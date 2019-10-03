 У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+"

Об этом сообщила в кулуарах парламента председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Украины Елизавета Ясько, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"У нас маленькая победа. Во вторник, вместе со странами Балтии - Латвия, Литва, Эстония, а также Грузия и Украина подписали заявление о том, что мы создаем группу "Балтик+", которая на постоянной основе будет работать, проводить консультации для того, чтобы выработать решение и привлекать более широкий круг государств и парламентариев для обсуждения, для нахождения путей, для возвращения доверия к институту Совета Европы", - рассказала Ясько.

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Следующая встреча группы состоится в ноябре.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.

В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+".