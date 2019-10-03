EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  203  3
Все про:ПАСЕ (1473) Елизавета Ясько (9)

 Мы хотим, чтобы существовал механизм привлечения к ответственности стран, которые нарушают правила работы ПАСЕ, - глава украинской делегации Ясько

Глава украинской делегации в ПАСЕ Ясько провела более 30 встреч в Ассамблее по украинской позиции.

Об этом сообщила в кулуарах парламента председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Украины Елизавета Ясько, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы приняли решение не ехать, а проводить консультации. И последние три дня я провела более 30-40 встреч в двустороннем и многостороннем форматах с различными делегациями, с различными политическими группами, где была проговорена украинская позиция, мной очень четко указано, почему у нас сейчас такая позиция и что мы вообще ожидаем от парламентской ассамблеи. Мы хотим, чтобы существовал определенный механизм привлечения к ответственности тех стран, которые нарушают правила работы ПАСЕ, и сейчас работаем над тем, чтобы такой механизм и наши предложения были учтены", - отметила Ясько.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+"

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+".

Источник: https://censor.net.ua/n3151916
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
странно, хотим, а делегацию сформируем к новому году. может лучше покинуть официально, громко хлопнув дверью,
 показать весь комментарий
 
в пасе уже предупредили - уйдёте, не будете выполнять регламент, не пустим новую делегацию. вот и страдают фигнёй вместо того чтоб работать
 показать весь комментарий
 
Да что она,черт побери,такое хочет?! Рашка платит деньги-рашка в пасе. Вот и все дела.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх