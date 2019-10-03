 Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg

Об этом со ссылкой на проинформированный источник сообщает издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
"Волкер стремился изначально изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником", - пишет издание.
По данным Bloomberg, Волкер был одним из тех, кто выступал за разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Госдепартамента по организации визита для Президента Украины в США.
Отмечается, что сегодня Волкер выступит в Палате представителей на совместном заседании комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и надзора, которые ведут проверку в рамках расследования импичмента Трампа.
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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.
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віднесіть його де-інде.
Це ПАРАЛЕЛІ.
Тут миллионами подыхали, а эти "друзья" заверяли всех вокруг что это просто "индустриализация".
Спасиб*, "братья" за Будапешт.
Твари, жаль что Сралин вам не успел показать с чем именно вы заигрывали......
Путин пару раз показал уже, с "новичком", гниды.
Кричалок не хочу повторять.
Но если Путин против Украины, то скажу. Завтра. Мне неохота идти на поводку популистов.
Цитирую Дещицу - Путин - *****. И поддерживаю.
Еще что требуется то?
Кричалками на танке в Кремль не заедешь.
Задумайся.
1) Я ненавижу попов
2) Я ненавижу совок
Сподіваюсь, тобі вистачить цих двох тез, щоб не сратись тут?
Путін ворог - напав на нас. А кричалки - я вже "виріс" щоб чмо(це ще розшифровку теба для тебе) назвати ******. Ну так, *****, але воно не винне в ситуації. В ситуації винна:
а. доля
б. кацапи.
просто я прийшов до висновку шо не марно наші предки навіть "ознаки війни" знали.
так що я навіть Сраліна не особливо критикую. Це, як вірунам..... було "боше наказаніє".
і особливо німцям - не потрібно прикриватись Бетменом, ой, Яхве, якщо щось робиш. Прикриття має бути - можливості це ЩОСЬ зробити.
ОК?
давай
во расклады...