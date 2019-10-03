 Волкер пытался убедить Трампа в надежности Зеленского, - Bloomberg

Об этом со ссылкой на проинформированный источник сообщает издание Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

"Волкер стремился изначально изменить впечатление Трампа и Джулиани о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский является ненадежным союзником", - пишет издание.

По данным Bloomberg, Волкер был одним из тех, кто выступал за разговор между Трампом и Зеленским в рамках более широких усилий Госдепартамента по организации визита для Президента Украины в США.

Отмечается, что сегодня Волкер выступит в Палате представителей на совместном заседании комитетов по вопросам разведки, иностранных дел и надзора, которые ведут проверку в рамках расследования импичмента Трампа.

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Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

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