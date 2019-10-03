EN|RU|UK
Темы дня: Формула Штайнмайера Выборы в США и Украина Правосудие Бюджет-2020 Силовики Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1711  32
Все про:ПАСЕ (1473) Елизавета Ясько (9)

 У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+"

Украина в ПАСЕ создала совместную группу со странами Балтии для возвращения доверия к институции.

Об этом сообщила в кулуарах парламента председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Украины Елизавета Ясько, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас маленькая победа. Во вторник, вместе со странами Балтии - Латвия, Литва, Эстония, а также Грузия и Украина подписали заявление о том, что мы создаем группу "Балтик+", которая на постоянной основе будет работать, проводить консультации для того, чтобы выработать решение и привлекать более широкий круг государств и парламентариев для обсуждения, для нахождения путей, для возвращения доверия к институту Совета Европы", - рассказала Ясько.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Включение в состав делегации РФ "депутатов", "избранных" на территории оккупированного Крыма, недопустимо, - Сенцов в ПАСЕ

Следующая встреча группы состоится в ноябре.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+".

Источник: https://censor.net.ua/n3151914
 
   
 Топ комментарии
 
нехай там рашистскі свині відпочивають.
 показать весь комментарий
 
Еще надо создать кружок по вязанию крючком - уже две "маленькие победы" будет.
 показать весь комментарий
 
пасе россию обратно приняло, а украинцы группу создали по возвращению доверия пасе У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+" - Цензор.НЕТ 4146
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Балтика 7 вообще легко, нужно только Польшу и Англию принять.))
 показать весь комментарий
 
 
Еще надо создать кружок по вязанию крючком - уже две "маленькие победы" будет.
 показать весь комментарий
 
 
пасе россию обратно приняло, а украинцы группу создали по возвращению доверия пасе У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+" - Цензор.НЕТ 4146
 показать весь комментарий
 
 
хуже. Поколение инстаграмма и фейсбука.
Она не в курсе что политика - это не создать группу "кто сильенй выпятит жопу" и собрать в ней кучу лайков.
 показать весь комментарий
 
 
Мой муж -очень мудрый и опытный руководитель
Он сказал- К ВЛАСТИ ПРИШЛИ ЛЮДИ С КУПЛЕННЫМИ ДИПЛОМАМИ В 90 годах
Полная некомпетентность
 показать весь комментарий
 
Чего вы орете, как белый медведь в теплую погоду?
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
 показать весь комментарий
 
львы, тигры и одна гиена -це страшная и авторитетная организация, вся европа плюс рашка мысленно содрогнулись и пишут планы по капитуляции
 показать весь комментарий
 
 
нехай там рашистскі свині відпочивають.
 показать весь комментарий
 
 
правильно, мы в знак протеста в других отелях засядем.
 показать весь комментарий
 
москалики вирішили загидити собою всю Європу ?
 показать весь комментарий
 
 
Украину дикредитируют по всем фронтам. И одерживают победки.. нажаль.
 показать весь комментарий
 
Я бачу в цій темі три тролячих комента від різних ніків, плюс три таких самих лацкаря.
 показать весь комментарий
 
лично меня интересует тематика, а поиск троллей - это удел не очень морально здоровых людей. имхо ))
 показать весь комментарий
 
так і мене цікавить "тематика" дописувачів.
 показать весь комментарий
 
Треба було створювати групу "росія -"
 показать весь комментарий
 
 
это не у вас "маленькая победа"...это еще идет по-накатанной прошлой контактной группой...
а у вас маленькая победа - в кулуарах сигареты стрелять чтобы пагаварить с пробегающими мимо в туалет...
(извините)
 показать весь комментарий
 
 
В росії ?
Замість православія секта *****.
 показать весь комментарий
 
 
Шановна пані, якщо ви хочете розмовляти зі мною, будь ласка, перейдіть на нормативну лексику. Якщо немає, вибачте, що потурбував.
 показать весь комментарий
 
Я в рамках нормативної лексики.
Чи ви соромитесь прізвища президента РФ ?
Да, цікаве.. але що поробиш, якщо він ****** народився.
 показать весь комментарий
 
в рамках нормативної лексики-Вова пенис У нас маленька перемога, - Ясько про створення в ПАРЄ групи "Балтік+" - Цензор.НЕТ 4342
 показать весь комментарий
 
а може це прибалти створили? можливо так чесніше сказати?
 показать весь комментарий
 
 
Ясько тупая.... если честно, это у меня от души идёт. Я не люблю порохоботов и всю их камарилью, но Ясько - это продолжение порохоботской камарильи. Только вчитайтесь в текст и ощутите размер этого "ни о чём"....
"Латвия, Литва, Эстония, а также Грузия и Украина подписали заявление о том, что мы создаем группу "Балтик+", которая на постоянной основе будет работать, проводить консультации для того, чтобы выработать решение и привлекать более широкий круг государств и парламентариев для обсуждения, для нахождения путей, для возвращения доверия к институту Совета Европы"
Вспомнился текст из прошлого и песни....
"На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на укрепление процесса интеграции в Европе.
Выступали главы делегаций и члены правительств.
А я не похал... я взял удочки и пошёл на рыбалку...."
 показать весь комментарий
 
это пока в пасе сидит старый состав делегации. как только состав сменится в новом году так и привет
 показать весь комментарий
 
Соседи по несчастью. Вот только каким боком Грузия и Украина к Прибалтике?
Или канал к морю строить задумали?
 показать весь комментарий
 
Этой дуре, когда подписывали заявление о приеме на работу, забыли сказать что ее цель - работать, общаться вживую с другими людьми, а не создавать группки как в фейсбуке и собирать лайки.
"Пабеда", блдь. Стыдобище.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх