 Мы хотим, чтобы существовал механизм привлечения к ответственности стран, которые нарушают правила работы ПАСЕ, - глава украинской делегации Ясько

Об этом сообщила в кулуарах парламента председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Украины Елизавета Ясько, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы приняли решение не ехать, а проводить консультации. И последние три дня я провела более 30-40 встреч в двустороннем и многостороннем форматах с различными делегациями, с различными политическими группами, где была проговорена украинская позиция, мной очень четко указано, почему у нас сейчас такая позиция и что мы вообще ожидаем от парламентской ассамблеи. Мы хотим, чтобы существовал определенный механизм привлечения к ответственности тех стран, которые нарушают правила работы ПАСЕ, и сейчас работаем над тем, чтобы такой механизм и наши предложения были учтены", - отметила Ясько.

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В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+".