавать только на подконтрольной Украине территории.

Европейский союз утвердил правила выдачи виз жителям неподконтрольных правительству Украины территорий Донецкой и Луганской областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Документ, разработанный Еврокомиссией и Европейской службой внешней деятельности, содержит перечень критериев, которые помогут консульствам различать обычные паспорта граждан России и те, которые Москва с апреля выдает жителям оккупированной части Донбасса.

Согласно новым правилам, любые визовые заявления от жителей оккупированной части Донбасса должны подаваться только в консульства на территории Украины независимо от гражданства.

Читайте на Цензор.НЕТ: ГПУ расследует факты массовой выдачи украинцам паспортов Венгрии, Румынии, Польши и РФ

Новые правила выдачи виз Еврокомиссия уже направила странам Европейского союза и Шенгенской зоны.

Как отмечают в пресс-службе Европейской комиссии, правила базируются на выводах Европейского совета от 20 июня 2019 года, которые определили, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса.

Также на Цензор.НЕТ: Не знаем ни одного случая предоставления виз по паспортам РФ, выданным жителям оккупированного Донбасса, - МИД Германии

Источник: https://censor.net.ua/n3151919
 
   
 Топ комментарии
 
А якого зуя їм взагалі робити в ЄС?
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Зрада!!! Це капітуляція!! Україну зливають!ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами - Цензор.НЕТ 5616
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ЕС прямым текстом заявляет что им без разницы какое гражданство у дамбасян, и они будут выдавать визы по кацапским паспортам только через посольства на территории Украины, таким образом де-факто признавая эти паспорта, не взирая на их заявления о непризнании. А зебильные боты и в этом умудрились найти мегаперемогу.
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Зрада!!! Це капітуляція!! Україну зливають!ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами - Цензор.НЕТ 5616
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ЕС прямым текстом заявляет что им без разницы какое гражданство у дамбасян, и они будут выдавать визы по кацапским паспортам только через посольства на территории Украины, таким образом де-факто признавая эти паспорта, не взирая на их заявления о непризнании. А зебильные боты и в этом умудрились найти мегаперемогу.
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...правила базируются на выводах Европейского совета от 20 июня 2019 года, которые определили, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса.
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Там объяснять чего либо бесполезно - в любом случае выходит зрада зрадная.
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Ну, да никогда такого не было, чтобы еврошлюшки говорили одно, а делали другое, не признают аннексию Крыма, а их бизнес торгует там вовсю, не напрямую, а через прокладки или например направляя турбины якобы не в Крым.
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У тебя реально непробиваемая броня во лбу.ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами - Цензор.НЕТ 8647
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интересно, а посольство на территории Украины с какого перепугу будет принимать документы на визу от рассеян?
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Там спрашивать или обьяснять чего либо басполезно.
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Не сцы. После выборов сможешь получать визу просто в Донецке. В том числе и с росийским паспортом.
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теж не розумію, воюють фактично проти того щоб Україна була в ЕС, і самі ж туди пруться.
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Я б не наважився пояснювати цей феномен без профільної медичної кваліфікації. ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами - Цензор.НЕТ 2371
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А я б впускав їх у ЄС - бо ЄС теж не відчуває (втомилась) від війни. До того ж їм будуть цікаві екшини типу "Взяття Метро", селфі з обломками літака чи Путін - ввєді!
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Опять крымчан забыли. Как это домбасянам с рускими паспортами можно визы давать, а возвратившимся в родную говень нет???
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А статью прочесть вера не позволила, да?
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Крымские рос.аусвайсы давным давно в ЕС не принимают.
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Дай бог. В Китае, к сожалению, принимают еще как.
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Для тех, кто соевый идиот: "Согласно новым правилам, любые визовые заявления от жителей оккупированной части Донбасса должны подаваться только в консульства на территории Украины независимо от гражданства.Как отмечают в пресс-службе Европейской комиссии, правила базируются на выводах Европейского совета от 20 июня 2019 года, которые определили, что Европейский союз не признает российские паспорта, выданные на неподконтрольных правительству Украины территориях Донбасса."(с)
