 Попытки нарушить принципы местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парти "Европейская солидарность", об этом заявил пятый президент Украины Петро Порошенко.
"У нас есть попытка нарушить местное самоуправление, есть попытка отстранить от власти киевлян, попытка нарушить Конституцию. Единственным источником власти в Украине является народ", - сказал Порошенко.
Он добавил, что в основе местного самоуправления есть полномочия граждан избирать мэра, включая исполнительную власть.
"Это наступление на одну из самых успешных реформ, которая была проведена моей командой, реформа децентрализации", - отметил он.
"И независимо от того, о каком город мы говорим, Киеве, Днепре или любом другом, мы должны защищать интересы территориальных общин", - подчеркнул пятый президент Украины.
Порошенко подчеркнул, что благодаря децентрализации местные общины получили средства и полномочия, получили право самостоятельно определять направления развития общин и эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы.
"Это точно будет наступлением на демократию и это точно большой шаг назад. Это будет разрушением реформ ", - сказал Порошенко.
Петр Порошенко также напомнил, что реформу децентрализации помогали внедрять наши европейские партнеры. У нас были советники из Польши, Германии.
"У нас были все, кто четко высказался, что это реформа, которая доказала свою эффективность", - отметил он.
Рада 3 октября одобрила в первом чтении законопроект о столице. Законопроект разделяет функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.
Расскажи-ка, якобы адвокат, создание Антикоррупционный суд это была реформа при Порошенко или Зелемойского, которую новый мессия сделал 5 сентября?
https://www.youtube.com/watch?v=UFUtDdgEYwk
Что тебе ещё дать? Вроде бы начальные знания насчёт реформы я тебе дал... Может тебе ещё надо дать знания насчёт того - что такое система?
ПЕС сделал заявление.
Отец нации, ночей не спит, как там простой народ думает этот миллиардер.
Народ дал кредит доверия зеленскому именно для урегулирования данных вопросов. Именно народ не хочет ни видеть , ни слышать твои мантры , басни и сказки.
Но , однако, очень хочет , чтобы ты и твои подельники свинарчуки , гонтаревы и бойки - были наказаным по справедливости за содеянные преступления во время войны, названные ещё до нас - мародерством.
Но вот, "думаю", это - перебор.
А що робити лишається Зєєєєлє? Крім обсирання Порошенка за душею ж нішиша!
Это ж сколько вам его вылизывать....
1 октября впервые с 2015 года в Украину начался коммерческий импорт российской электроэнергии. Первой стала фирма, связанная с бизнесменом Игорем Коломойским. По данным LIGA.net, всего в октябре импортировать электроэнергию из РФ планируют пять украинских компаний.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/v-oktyabre-importirovat-rossiyskuyu-***************-namereny-pyat-ukrainskih-kompaniy-smi-1319275.html
МОНИКУ - ГЕТЬ
на городіна засіданні.