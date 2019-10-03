 У нас маленькая победа, - Ясько о создании в ПАСЕ группы "Балтик+"

Об этом сообщила в кулуарах парламента председатель постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Украины Елизавета Ясько, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
"У нас маленькая победа. Во вторник, вместе со странами Балтии - Латвия, Литва, Эстония, а также Грузия и Украина подписали заявление о том, что мы создаем группу "Балтик+", которая на постоянной основе будет работать, проводить консультации для того, чтобы выработать решение и привлекать более широкий круг государств и парламентариев для обсуждения, для нахождения путей, для возвращения доверия к институту Совета Европы", - рассказала Ясько.
Следующая встреча группы состоится в ноябре.
В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с оккупацией Крыма. 25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций. 26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций.
В ответ на возвращение делегации РФ в ПАСЕ создали неформальную группу "Балтик+".
Она не в курсе что политика - это не создать группу "кто сильенй выпятит жопу" и собрать в ней кучу лайков.
Он сказал- К ВЛАСТИ ПРИШЛИ ЛЮДИ С КУПЛЕННЫМИ ДИПЛОМАМИ В 90 годах
Полная некомпетентность
Илья Ильф, Евгений Петров, "Золотой теленок"
а у вас маленькая победа - в кулуарах сигареты стрелять чтобы пагаварить с пробегающими мимо в туалет...
(извините)
Замість православія секта *****.
Чи ви соромитесь прізвища президента РФ ?
Да, цікаве.. але що поробиш, якщо він ****** народився.
"Латвия, Литва, Эстония, а также Грузия и Украина подписали заявление о том, что мы создаем группу "Балтик+", которая на постоянной основе будет работать, проводить консультации для того, чтобы выработать решение и привлекать более широкий круг государств и парламентариев для обсуждения, для нахождения путей, для возвращения доверия к институту Совета Европы"
Вспомнился текст из прошлого и песни....
"На седьмой международной конференции в Гааге
Наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений,
Направленных на укрепление процесса интеграции в Европе.
Выступали главы делегаций и члены правительств.
А я не похал... я взял удочки и пошёл на рыбалку...."
Или канал к морю строить задумали?
"Пабеда", блдь. Стыдобище.