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Для зебильного идиота - "Согласно новым правилам, любые визовые заявления от жителей оккупированной части Донбасса должны подаваться только в консульства на территории Украины независимо от гражданства", то есть им будет все равно с каким паспортом придут дамбасяне в их посольство на нашей территории. Типичное поведение еврошлюшек, и лохам зебильным впарить мегаперемогу и с кацапскими партнерами не поссориться.
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Для бронелобых соевых идиотов: "Набор критериев в разосланных инструкциях поможет консульствам государств-членов ЕС идентифицировать российские паспорта, выданные жителям ОРДЛО.
"Они могут послужить основой для политики непризнания, которая будет применяться государствами-членами при осуществлении их исключительной компетенции", - говорится в сообщении"(с).
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Я понимаю , что ты зебил, но зачем же так откровенно акцентировать внимание на твоей ущербности - еще раз специально для зебилов - "Согласно новым правилам, любые визовые заявления от жителей оккупированной части Донбасса должны подаваться только в консульства на территории Украины независимо от гражданства", хотели бы не признавать паспорта, то требовали бы для визы только украинский паспорт, и никак иначе.
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Да уж... У меня более к тебе вопросов не имеется.ЄС затвердив правила видачі віз для жителів окупованого Донбасу, зокрема з російськими паспортами - Цензор.НЕТ 4
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Конечно не имеется, ты ж ведь зебил, для вас же светоч знаний Г+Г, а там наверняка уже про мегаперемогу рассказали.
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Он в шоке!
Прочитал только название, а ты его опередил на целую минуту...
Что-то підлога тормозит...
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пусть по золотому кальцу россии катаются!)))
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в том числе с российскими паспортами - очень пугает фраза - это получается нет различия между паспортами украины и россии - большая победа зелени
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Истчо адно статью прочесть не асилившее... ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами - Цензор.НЕТ 6037
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Ну да все кругом идиоты, только зебильный бот самый умный, в любом гуане способен найти мегаперемогу.
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Я тебе уже приводил цитаты, а ты зебильное (впрочем как всегда это у зебильного стада) явно не умеешь читать и думать (хотели бы не признавать, выдавали бы визы только по украинским паспортам)
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Документ, разработанный Еврокомиссией и Европейской службой внешней деятельности, содержит перечень критериев, которые помогут консульствам различать обычные паспорта граждан России и те, которые Москва с апреля выдает жителям оккупированной части Донбасса.Источник: https://censor.net.ua/n3151919
То есть ЕС признала террористов?
Зебилы вы это сделали разом!
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Третий умственно одаренный вылез! ЕС утвердил правила выдачи виз для жителей оккупированного Донбасса, в том числе с российскими паспортами - Цензор.НЕТ 2469
Асиль прочесть статью, у тебя получится, будь уверен в своих силах!!
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распечатай в методичке красным:
Любые заявления на получение визы жители оккупированных районов могут подавать только на подконтрольной Украине территории.Источник: https://censor.net.ua/n3151919
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Согласно новым правилам, любые визовые заявления от жителей оккупированной части Донбасса должны подаваться только в консульства на территории Украины НЕЗАВИСИМО ОТ ГРАЖДАНСТВА Источник: https://censor.net.ua/n3151919
А в Украине одно гражданство или можно иметь еще одно?
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Так же как и шоколадный ***** де-факто с 2014 года, согласившись на условия террористов , и разрешив перемещение через линию фронта .
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Встречал людей, которые умеют читать, но не умеют писать. Но наоборот... Здрасте.
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мне что здесь нравится: условный мокша из условного ростова будет долго ждать визу, пока его не проверят, что он не из лугандона.
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думаю что отказов для даунбасян будет больше, еще и границу переехать нужно а там по польски спрашивают могут с чеомданами и назад завернуть.
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зная не понаслышке бюрократию европейских консульств, проблемы возникнут у русни из мест, где выдают паспорта лугандонским оркам. а их номера паспортов рано или поздно попадут в оборот.
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Полная лажа. Жители бимбаса путешествуют в Европу по безвизу с украинским паспортом. Им открывать визу в расейском паспорте и даром не надо.
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