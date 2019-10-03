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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17808) децентрализация (440) территориальная община (79)

 Попытки нарушить принципы местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко

Видим попытки нарушить принципы местного самоуправления и отстранить от власти граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парти "Европейская солидарность", об этом заявил пятый президент Украины Петро Порошенко.

"У нас есть попытка нарушить местное самоуправление, есть попытка отстранить от власти киевлян, попытка нарушить Конституцию. Единственным источником власти в Украине является народ", - сказал Порошенко.

Он добавил, что в основе местного самоуправления есть полномочия граждан избирать мэра, включая исполнительную власть.

"Это наступление на одну из самых успешных реформ, которая была проведена моей командой, реформа децентрализации", - отметил он.

"И независимо от того, о каком город мы говорим, Киеве, Днепре или любом другом, мы должны защищать интересы территориальных общин", - подчеркнул пятый президент Украины.

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Порошенко подчеркнул, что благодаря децентрализации местные общины получили средства и полномочия, получили право самостоятельно определять направления развития общин и эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы.

"Это точно будет наступлением на демократию и это точно большой шаг назад. Это будет разрушением реформ ", - сказал Порошенко.

Петр Порошенко также напомнил, что реформу децентрализации помогали внедрять наши европейские партнеры. У нас были советники из Польши, Германии.

"У нас были все, кто четко высказался, что это реформа, которая доказала свою эффективность", - отметил он.

Рада 3 октября одобрила в первом чтении законопроект о столице. Законопроект разделяет функции Киевского городского головы и главы Киевской городской государственной администрации. Согласно законопроекту, Киевский городской голова будет возглавлять Киевский магистрат - исполнительный орган Киевского городского совета, председательствовать на заседаниях Киевгорсовета, а председатель Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Авторы законопроекта также предлагают восстановить районные советы в Киеве, как представительские органы жителей районов города.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151913
 
   
 Топ комментарии
 
Порошенко все ще думає, що він реформатор?
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Народ для Петра Олексійовича-це збіговисько лохів Попытки нарушить принципы местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4203
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Брехло шоколадное, так это народ тебя заставил возглавил коррупцию в Украине?
Народ дал кредит доверия зеленскому именно для урегулирования данных вопросов. Именно народ не хочет ни видеть , ни слышать твои мантры , басни и сказки.
Но , однако, очень хочет , чтобы ты и твои подельники свинарчуки , гонтаревы и бойки - были наказаным по справедливости за содеянные преступления во время войны, названные ещё до нас - мародерством.
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Попытки заменить людей Порошенко с местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко
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Кого хотим того и ставим. Хотим - людей порошенко. Хотим - людей зеленского, хотим - мертветчука. На то оно и децентрализация.
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Хочеш сказати, що гроші вже нічого не вирішують? Тобі самому не смішно?
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Порошенко все ще думає, що він реформатор?
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А может это ты думаешь, что всё ещё адвокат, если не понимаешь простой вещи, что реформа это изменение законов с последующим претворением их в жизнь, а не волшебная палочка?
Расскажи-ка, якобы адвокат, создание Антикоррупционный суд это была реформа при Порошенко или Зелемойского, которую новый мессия сделал 5 сентября?
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На - "до свидания".
Что тебе ещё дать? Вроде бы начальные знания насчёт реформы я тебе дал... Может тебе ещё надо дать знания насчёт того - что такое система?
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петя - виголошуй полум'яні промови на допитах в ДБР.. Чесна людина не буде бігати і ухилятися від допитів в ДБР.
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Вылезло это чучело на этой недели из запоя...
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Устарелая картинка, вас теперь только 8% (и 4% если считать со всего числа избирателей)
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и постоянно количество зебилов уменьшаеться - они всех приводят в чувство - своей глупостью и безумием
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Засцыка, с кем "з нами", если ты - воен боевого дивана, спрятавшийся за "белым билетом" откосившего от армии?
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Устаревший плакатик.
ПЕС сделал заявление.
Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3097
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Народ для Петра Олексійовича-це збіговисько лохів Попытки нарушить принципы местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4203
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Может наличие лохов это не заслуга Петра Алексеевича, а заслуга наличия 73%?
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Лучше бы ты "бульбаш" произнёс, меня бы это очень сильно расстроило, до слёз
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Я шаную пам'ять Михайла Жизневського і поважаю нескорених білорусів.
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Беспредел шкодить країні - таке коротке резюме.
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Петя своего подельника решил защитить и как всегда прикрывается заботой о народе Попытки нарушить принципы местного самоуправления приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5161
Отец нации, ночей не спит, как там простой народ думает этот миллиардер.
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Брехло шоколадное, так это народ тебя заставил возглавил коррупцию в Украине?
Народ дал кредит доверия зеленскому именно для урегулирования данных вопросов. Именно народ не хочет ни видеть , ни слышать твои мантры , басни и сказки.
Но , однако, очень хочет , чтобы ты и твои подельники свинарчуки , гонтаревы и бойки - были наказаным по справедливости за содеянные преступления во время войны, названные ещё до нас - мародерством.
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вот читаю я вас и думаю - революция была в 1917 году - к власти пришли такие как вы - Гандоны фантасты и заставили жить 250 миллионов людей в зазеркалье - а весь мир жил без революций и по факту как живет - а у вас опять - революционная необходимость - все забрать и поделить ,у нас свой путь - нам не кто не указ - одним словом - зебилы нищебродные
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"читаю" - уж куда ни шло....
Но вот, "думаю", это - перебор.
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Зеб, и не старайся, у тебя "думать" в голову не вместится.
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в часи каденції був пасивним гомі..., а зараз показує, шо він активний голубок
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Есть мэр и есть руководитель ОГА. Везде такое, только в Киеве Кличко совмещает получается. И что, это Порошенко подаёт как свою реформу?
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Що ти несеш? Ти хоч знаєш що таке ОГА і яким вона боком до мера? Не дивно що тебе лайкають такі ж неучі як і ти сам. Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1744Корочше - повний трускавець.
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Давай, объясни значит. Чтобы даже зелебот понял
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Он показал себя безпринципным вором. Грабящий как это можно, страну. Человек ссср- вырожденец,априори. Для него нет ни Отчизны ,ни Родины. Оно только грабило то,что оказалось без присмотра. А потом грабило то,что позволяла его власть. Мразь.
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Да заберите у него надувную булаву, он уже всех достал своей глупостью.
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Ти можеш пояснити у чому глупость?
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приведут к разрушению реформы децентрализации, - Порошенко/власть не слышит-она занята самоудовлетворением. Коломойский со слугами -землёй и заводами , причём обманывая, вешая лапшу на уши народу и его презирая : Зеленский не будет отчитываться в Раде Честно, на виду у Верховной Рады и всего народа самоудовлетворяется один Кива-депутат.
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На кожну згадку про Порошенка набігають боти з ботоферми "Зє!Люді" і серуть.
А що робити лишається Зєєєєлє? Крім обсирання Порошенка за душею ж нішиша!
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В 17.00 в них закінчиться робочий день Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1622
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Я вам не завидую.
Это ж сколько вам его вылизывать....
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не хочется в тюрьме сидеть реформатору соевому ... по любому поводу негодует , оппозицию из себя корчит , а между тем 12 подозрений у этого крикуна
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ЗЕБИЛЫ ПОЗОРНЫЕ - КОМУ ВОЙНА А КОМУ ТОРГОВЛЯ НА КРОВИ - В октябре импортировать российскую электроэнергию намерены пять украинских компаний - СМИ
1 октября впервые с 2015 года в Украину начался коммерческий импорт российской электроэнергии. Первой стала фирма, связанная с бизнесменом Игорем Коломойским. По данным LIGA.net, всего в октябре импортировать электроэнергию из РФ планируют пять украинских компаний.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/v-oktyabre-importirovat-rossiyskuyu-***************-namereny-pyat-ukrainskih-kompaniy-smi-1319275.html
МОНИКУ - ГЕТЬ
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А свин все не унимается) Вот же падла шоколадная))
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Петя, після драки кулаками не махають. У тебе було 5 років довіри народу.
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Скоро на Майдане ветераны будут стоять рядом с ФОПами.


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Якщо так буде, то до вас буде приходити сантехнік - він буде надавати вам послуги, але в 2 рази дорожче. Але є вихід - кран можна відремонтувати самостійно. Успіхів! Спроби порушити принципи місцевого самоврядування призведуть до руйнування реформи децентралізації, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4020
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Петя иди- ка лучше в тюрьму и жди в гости Зеленского , если не отпустит голову .
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Ерунда, наместников надо реформировать, их методы модернизировать
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